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Вопросов пока больше, чем ответов

– При том, что первые недоразумения, связанные с декларированием рыбы на российском берегу, улеглись и многие вопросы уже урегулированы, подводных камней в процедуре оформления остается много.

Формально в постановлении правительства не сказано, от какого момента идет 3-часовой отсчет. По здравому смыслу начало отсчета должно идти от момента захода судна в порт либо его постановки к причалу. Однако сотрудники таможни считают, что 3 часа должно пройти с момента оформления грузовой таможенной декларации (ГТД).

Грузовая таможенная декларация – документ, на основе которого и выпускается груз. Чтобы ее получить, компания должна предоставить много других документов, на сбор которых может уйти значительное время. Были случаи, когда таможенники вначале требовали копии контрактов, затем могли потребовать оригиналы, а потом заявляли, что требуются как оригиналы, так и копии.

Есть еще один нюанс в действиях таможенников. Начать оформление судна можно за 24 часа до его подхода, при условии, что на его борту продукция морского промысла, эта возможность оговорена в приказе ФТС РФ №578 от 14.05.2008, либо при признании её импортом. Если рассматривать вариант, что транспортное судно при перегрузе рыбопродукции имеет "закрытую" границу, то это получается импорт. Но когда обращаешься в таможенную службу заранее, специалисты таможни не признают это импортом, так как, согласно ст.130 Таможенного кодекса, предварительное декларирование предусматривается только в отношении иностранных товаров. Зато при оформлении таможенных сборов данная продукция признается импортом. Это также влечет за собой двойное оформление. Ведь если бы за продукцией морского промысла российских судов признали статус "Товар российского происхождения", то и оформление её происходило бы по упрощенной схеме.

О таможенных платежах стоит сказать особо. Без учета пошлин таможенное оформление удорожает килограмм рыбы примерно на 2,5 рубля. Цифра вроде небольшая, но ведь речь идет о сотнях тысяч тонн продукции, и получается, что компании будут платить только за оформление не один миллион долларов.

Воевать с таможней практически невозможно. Существует масса приказов и других нормативных актов, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому даже если оформляющее лицо будет показывать статьи Таможенного кодекса и ссылаться на него, таможенник в свою очередь всегда может сослаться на свой внутренний документ или на какое-нибудь постановление.

При оформлении ГТД возникает еще одна проблема. Каждая декларация оформляется на отдельную партию товара, к примеру, на минтай неразделанный, минтай разделанный, головы минтая, тушку минтая, икру минтая, рыбную муку, и по каждой позиции должен быть указан покупатель. То есть, если у компании 20 покупателей, ему придется оформлять не менее 20 таможенных деклараций. Таможенные брокеры уже подумывают о том, что при таком положении вещей целесообразнее продать рыбу одной агентской компании, которую рыбодобывающая компания при желании может сама же создать. В таком варианте оформление ГТД будет проще, только на самом деле прозрачности, которой добивается государство, не будет. А вот куча дочерних оффшорных компаний для упрощения вывоза появится обязательно.

Что касается икры минтая, то здесь ситуация вообще была плачевная. Икра реализуется на аукционах, и поэтому в контракте ее стоимость не может быть отражена. А без стоимости в контракте невозможно оформить паспорт сделки, который также требуется при оформлении в таможенной службе. Есть вариант вывезти по "условному выпуску", но пока икра минтая по этой схеме не выходила, причем сами таможенники даже не давали комментарии, почему икру нельзя выпустить по условному выпуску. Есть еще одна схема вывоза продукции – таможенный режим "временный вывоз". Согласно ей таможенная пошлина не платится. Однако существует другой нормативный документ, согласно которому для этого таможенного режима требуется финансовое обеспечение. Его размер должен исходить от таможенной стоимости партии. При этом критерии оценки непонятны.

Для расчета таможенной стоимости берутся среднестатистические данные, при этом не учитывается ни мировая ситуация, ни объемы партий, ни размерный ряд продукции, что тоже влияет на её стоимость в каждом конкретном случае. Не хватает и кодов ТН ВЭД для всех видов продукции, что приводит к обобщению их стоимости. Для доказательств обоснованности сумм таможенных платежей не принимаются во внимание даже контракты. Это приводит к тому, что от компаний-производителей требуют обеспечения по суммам в 1,5-2 раза выше реальных договоренностей с покупателями. Конечно, теоретически предусматривается возврат обеспечения после прохождения сделки в соответствии с полученными компанией суммами. Но когда будут возвращены эти деньги – ещё не известно, и будут ли возвращены вообще, если учитывать, что на закрытие одного таможенного режима и открытие другого необходимо потратить в два раза больше времени и собрать ещё больше бумаг.

В итоге средства, которые могли бы пойти на модернизацию флота и развитие индустрии, изымаются из оборота. Учитывая непростую экономическую ситуацию в мире и активное движение курса валют, рыбаки несут значительные финансовые потери.

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