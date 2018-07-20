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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 07:40 |
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"АмурЭкспоФорум" объединяет регионы
Что привлекает бизнесменов из других регионов сюда, в небольшой пограничный город России? Участники выставки-ярмарки отмечают хорошую организацию форума, комфортные условия для работы и самое главное – абсолютное большинство довольно ее результатами. Не зря считается, что день работы на выставке-ярмарке равен году работы вне ее. Не верите? Спросите у якутян.
В этом году правительство Республики САХА (Якутия) рискнуло привезти на "АмурЭкспоФорум" коллективную экспозицию.10 фирм экспонировали мясную, рыбную продукцию, колбасные и хлебобулочные изделия, ювелирные украшения и косметику, изготовленную на основе пантов северного оленя. Практически все, что было представлено в "Дарах Якутии", у посетителей выставки пользовалось ажиотажным спросом. Северянам стало ясно – в Благовещенске надо открывать фирменный магазин, что они и намереваются сделать в ближайшее время.
Успешным оказался дебют на "АмурЭкспоФоруме" и для специализированного швейного предприятия "Юрвига-Стиль" из г. Комсомольска-на-Амуре, получившего за свою продукцию Золотую медаль, компании "АмурПластПром" из Благовещенска, ООО "Хуа Лун" из Китая и других.
Уже несколько лет подряд на "АмурЭкспоФорумах" об экономическом потенциале экспонентов, перспективах развития и возможностях сотрудничества рассказывают коллективные тематические экспозиции. В этом году их подготовили министерства Амурской области, администрации городов Приамурья, а также Хэйхэский филиал Китайского комитета cодействия международной торговле, Управление по делам туризма провинции Хэбэй, администрация г. Хэйхэ. Были представлены и совместные российско-китайские экспозиции. Генеральный директор ОАО "Амурская ярмарка", организатор "АмурЭкспоФорума" Анатолий ТЕЛЮК считает их одним из уникальных моментов:
– Это взаимопомощь, поддержка, узнавание друг друга. Насколько мне известно, такая форма выставочного сотрудничества встречается редко, – говорит он.
Увидев всю палитру красок "АмурЭкспоФорума-2009", губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО отметил:
– Это мощная, разносторонняя, широко представленная ярмарка. Участие стольких регионов, конечно, впечатляет и говорит о том, что Благовещенск вслед за Хабаровском приобретает черты города, где совершаются важнейшие события Дальневосточного региона и Российской Федерации.
Заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян (КНР) Юй Шаянь с ним согласна.
– Ваша ярмарка очень успешно проходит, – говорила она нашему корреспонденту. – Российские коллеги волновались, что из-за мирового экономического кризиса ярмарка будет малочисленной. Но, наоборот, здесь очень много людей. Нам это тоже очень приятно. Ярмарка доказывает, что Амурская область и город Благовещенск очень привлекательны для инвесторов.
"АмурЭкспоФорум" вбирает в себя и насыщенную деловую программу. В ней – презентации, семинары для специалистов, переговоры. В рамках нынешней выставки-ярмарки прошли совещание по реализации Федерального закона "О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля", круглый стол "О проблемах в сфере хлебопечения и пути их решения", презентация "Муравьевский парк. Климат, редкие виды, культура: что происходит, чего ожидать, что делать?" и другие мероприятия . Кульминацией "АмурЭкспоФорума" стало награждение победителей конкурса "Медаль Амурской ярмарки". В 2009 году Золотой медалью отмечены 54 экспоната, Серебряной -12.
"АмурЭкспоФорум-2009" отшумел. Началась подготовка к очередному.
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