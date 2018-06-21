Вокруг земли

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:43 |
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Государство поставило перед отраслью основную задачу "накормить население страны дешевой рыбой" и пытается ее реализовать. Правда, что такое дешевая рыба, рыбопромышленники пока так и не поняли. Они уверены, что их бизнес должен развиваться в соответствии с рыночными законами. А попытка нарушить сложившиеся принципы может в который раз обернуться для рыбной отрасли тяжелыми временами. Вот только говорить об этом вслух им уже не сильно хочется...
Начало 2009 г. рыбаки Дальнего Востока ждали с беспокойством и тревогой. В конце года биоресурсы были закреплены за компаниями на новое десятилетие, у компаний появилась долгосрочная перспектива – на 10 лет они обеспечены квотами. Такого в отрасли в рыночные времена еще не было. Хотя многие руководители и собственники компаний в своих комментариях не скрывают, что распределение произошло вновь без учета мнения бизнеса. Так, дискуссия о том, что необходимо уходить от исторического принципа и наделять ресурсами лишь те компании, чьи суда реально работают в море, завершилась не в пользу рыбаков. Хотя чиновники и обещали покончить с классом так называемых рантье, которые, получив квоты в награду за прошлые заслуги, могли безбедно жить, не выходя в море. Но это уже, как говорится, свершившийся факт.
Но главной новацией в рыбном бизнесе стал новый порядок оформления всех биоресурсов, выловленных за пределами исключительной экономической зоны (ИОЗ), в портах России – на берегу, который вступил в силу с 1 января 2009 года. И хотя эти требования были продекларированы заранее, на практике новый порядок изначально не был в достаточной степени обеспечен изданием соответствующих ведомственных приказов Федеральной таможенной службы и должным уровнем межведомственной координации, что привело к длительным задержкам транспортных судов в портах. "В результате только предприятия – члены Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) потеряли на промысле свыше 123 судо-суток из-за невозможности своевременно произвести отгрузку уловов на борт транспортного судна", – утверждает в своей аналитической записке президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Руководители компаний несли убытки и апеллировали к руководству ДВТУ, ФТС, руководителю Федерального Агентства по рыболовству Андрею КРАЙНЕМУ. И эти провалы были признаны, когда путина уже шла полным ходом. При этом сами рыбопромышленники понимали, что декларирование – это только первый шаг к тому, что государство будет разговаривать с ними в другой тональности. И эти разговоры скоро последовали.
У таможенников по этому поводу своя информация. "Несмотря на значительное увеличение объемов продукции морского промысла и количества морских судов, подлежащих таможенному оформлению и таможенному контролю, удалось избежать необоснованных простоев судов рыбопромыслового флота. За 5 месяцев 2009 года только в 12 случаях был превышен срок оформления, установленный Постановлением Правительства № 184 (3 часа). 11 случаев было зарегистрировано в Камчатской таможне и 1 случай во Владивостокской таможне. Причинами задержек оформления рыбопромыслового флота стали: возбуждение дел по признакам административных правонарушений, проведение оперативных мероприятий, а также неготовность судов либо членов экипажей к прохождению государственного контроля", – предоставили "ДК" свой комментарий в ДВТУ.
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