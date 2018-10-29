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25 Апреля 2009, 11:00 | Регион сегодня

Галина Козичева: &quot;...и дела пойдут в гору&quot;

В ее хозяйстве наравне с традиционными для фермерства коровами, лошадьми и курами-несушками горделиво прохаживаются императорские шелковые куры и цесарки. А вскоре появятся страусы и павлины (последние - исключительно для эстетического удовольствия). В теплицах - по соседству с огурцами-помидорами - море цветов, кусты сирени и яблоневые деревья. Несмотря на бешеный ритм работы, у нее хватает времени и на домашние пироги, которыми она кормит и семью, и всех своих помощников (слова "подчиненные" или "сотрудники" она даже не употребляет).

Атмосфера в хозяйстве настолько теплая и дружная, что даже в отношении животных грубого слова не услышишь. Все держится на любви. А генератор этой любви - милая, но при этом очень волевая, энергичная женщина, глава крестьянско-фермерского хозяйства "Эвелина" Галина КОЗИЧЕВА.

На соседней Аляске о таких, как она, обычно говорят: selfmade woman. И это действительно так. Ее бизнес начинался с нулевого представления о том, что такое бизнес вообще. Дело в том, что Галина Козичева по образованию учитель. Приехав в Магадан из Казахстана, она долго не могла найти работу по специальности. А потом, скорее от отчаяния, решила открыть собственное дело. Диплом учителя физики и математики оказался как нельзя кстати: умение просчитать ситуацию привело к успеху.

Сначала была сауна - одна из первых частных в Магадане. Проект оказался коммерчески успешным, но после того как конкуренция на рынке усилилась, Галина решила сменить сферу деятельности и исполнить детскую мечту - стать "директором колхоза". Ее родители в 1960-х поднимали казахстанскую целину, а дочь сорок лет спустя стала осваивать колымскую землю. Результат превзошел все ожидания. Через пять лет небольшое частное подворье превратилось в крепкое многопрофильное фермерское хозяйство, названое в честь внучки Эвелины: 18 гектаров сельхозугодий, 40 коров (каждая из которых ежегодно дает 5 000 литров молока, а такие показатели в Магаданской области были лишь в советский период!), 700 кур, перепёлки, лошади, теплицы с огородными культурами... А глава хозяйства Галина Козичева по итогам 2008 года удостоилась звания "Лучший предприниматель Магаданской области".

- Фермерство для меня и отдушина, и способ заработать на жизнь одновременно, - рассказывает Галина Владимировна. - Труд тяжелый, но очень благодарный. Когда в моем магазинчике выстраивается огромная очередь за экологически чистыми овощами и свежими молокопродуктами, сердце радуется.

- А бизнес в целом - дело мужское или женское? Кто в семье должен "добывать мамонта"?

- Бизнес не имеет четкой половой принадлежности, важнее предприимчивость. Я, например, выросла в многодетной семье, но из пятерых братьев-сестер коммерческая жилка проявилась только у меня. Кстати, в Магаданской области несколько фермерских хозяйств, которыми руководят женщины, и справляются они с этим не хуже, а порой и лучше мужчин.

Если говорить о нашем семейном бизнесе, то я - дневной директор, а муж - ночной. Каждый из нас вносит свою лепту в наше общее дело.

- У вас очень теплые отношения с коллективом. Для тех, у кого нет жилья, купили большую квартиру под общежитие, полностью ее обустроили? А как с дисциплиной - бичом крестьянских хозяйств?

- Основной костяк "Эвелины" - восемь человек (остальные привлекаются сезонно по договору). Да, я забочусь о каждом из них, но в ответ требую четкого соблюдения дисциплины. Главные условия при приеме на работу - трудолюбие и отсутствие вредных привычек. А в роли "проверяющих" выступают сами животные. Однажды, например, произошел такой трагикомичный случай. Один из наших быков - Мартик - совершенно не переносит запаха алкоголя, даже остаточного. Все об этом знают, но, тем не менее, один из помощников как-то явился на работу с "ароматом" вчерашнего гулянья. Мартик буквально припечатал его к забору. Хорошо, забор был мягким, из рабицы. В общем, отделался наш товарищ легким испугом и небольшими синяками. Зато нужный вывод для себя сделал каждый.

- Не скучаете по оставленной профессии учителя?

- Всегда болезненно переживаю 1 сентября и пору выпускных балов: сердце щемит сильно. В душе я все равно остаюсь учителем, и с большим удовольствием занимаюсь с внучкой Эвелиной, которая ходит во второй класс.

- Фермерство - тяжелый труд. Дети тоже работают с вами. Не хотелось ли, как, наверное, любому родителю, более легкой доли для них?

- Ни дети, ни внучка не намерены продолжать мое дело, и я их хорошо понимаю. Фермер не знает, что такое праздники и выходные, не имеет права болеть и, по сути, работает 360 дней в году. Это не нормально. Конечно, я желаю детям другой жизни.

- Если бы вас неожиданно спросили, кто вы, Галина Козичева, в первую очередь: жена, мама, бабушка, глава хозяйства?

- Все вместе и 24 часа в сутки.

- На что вам не жалко тратить заработанные деньги и что никогда не станет вашей статьей расходов?

- Не задумываясь, трачу на красоту: чтобы двор был ухоженным, а дом - уютным, чтобы клумбы утопали в цветах, в коровнике всегда было идеально чисто, а в теплицах не только овощи росли, аромат цветущих деревьев стоял... Никогда не стану тратить деньги на дорогие наряды и украшения для себя (для дочери и внучки - другое дело!). Люблю хорошую технику: с удовольствием вожу внедорожник и мечтаю освоить трактор.

- Императорские шелковые куры, цесарки, павлины - чем еще удивите земляков?

- Страусами. Сейчас штудирую специальную литературу, мечтаю открыть небольшую страусиную ферму, даже отвела место под ее строительство. А еще, только не смейтесь, хотела бы завести верблюда. Но это несбыточная мечта: привезти на Колыму его просто нереально.

- Главная цель вашего бизнеса?

- Не количество заработанных денег, однозначно. Мне действительно интересно фермерство, и я хочу развивать его - в качественном отношении.

Сегодня, когда на дворе маячит очередной экономический кризис, такие компании, как наша, будут очень востребованы. "Эвелина" прокормит не только себя, но и других. А будет человек сытым - и остальные дела в гору пойдут, несмотря ни на какой кризис!

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