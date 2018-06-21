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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:13 |
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Умеренные оптимисты
С этого "ДК" и начал разговор с мэром города Хабаровска Александром СОКОЛОВЫМ.
— Говорят, впервые в прошлом году вам удалось остановить отток населения: количество приезжающих перекрыло число убывающих?
— Хабаровск дважды подтверждал звание самого благоустроенного города России. А одно с другим связано напрямую. Ведь коренные дальневосточники, а таковым являюсь и я, искренне любят свой край, но они многие годы обделены комфортом жизни, что и заставляет их срываться с места в поисках лучшей доли для себя и своих детей. Развитие транспортного узла, укрепление экономического потенциала города, края - это стратегические задачи для развития территории, но для меня, как мэра, они - средство. Что необходимо человеку для обустроенной жизни? Работа, достойная зарплата, благоустроенное жилье, современное образование, здравоохранение и условия для досуга. Вот это и есть цели Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года - построить город для людей.
Нас нередко упрекали, что мы много сил и средств вложили в исторический центр города, мол, "облицовываем" фасад окружной столицы. Но каждый год мы расширяли зону благоустройства от наших знаменитых бульваров. В прошлом году вышли на городские окраины, где уже начали реализовываться проекты социального обустройства новых микрорайонов с полной инфраструктурой.
Сегодня главное состязание у нас идет в демографии. Жаль, конечно, что оно идет среди дальневосточных городов, а не за переселенцев из центральных районов России. Но без государственной политики усилий дальневосточных муниципалитетов недостаточно.
— Одним из "секретов успеха" Хабаровска эксперты считают стабильность в управлении. В прошлом году вас избрали мэром на третий срок. Виктор ИШАЕВ управлял краем почти два десятилетия. Хабаровску удалось создать эффективную структуру управления городом?
— Я бы не сказал, что мы создали какую-то эксклюзивную систему. Мэр в первую очередь должен быть хозяйственником, стратегом, а уже потом - политиком. Когда я в 2000 году впервые пришел на пост главы города, мне пришлось менять приоритеты муниципального управления, а нередко - и самих управленцев, которые не смогли перестроиться. Даже сегодня, когда мировой кризис постучал в дверь чуть ли не каждой семьи, из всех антикризисных мер мэрия вычленила главную задачу - сохранение социальной стабильности и благополучия граждан. Это стратегия.
Время подтвердило, что управляемость территорией города эффективнее при централизации функций управления экономикой и финансами, строительным комплексом, социальной сферой, торговлей, потребительским рынком в одних руках. Тут главное системный подход. У нас действуют Концепция развития муниципального производственного сектора экономики, Концепция промышленной политики администрации города Хабаровска, Концепция управления муниципальным имуществом и успешно реализована Программа реформирования системы муниципальных финансов.
На комитеты по управлению округами возложена работа с населением по вопросам ЖКХ, социальной защите, опеке и попечительству, безнадзорности, благоустройству и по контролю за землепользованием - они ближе к жилым кварталам. Такая структура адаптирована к новым реалиям и вполне оперативно может реагировать на кризисные изменения ситуации.
— А в связи с кризисом вам не пришлось переходить на "ручной режим" управления?
— Единственное, что мы изменили в структуре администрации города с 1 января 2009 года, - это перевели систему муниципального заказа на централизованную схему размещения, для чего создали управление муниципального заказа. Ведь более 5 млрд руб. расходов бюджета идут на городские нужды через систему закупок. За счет укрупнения заказов нескольких отраслей до крупного опта повысили эффективность закупок, смогли привлечь наиболее надежных исполнителей с производственной базой и устойчивым финансовым состоянием. За счет этого рассчитываем сэкономить до 100 млн руб., к тому же, центролизовав, мы пресекли потенциальную коррупционную составляющую в размещении заказов "для своих".
Кризис заставил нас акцентировать усилия на социальных аспектах. "Мониторим" социальные индикаторы еженедельно. В краевую программу поддержки вошли 29 системообразующих предприятий города. Но и у мэрии есть реальные рычаги содействия предприятиям - тот же муниципальный заказ, межотраслевая кооперация, помощь в продвижении продукции на региональные и внешние рынки.
— Тем не менее под антикризисные меры вам пришлось переписывать городской бюджет на 2009 год?
— Да, пришлось. Традиционно хабаровские депутаты принимали бюджет расходов с превышением над доходами - это гарантировало целевое использование дополнительных доходов. Нынче впервые гордумой был утвержден бюджет с нулевым дефицитом.
Эксперты просчитали нам три сценария развития ситуации в городе. Первый квартал показал, что наш прогноз - на умеренно-оптимистический вариант - оказался верным. Есть даже прирост доходов к уровню 2008 года. Поэтому социальные статьи бюджета мэрия выполнит однозначно.
В 2009 году затраты бюджета на социальную программу поддержки горожан даже вырастут по сравнению с 2008 годом в 3 раза - с 17 млн рублей до 56 млн рублей. Они будут направлены на питание школьников из малоимущих семей, предоставление льгот на проезд в общественном транспорте, единовременные годовые пособия нуждающимся горожанам и другие цели. Требует затрат и реализация целевой городской программы "Забота" по поддержке старшего поколения. Кстати, в ее рамках для ветеранов войны и труда запланировано строительство многоквартирного жилого дома системы социального обслуживания.
