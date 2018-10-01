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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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10 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня
"Дальсвязь" увеличит размер дивидендов
Акционеры ОАО "Дальсвязь" на годовом собрании утвердили сумму дивидендных выплат за 2008 год в размере 431 062 млн рублей. Как сообщил представитель компании, по итогам 2007 года "Дальсвязь" направила на выплату дивидендов 174 177 млн рублей. Таким образом, дивидендные выплаты компании за 2008 год выросли в 2,5 раза. Совет директоров ранее утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции, увеличив долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов, с 10% до 15%.
Выплата дивидендов за 2008 год будет производиться из расчета 2,7238 рубля на обыкновенную и 5,4772 рубля на привилегированную акции.
По итогам 2007 года "Дальсвязь" выплатила акционерам по 2,7571 рубля на каждую привилегированную и 0,9232 рубля – на каждую обыкновенную акции. На увеличение собственного капитала было принято решение направить 1 304 млрд рублей из чистой прибыли за 2008 год, которая составила 1,74 млрд рублей.
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