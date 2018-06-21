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10 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Святая земля – Магадан

Белые ночи. На часах скоро полночь, а за окном солнце вовсю, ребятишки на велосипедах носятся, большущие чайки орут. Как тут уснешь. Пойду, пожалуй, погуляю и я по полуночно-солнечному Магадану. Эх, жаль, что сейчас так светло – очень уж красивая подсветка исторических домов! Они и днем–то выглядят завораживающе, а уж темной ночью – просто загляденье!

Центр города маленький, компактный, все рядом. Вот и начнем с него. В центре, как и положено приличному городу, красавец театр. Мало найдется магаданцев, которые ни разу не побывали на его спектаклях. Любят горожане свой театр, который провинциальным назвать язык не поворачивается, – какие мэтры работали в его стенах: актеры Георгий ЖЖЕНОВ, Юрий РОЗЕНШТРАУХ (КОЛЬЦОВ), Нина ГАМИЛЬТОН, Игорь ЖУХОВИЦКИЙ, Владимир БАРЛЯЕВ, режиссер Л.В. ВАРПАХОВСКИЙ, художник В. И. ШУХАЕВ! Здесь звучали труба Эдди РОЗНЕРА и скрипка Александра ДЗЫГАРА.

Театр спроектировал архитектор Дальстроя Н.Н. ЮРГЕНСОН. Начали строить его заключенные еще до войны. По ходу строительства дополнили 4 фигурами на фасаде, о которых кто-то из колымских руководителей сказал крылатую фразу: "В понедельник в Магадане трезвые только эти 4 скульптуры на Доме культуры". Перебор, конечно, но старожилы с ностальгией рассказывают о том времени, когда спирт закусывали красной икрой, которую продавали к нему, родимому, в нагрузку.

Официально театр был создан в 1938 году и носил строгое название – Магаданский драматический театр ГКО ГУСДС НКВД. Заключенных артистов водили на репетиции и спектакли под конвоем, аплодировать им запрещалось. Среди них был и великий певец Вадим КОЗИН. Кстати, его музей-квартира в соседнем доме. Удивительным образом работникам музея удалось сохранить не только атмосферу 60-х годов, но и дух жилой квартиры. Кажется, вот только что ее хозяин Вадим Алексеевич в своих неизменных валенках, которые не снимал ни зимой, ни летом, пошел в соседнюю квартиру, переделанную городскими властями под музыкальный салон, и мы снова услышим его несравненный голос.

Из музея чуть вверх по улице мимо красивого сквера с самым большим в городе фонтаном выходим на улицу Портовую. Это, пожалуй, самая красивая улица города. Что-то она мне напоминает?.. Да это же частичка Санкт-Петербурга! Те же дома питерской постройки в стиле барокко и классицизма, тротуарная плитка, фонари. И только местная флора – лиственницы, растущие вдоль дороги, – возвращает нас в Магадан.

По Портовой выходим на центральный проспект города – улицу Ленина. В этой части столицы Колымского края она застроена все теми же красивыми домами с портиками и лепниной, арками и шпилями башенок. Возводили их заключенные, в том числе и японские. Говорят, японцев даже не охраняли. Лучшей охраной были их собственные офицеры.

Именно они построили неказистый на вид, но небывалой прочности кинотеатр "Горняк". Как его ни перестраивали, стоят кирпичные стены, хоть бы хны! А какая в кинотеатре замечательная акустика!

От "Горняка" пойдем по центральной улице к телевышке. Но прежде заглянем в освещенный приглушенным светом фонарей кусочек девственной северной тайги – городской парк. Он уцелел благодаря первому директору Дальстроя Эдуарду Петровичу БЕРЗИНУ, который запретил застраивать эту часть улицы и рубить деревья. Мол, будем создавать парк. И ведь создали! И торжественно открыли 22 июня 1941 года.

От парка до Комсомольской площади – рукой подать. Это самая высокая площадь города, на которой стоит телевышка. Особо романтичные натуры видят в ней настоящую мини-Эйфелевую башню. Действительно, что-то есть. А какой вид открывается отсюда! Ровная как стрела центральная улица Ленина синусоидой опускается к реке Магаданке, превращается в Колымское шоссе и вверху на перевале становится знаменитой Колымской трассой, воспетой поэтами и построенной на костях сотен тысяч заключенных. Ныне это автодорога федерального значения "Колыма" протяженностью свыше тысячи километров. Проходит она через основные районы добычи золота Колымы и Якутии.

Мы еще пройдем по ней к храму, а пока посмотрим в сторону бухты Нагаева. Или лучше спустимся к смотровой площадке. С нее, несмотря на туман, открывается чудесный вид. Хотя к самому краю лучше не подходить: больно крутой нрав у Охотского моря – здорово подмыл берег, как бы не свалиться вниз. Саму площадку венчает скромный обелиск из камня землепроходцам. По проекту сооружение должно было быть более монументальным, но бронзовые фигуры в лихие 90-е умыкнули еще на стадии строительства площадки.

Охотское море пеналом врезается в бухту. По обоим берегам вольготно расположились морские ворота Колымы: торговый и рыбный морские порты. Именно отсюда с захода в бухту Волок русской гидрографической экспедиции в 1912 году и начинается история Магадана. Гидрограф ДАВЫДОВ назвал бухту лучшей якорной стоянкой во всем Охотском море. И тут же переименовал. С тех пор и поныне бухта Волок именуется Нагаевской. В честь русского адмирала-гидрографа Алексея Ивановича НАГАЕВА, который никогда не был на ее берегах. Кстати, как и ГЕРТНЕР, имя которого носит другая бухта Магадана.

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