Но самый острый для хабаровчан вопрос - это тариф на жилищные услуги. Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края было рекомендовано с 1 февраля повысить тарифы на жилищные услуги в пределах 25%. Мы, воспользовавшись правом муниципального регулирования тарифов, утвердили рост лишь на 16%.
— Какие меры предприняты мэрией для того, чтобы "здоровое ядро" экономики города смогло благополучно пережить кризис?
— Спасать рабочие места и реальную экономику в лице конкретных предприятий или нацелить финансовые ресурсы на социальную поддержку граждан, оставшихся без работы? Мне кажется, истина посередине. Зачем поддерживать неэффективный бизнес, собственники которого в период экономического благоприятствования упустили шанс модернизации? Кризис поставил точку и в перепроизводстве "белых воротничков", и делать из них сегодня нахлебников бюджета, выплачивая довольно высокие пособия, недальновидно. Поэтому мы приняли план по снижению напряженности на рынке труда города с упором на создание временных рабочих мест для безработных. В частности, направляем средства бюджета на поддержание строительства жилья, тем самым сохраняя рабочие места. Хорошим подспорьем для предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, служит муниципальный заказ.
Финансовым департаментом разрабатывается порядок финансирования общественных работ и планируется создать до тысячи временных рабочих мест. Лучше доплачивать за реальный труд. Главное в нашей антикризисной программе - профессиональное переобучение работников. Уже сегодня их надо готовить для завтрашнего роста экономики. Мы поддерживаем программу Президента РФ, который считает, что в кризис мы должны реструктурировать экономику России. На примере Хабаровска вижу, что значительная часть населения реально может заняться самоорганизацией рабочих мест, т.е. малым бизнесом.
— Ваш энтузиазм связан и с тем, что именно от мелких предпринимателей все налоги поступают в муниципальный бюджет?
— Да, если хотите, можно считать и так. Для поддержки предпринимательского сектора экономики города в 2009 году администрация оставила ставки арендной платы за муниципальное имущество и недвижимость на уровне прошлого года. Создаем банк недвижимости для сдачи в аренду. Финансируем обучение и информационную поддержку малого бизнеса. Но главная беда для бизнеса - отказ банков кредитовать. Поэтому мы расширили "портфель" залоговой поддержки как минимум вдвое и упростили процедуры оформления залога, что позволит около 200 предпринимателям поддержать свой бизнес. Внедряется механизм компенсации процентных ставок по кредитам в банках города. На очереди создание молодежного бизнес-инкубатора для начинающих - первые 10 проектов уже есть.
— Многие экономисты считают, что этот кризис отбросит Россию на 10 лет назад. Но то, о чем вы рассказываете, уже фундамент под новую структуру экономики. Может, не так страшен черт, как его малюют?
— Для меня самое страшное, что принес с собой кризис, - это сокращение инвестиционной составляющей в бюджете. Первоначально администрация Хабаровска сформировала программу капитальных вложений на 2009 год на сумму 1 386 млн руб. - 45 объектов.
Кризис скорректировал наши планы чуть ли не наполовину. Отложены до "лучших времен" реконструкция фонтанного комплекса нижнего пруда на Уссурийском бульваре, модернизация тепловых сетей, спортзалы в микрорайонах и т.д. Осталось только 25 объектов: водовод с Тунгусского подземного месторождения, мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения твердых отходов, строительство жилья, реконструкция родильного дома, детских садов, объектов культурной сферы, газификация микрорайонов... Это самые неотложные объекты.
— Между тем, когда в апреле в Хабаровск приезжал первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, он откровенно удивился, что стройки города живут и на рынке жилья продолжаются сделки.
— Мировой кризис к концу года общую картину еще испортить не успел. Фактически, ввод жилья в эксплуатацию составил в Хабаровске 269,29 тыс. кв. метров, что на 18,4% больше показателя 2007 года. В расчете на одного жителя города сдано 0,47 кв. м/чел. (в 2007г. - 0,4 кв.м/чел.). Неплохая статистика и в 1-м квартале уже этого года. Завершили строительство и ввели в эксплуатацию 6 многоквартирных и 61 индивидуальный жилой дом общей площадью 62 тыс. кв. м. Это 25% от программы 2009 года. Однако это результат задела строительного комплекса в докризисный период, еще остались объекты с высокой степенью готовности. Но сегодня, когда я захожу в управление архитектуры и градостроительства, остается лишь вздыхать: вот они на полках, проекты планировки целых микрорайонов города, других важных социальных объектов...
Стройиндустрия всегда была лучшим индикатором экономического благополучия. И Хабаровск за последние годы взял такие темпы возведения жилья, что за 10 лет мы могли бы обновить жилищный фонд города, значительно развить его инфраструктуру. Дать второе дыхание городским стройкам - для меня означает продолжить развитие города. Наперекор кризису!
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