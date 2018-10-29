Особенности бизнеса с европейцами

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 13 Ноября, 14:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5900 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2018

Регион сегодня
13.11 |
На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
13.11 |
Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
13.11 |
Дмитрий НОВИКОВ, генеральный директор "ОТВ-Прим": ОТВ - телевидение, которое помогает
13.11 |
Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья
13.11 |
Профессия - корабел
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 12:03
Промышленная реновация по-хабаровски В Комсомольске-на-Амуре создается индустриальный центр завтрашнего дня
статьи раздела
Территория
29 Октября 2018, 11:58
Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы На Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи, автодорога "Обход Хабаровска" была признана жюри лучшим транспортным проектом в сфере ГЧП
статьи раздела
Кадры
26 Октября 2018, 16:35
Школа для лидеров Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 15:19
Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье Приморский рынок безжалостно обошелся с корейским брендом. В итоге марка уходит с автодилерского поля региона
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:15
Миражи порта Зарубино Приморский край, обладающий самой разветвленной портовой инфраструктурой на российском Дальнем Востоке, несмотря на обилие громогласных заявлений чиновников, до сих не может получить новый полноценный транспортный хаб на границе с Китаем.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Июня 2009, 11:00 | Регион сегодня

Особенности бизнеса с европейцами

Географическая удаленность Дальнего Востока от Европы не мешает устанавливать бизнесу прямые партнерские отношения. Дальневосточники активно работают не только со своими географическими соседями, но и с европейскими компаниями. Каковы особенности этого сотрудничества, чему они учатся друг у друга и что приобретают в итоге?

— Поначалу мы размещали заказы через московских дистрибьюторов, но затем итальянцы стали предлагать работать напрямую, и мы, конечно, согласились, - вспоминает генеральный директор салонов европейской мебели "Милленниум" Эльвира БЕЛОВА. - Поскольку опыта международного сотрудничества у нас не было никакого, отношения выстраивались интуитивно, но, как показало будущее, правильно. Возможно, нам повезло, что первыми партнерами были именно итальянцы. Эмоциональностью, энергичностью и общительностью они очень похожи на россиян, поэтому с ними комфортно и приятно работать. Но, надо заметить, их открытость избирательна и распространяется только на "своих". Если ты попадаешь в эту категорию - все в порядке, если нет - работа не получится. Бизнес с ними строится на межличностном взаимодействии, и, что особенно важно, с итальянцами можно договариваться.

Впрочем, эмоции эмоциями, а уровень профессионализма зарубежного партнера имеет для них первостепенное значение. Но если нашим немецким партнерам важно, чтобы дизайнеры и консультанты салонов знали все функциональные особенности мебели и разбирались во всех технологических нюансах, то итальянцам важно чувствовать, что об их мебели не просто знают все - ее искренне и вдохновенно любят.

Немцы очень организованны, рациональны, конкретны, последовательны (и это стоит перенять нашим соотечественникам). Все переговоры жестко регламентированы, а иерархия соблюдается неукоснительно. В целом же бизнес с ними обезличен: мы работаем с менеджерами компаний. В Италии же - прежде всего с людьми: Джованни, Роберто, Карло, Клементиной. В то же время, если происходит какой-то форс-мажор, с немцами решить проблему проще: действуешь согласно пункту договора - и никаких сантиментов. Но лично мне по темпоритму жизни и ее восприятию все-таки ближе итальянцы: мы абсолютно совпадаем по мироощущению.

— Для того чтобы понять иностранного партнера - неважно, азиата или европейца, - надо обратиться к его корням, - уверен генеральный директор владивостокской компании "Зенит-М" Александр МОИСЕЕНКО, работающий с крупными финскими производителями стройматериалов. - Когда ты проявляешь искренний интерес к культуре и обычаям его родины, это не просто сближает по-человечески, но облегчает построение деловых отношений. Кроме того, никогда не упускаю возможности пообщаться с финнами вне работы, будь это просто администратор отеля или сосед по барной стойке в одном из пабов. Чем больше узнаешь их "изнутри", тем проще выстраивать бизнес-коммуникации.

Кстати, мы для финнов до сих пор остаемся загадкой, они относятся к нам с осторожностью, особенно к москвичам. Образ России, к сожалению, складывается в их глазах не лучшим образом: набившие оскомину откаты, бездействие чиновников при решении срочных вопросов, непорядочность отдельных бизнесменов, некорректное поведение наших туристов - неудивительно, что слово "мафия" в отношении россиян звучит из их уст слишком часто. Много времени уходит на то, чтобы развенчать эти мифы и убедить в обратном.

