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10 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Зеро от бублика

1 июля может стать черной датой для игорного бизнеса страны – никаких продлений срока выведения игорного бизнеса в игорные зоны пока нет и не предвидится. Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" начиная с 1 июля 2009 г. деятельность по проведению азартных игр будет запрещена на всей территории России, за исключением специально отведенных для этого мест – в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области и в Приазовье.

Откровенно говоря, собственники компаний, зарабатывающих на азарте, в шоке. От Москвы до Владивостока игорный бизнес оказался в полнейшей растерянности. Причем ситуация в Приморском крае показательна. Обещанный Приморью Лас-Вегас остался только на бумаге. Администрация края не смогла найти венчурного инвестора для создания игорной зоны.

Хотя в самом начале, когда Приморье попало в список игорных зон, власть активно включилась в процесс поиска. Делегация во главе с губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ была в Макао – игровой столице Азии, где наши бизнесмены и чиновники доказывали, что проект игорной зоны очень перспективен.

Однако сам проект неоднократно претерпевал изменения. Сначала зона должна была обосноваться в бухте Муравьиной, затем ее "перенесли" на остров Русский, потом вновь виртуальная игорная зона вернулась на прежнее место. Самое поразительное, что чем меньше оставалось времени до 1 июля 2009 г., тем реже власть комментировала свои какие-либо действия по обустройству игорной зоны. Большой игорный "пиар" закончился еще год назад, когда стало ясно, что никто и ничего в Приморье строить не будет. Как предполагали тогда близкие к властным структурам эксперты, срок действия закона будет пересмотрен, игорный бизнес получит пятилетнюю отсрочку – государство не будет убивать бизнес, который приносит казне столько денег.

Однако, как оказалось, они ошибались. Все официальные комментарии на эту тему однозначны. Чиновники утверждают, что два с половиной года было достаточно для принятия мер по выполнению закона как у регионов, так и у представителей бизнеса. Поэтому 2 июля 2009 г. весь игорный бизнес будет вне закона.

"До 1 июля наша служба должна проконтролировать снятие с налогового учета игровых автоматов и игровых столов. Также нам пришло распоряжение, согласно которому налоговая служба совместно с сотрудниками милиции будет проводить проверки. В результате проверок игровые клубы будут закрыты", – прокомментировали ситуацию в управлении ФНС по Приморскому краю. Если говорить о налоговой отдаче, то в 2008 г. Приморский край получил 586 млн руб. налоговых отчислений от этого вида бизнеса". Стоит заметить, что налоги игорного бизнеса идут в бюджет Приморского края. Причем сумма налоговых отчислений все время увеличивалась. В 2008 г. налоговые отчисления возросли на 40 млн руб. А ведь еще в 2005 г. они не дотягивали до 300 млн руб.

Такой рост объясняется развитием игорного бизнеса. Если не касаться моральной стороны, то игорный бизнес в крае развивался семимильными шагами. На данный момент в крае на налоговом учете состоит около 7 500 игровых автоматов и 60 игорных столов. "Пока бизнес не торопится снимать свои автоматы и столы с налогового учета", – подчеркнули в управлении ФНС по Приморскому краю.

Нерешительность бизнеса объясняется тем, что он сдаваться не собирается. Сегодня все крупные компании края – ООО "Седьмой Континент", ООО "Джокер", ООО "ИК Вулкан", "ИК Миллионъ", ООО "Азарт", ООО "Фортуна" и еще ряд других – являются представителями легального бизнеса. Два года назад они объединились в ассоциацию игорного бизнеса Приморского края. Одна из целей объединения – борьба с нелегальным игорным бизнесом.

Теперь легальному игорному бизнесу предстоит решить, как продолжить деятельность, не нарушая закона. Несколько представителей игорного бизнеса в неофициальных комментариях утверждают, что местный бизнес пойдет по московскому сценарию. "В Москве на смену нормальным казино, приходят интернет-казино, зарегистрированные в офшорах. Что-то похожее будет и у нас. Есть еще варианты с покерным клубом. Так как 26 марта 2007 г. руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту РФ был подписан приказ о признании в России игры "спортивный покер" видом спорта. С этого момента организация и проведение игр по покеру не ограничены лицензированием, отменены сборы за стол. Причем покерные клубы уже появляются, – утверждают представители игорного бизнеса. – А вот клубы с игровыми автоматами лучше перепрофилировать в лотерейный клуб".

Между тем на сайте ассоциации игорного бизнеса Приморского края висит список из 167 нелегальных заведений. И большая часть из этого списка успешно работает, а силовые структуры почему-то закрывают на это глаза.

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