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Притягательный Хабаровск

На Дальнем Востоке не так много крупных городов. Их разделяют большие расстояния, и у каждого сформировался свой неповторимый облик. Хабаровск - второй по населенности город в регионе. Характеризуется уравновешенным характером, спокойной и достаточно выразительной архитектурой, легко сочетающей исторические и современные детали.

Главный архитектор города Сергей СЕРГЕЙЧУК считает, что комплексная застройка приблизит седьмую столицу к появлению четко очерченного "силуэта". Вместе с ним по городу прогулялся корреспондент "ДК".

— Сергей Васильевич, давайте начнем с железнодорожного вокзала. Многие гости именно отсюда начинают путь по Хабаровску. Эта часть города, как и многие другие, была кардинально преобразована в прошлом году, накануне празднования 150-летия столицы ДВФО.

— Привокзальная площадь - одна из визитных карточек Хабаровска. В прошлом году здесь выполнен огромный объем работ по реконструкции транспортно-пешеходной схемы, благоустройству, строительству новых сопутствующих зданий, был "пробит" переулок Ленинградский. Сегодня нам не стыдно показать отреставрированный памятник Ерофею Павловичу ХАБАРОВУ. Мы ликвидировали разномастные торговые киоски и построили новые современные здания. Оцените: теперь эта площадь - целостный архитектурный комплекс, который фланкируется современными зданиями манежной автостоянки и торгового комплекса.

Вы помните, как раньше пешеходам сложно было попасть с Амурского бульвара к зданию вокзала - приходилось перебегать дорогу перед автомобилями? Сегодня путь гораздо безопаснее - по подземному переходу.

— Какими критериями руководствовались при разработке проекта застройки привокзальной площади?

— Важно было соблюсти стилевое единство. Так, паркинг и торговый комплекс, стоящие друг напротив друга, облицованы современными отделочными материалами. При строительстве многоуровневой гостевой парковки использован интересный архитектурный прием - оконная разрезка фасада без установки окон. При этом достаточно массивное здание, как видите, за счет игры света и тени становится "живым", "дышащим". - Амурский бульвар как логичное продолжение привокзального комплекса тоже изменился.

Его отрезок от переулка Ленинградского до улицы Дикопольцева действительно значительно преобразился. Перед кинотеатром "Дружба", разместился сквер с выразительными малыми формами архитектуры. На одной из скамеек расположилась камерная скульптурная композиция "Дама с собачкой".

На мой взгляд, после реконструкции кинотеатр "Дружба" получил новую жизнь - качественно выполненные фасады с использованием современных отделочных материалов, тактичное использование цвета и ночной подсветки. Интересный прием: с внешней сдержанностью фасадов контрастируют яркие интерьеры, подчеркивающие современность оборудованного по последнему слову техники кинозала.

— Сергей Васильевич, в последнее время в городском ландшафте появилось немало скульптур. Отчего к ним такое внимание?

— Очень просто: посмотрите, как они украшают город! "Лики" перед Дальневосточным государственным гуманитарным университетом, "Дети на камне" на первом пруду? А наше ноу-хау - "островки благоустройства" со скульптурными композициями на третьем пруду. Герои любимых советских мультфильмов - "Ну, погоди!", "Винни-Пух и все-все-все", "Крокодил Гена" - дарят такой позитив, отлично поднимают настроение любому, даже самому суровому человеку! В течение года это место стало одним из самых притягательных для детей и взрослых.

— Наверное, стоит продолжить начатое?

— Вы угадали. Этот опыт подтолкнул нас к мысли, что аналогичный подход должен быть применен при благоустройстве нижнего пруда, где планируется выделить четыре зоны с "мультяшками", героями "Бременских музыкантов". Начата работа специалистов художественного фонда и строительных организаций. Более того, в планах оформления ко Дню города - проведение конкурса деревянных скульптур в парке "Динамо", в районе верхнего пруда. И тогда еще один неосвоенный участок парка станет интересным объектом, притягивающим отдыхающих.

— Раз уж мы "заглянули" в парковую зону, как будет преображаться "зеленая мантия" Хабаровска?

— Деревья, кустарники, газоны - это тоже архитектура. Ежегодно мы садим больше, чем вырубаем. Сегодня администрация отдает предпочтение ценным породам деревьев - ясеню, лиственнице, ели. Тополь садим не обычный, а с красивой серебристой "изнанкой" листьев. В рамках программы озеленения администрацией города буквально поднят из руин МУП "Питомник декоративных культур", который занимается выращиванием зеленой "одежды" города. Надо отдать должное нашему мэру - он не стесняется лично проверить, как посадили дерево, как его укрепили и в случае надобности показать, как это делать правильно.

— Сергей Васильевич, необыкновенно красивым было зимнее оформление территории, прилегающей к мэрии - рядом с подсвеченными живыми елочками расположились неоновые сакуры. Как настоящие. Откуда взялся этот цветущий сад?

— Это был первый наш опыт, мы заказывали конструкции в Китае. А теперь планируем создать аналогичные сады в зимнее время не только перед зданием администрации, но и в других местах города. Просчитали - технология изготовления посильна местным производителям, а это существенно удешевляет проект, не влияя на качество продукции.

Вообще, вопросы благоустройства стараемся решать комплексно. Людям должно быть комфортно, и не только на центральных улицах, но и во дворах. В городе действует Программа благоустройства дворовых территорий, которая предусматривает комплекс работ: реконструкцию проездов, организацию гостевых стоянок, детских, спортивных, хозяйственных площадок, озеленение. Результат ее реализации виден во всех округах нашего города.

Также в настоящее время проводится работа по инвентаризации скверов, готовятся проектные предложения по их благоустройству. Уже есть наглядные примеры - скверы Якова Дьяченко, на пересечении улиц Волочаевская - Ленина, реконструкция Уссурийского бульвара в границах улиц Шевченко - Тургенева.

— А что самое главное в определении вектора архитектурного развития города?

— Для меня важно, чтобы и хабаровчане, и гости города испытывали удовлетворение, прогуливаясь по его улицам. Мы оцениваем город с точки зрения удобства и эстетики. И тут принципиально важно содержание улично-дорожной сети. Это реконструкция и расширение действующих улиц, строительство новых, большой объем работ по озеленению прилегающих территорий - газоны, цветы, кустарники и деревья. Это и мощение тротуаров с комбинацией разнообразных цветов, узоров и замена бетонных бордюров на гранитные. Это и уличное освещение - устанавливаем индивидуальные, литые из чугуна опоры с оригинальными светильниками, которые позволяют не только украсить город, но и получить достаточное освещение проезжей и пешеходной частей. И обустроенные остановки общественного транспорта, оборудованные малыми архитектурными формами. Все это влияет на эстетику Хабаровска и делает его более удобным.

— Раскройте секрет: какие уголки и улицы города ближе и теплее именно вам?

— Мне очень нравится ездить по ночному Хабаровску, особенно по реконструированным участкам улиц Муравьева-Амурского, Карла Маркса (работы на этой транспортной артерии продолжаются). Очень красиво смотрятся подсвеченные административные здания, кафедральный собор, церкви. Игра света и тени подчеркивает архитектуру каждого отдельно взятого строения, также меняется общее эстетическое восприятие улиц. Сразу чувствуется - город живет и ночью. В свое время "Хабаровскгражданпроект" разработал концепцию светового оформления улицы Муравьева-Амурского, где содержатся требования и к ночной подсветке, и к световой рекламе. Мы настаиваем, чтобы организации, расположенные на центральных улицах, уделяли внимание и этим вопросам.

— Особенно красивы ночью храмы, церкви, собор. Каким объектам в этом ряду вы бы отдали предпочтение?

— Каждое такое строение по-своему красиво. Мне особенно нравится недавно построенный в Северном микрорайоне храм Серафима Саровского. Посмотрите, как он своеобразен - запроектирован и построен с соблюдением православных канонов храмовой архитектуры. Администрация города планирует в этом году восстановить пруд вблизи этого храма - будет создана естественная природная территория.

— Вот мы с вами и добрались до одного из самых крупных сооружений в городской архитектуре - моста через Амур. Известно, что проект этого моста получил золотую медаль, наряду с Эйфелевой башней, на Всемирной выставке в Париже. На ваш профессиональный взгляд, какая роль отведена мосту на архитектурных подмостках Хабаровска?

— Действительно, это одна из наших достопримечательностей. Современное инженерное сооружение - в несколько минут ты можешь оказаться на левом берегу Амура. У меня самого там расположена дача, очень удобно. А когда завершится строительство второй очереди моста с увеличением числа полос, он станет просто грандиозным сооружением.

Полное представление о Хабаровске можно получить с акватории Амура, откуда более целостно воспринимаются рельеф городской территории и ее архитектура: город встает панорамно, демонстрируя различные грани и архитектурные сооружения.

— Насколько завершенным можно назвать сегодня силуэт Хабаровска?

— Наверное, у города не может быть завершенного силуэта: он живет, развивается, застраивается, естественно, меняется и его силуэт. Разработан Проект формирования объемно-пространственной композиции города, где данные вопросы полностью проработаны. Да, есть интересные, красивые, притягивающие места, но есть и обширные территории промышленных предприятий, пустыри, неблагоустроенные участки береговой зоны, где требуется основательно поработать.

— Наиболее плотная застройка наблюдается в центре, но ведь и вдали от него стали появляться новые кварталы?

— В городе уже есть примеры комплексного освоения территорий. "Первые ласточки" в этом направлении - "Рабочий городок" в районе "Дальэнергомаша", микрорайон Флегонтова - Краснореченская - Индустриальная, новые дома недалеко от дендрария. Дальше - больше: вдоль улицы Павла Морозова появится микрорайон "Парус" уже началась его застройка. В планах - жилой район "Ореховая сопка" в Северном округе, а также шестой и седьмой микрорайоны по Воронежскому шоссе. Я думаю, в ближайшие годы силуэт города очень сильно изменится, с реализацией комплексной застройки появятся его новые панорамные виды.

— Масштабное развитие немыслимо без совершенствования его транспортной сети.

— Безусловно, и мы работаем не только над удобством передвижения, но над эстетикой. Один из элементов городской архитектуры - дорожные развязки. Будем откровенны, не всегда эти технические сооружения выглядят привлекательно. Но и здесь у нас есть дизайнерские предложения по оформлению объектов. В вечернее и ночное время развязки могут преображаться за счет освещения. Подсветка может быть линейной, точечной, динамичной - используя все возможности, можно достичь очень выразительного образа.

— У вас столько интересных задумок. Когда же Хабаровск превратится в цветущий и сияющий город-сад, как на эскизах?

— Видите, на бумаге мы предлагаем самые различные варианты обустройства и оформления городской среды - от вполне реальных до практически фантастических. Так и должно быть, ведь создание архитектурного облика города - это процесс творческий. Конечно, всегда хочется получить все быстрее, но от идеи до реализации должен пройти достаточно большой срок. В ближайшие пять лет, это точно, в нашем городе появится много новых интересных объектов, комплексов, благоустроенных территорий. И вы его совсем не узнаете.

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