Что касается медлительности финнов, о которой часто говорят, то, на мой взгляд, это всего лишь отсутствие суеты. Просто они не пустословят и не делают лишних движений. Конечно, что таить, иногда это мешает в работе: финнов трудно убедить отступить от привычного алгоритма их действий (а такие нюансы, например, касающиеся отгрузки товара, время от времени возникают). Но даже в этом я вижу не недостаток работы, а всего лишь ее особенность. Это просто другие люди с другой организацией рабочего процесса.

К слову, оптимизация и культура финского производства впечатляет. Представьте: огромный цех, длинная конвейерная лента и... пять человек обслуживающего персонала: два в начале конвейера, два в конце и один - в операторской. Решил посмотреть, как устроен склад готовой продукции - снова сюрприз: перед огромным ангаром стоит операторская кабина, в ней - "кладовщик", который нажимает несколько кнопок, и из недр склада выезжает уже необходимое количество нужной продукции. Фантастика.

В Европе не принято приглашать иностранных партнеров к себе домой - все неформальные встречи проходят в ресторанах, - добавляет Эльвира Белова. - Выходные дни посвящены семье, и в эти дни тобой никто не будет заниматься. Тем приятнее исключения из правил. Так, экспорт-менеджер BERLONI Кристиана ДЖОВАНДА познакомила меня с семьей и показала мне свою Италию, я неоднократно была в гостях у владельца этого концерна Роберто БЕРЛОНИ и его семьи, а также у других наших партнеров. Это, кстати, помогает и в бизнесе: глубже проникаешься философией той или иной марки.

— Финские партнеры неоднократно выражали желание приехать на Дальний Восток, но пока на это решилась только главный менеджер одного из департаментов крупнейшего концерна Lemminkyainen Katto Oy, - продолжает Александр Моисеенко. - Причем, по ее словам, настраивалась на худшее. Но уровень цивилизованности приморской столицы (не считая наших дорог, естественно), присутствие на рынке известных европейских брендов, образованность и сам облик приморцев ее приятно удивили. Мы организовали для нее морскую прогулку на катере, рыбалку, погружение с аквалангом... Сомневаюсь, что финнов в этом смысле можно чем-то удивить (Финляндия славится и своей природой, и отменной рыбалкой), но она осталась очень довольна. Меня вообще подкупает в финнах живой интерес к жизни и то, что они не разучились удивляться. Думал, это характерно лишь для японцев.

Автору этих строк довелось неоднократно брать интервью у европейских партнеров "Милленниума". В частных беседах и итальянцы, и немцы всегда подчеркивали, что приезжают сюда не только потому, что надо, а потому, что хочется. Нигде в России их не встречают так радушно, как на Дальнем Востоке. Им не просто уделяют время - с ними проживают каждую минуту этого времени. И они это очень ценят: путешествия на катере по островам (даже если сезон навигации еще не открыт), посещение заповедных мест и гребешковой фермы, нанятых специально для них водолазов, достающих с морского дна анадару и мидий, встречи рассветов в акватории Амурского залива, проводы закатов на Амуре, шашлыки и "Подмосковные вечера" под гитару...

— Когда мои итальянские друзья узнают, что я снова лечу в Хабаровск или во Владивосток, они искренне недоумевают, ради чего я вновь соглашаюсь на сумасшедшие перелеты, - сказала мне как-то Кристиана Джованда. - Но Дальний Восток не такой уж и "дальний", когда ты знаешь, что тебя здесь любят и ждут близкие по духу люди. Я заранее предвкушаю, как буду сидеть с подругой Эльвирой у нее на кухне и говорить, говорить, говорить... Бродить по заснеженному Хабаровску, вслушиваясь в скрип снега под ногами... Любоваться "перекатывающимися" по сопкам огнями засыпающего Владивостока... Я много ездила по России и точно знаю, какой части вашей великой страны принадлежит мое сердце. Вы догадываетесь, Танья?

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Территория
30 Октября 2018, 09:00
Дорога с новым статусом Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
23 Октября 2018, 15:19
Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ: Традиции политехнического образования, заложенные столетие назад, трудно сломать В этом году инженерное образование в Приморье отмечает столетний юбилей. Сегодня его форпост - Инженерная школа ДВФУ, образованная на базе ставшего частью федерального университета политена - Дальневосточного политехнического института.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 10:30
Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:45
Формат ГЧП становится модным Инфраструктурные инвестиции считаются одним из самых эффективных инструментов стимулирования экономического развития. При этом развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в большинстве регионов находится на начальной стадии и формируется, в основном, вокруг транспортной отрасли.
статьи раздела
Проект ДК
23 Октября 2018, 09:15
Аграрные проекты меняют структуру отрасли Темпы роста сельского хозяйства на Дальнем Востоке в 2017 году, по данным Минвостокразвития, в два раза превысили среднероссийский показатель
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика