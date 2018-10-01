|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 06 Октября, 19:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Подарки имениннику
А Приморский союз художников подарил городу выставку "Улочки Владивостока": более 80 работ художников различных поколений отражали узнаваемые места приморской столицы, ее окрестностей и островных территорий, а порой и просто настроение, навеянное приморской столицей.
Не отставали и коммерческие организации. Так, салоны "Милленниум" и "Абастон" приурочили к 149-летию Владивостока свою выставочную экспозицию: заявленную на гамбургский аукцион коллекцию гобеленов "Изящный век" в исполнении потомственной баронессы Анны-Марии-Луизы фон Рорбах, чьи работы регулярно выставляются за рубежом, в т.ч. в парижской галерее Лафайет. Эмоциональные, живые и изящные гобелены на самом деле очень трудоемки: одна работа, в которой используется до 7000 цветовых оттенков, может изготавливаться до 3-х лет.
А в музейно-выставочном центре им. Арсеньева горожане и гости города, забыв о существовании мобильных телефонов и мировом финансовом кризисе, кружились в вальсе, танцевали котильоны и гусарскую польку, разгадывали исторические загадки, связанные с прошлым Владивостока, и наслаждались живым человеческим общением, которое в наше время зачастую заменяется виртуальным. О том, что вечер вальса "Не забыть этот бал..." происходит в XXI веке, напоминали лишь вспышки цифровых фотокамер, но это как раз можно было понять: когда еще удастся перенестись в прошлое, а фотографии надолго сохранят это путешествие во времени.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.