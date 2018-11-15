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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Декабря, 02:36 |
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Владимир БОБРИКОВ: КФХ Амурской области теряют часть пашни
Еще одна проблема: когда заканчивается срок аренды по договору с областью или муниципалитетом, то земля по закону выставляется на аукцион, независимо от того, сколько лет арендовал и насколько добросовестно ее использовали. На аукционе, конечно, трудно соперничать мелкому хозяйству с крупными сельхозтоваропроизводителями. И зачастую он им проигрывает эти торги.
Третий момент: при образовании КФХ проблема встает с наделением его землей. Хорошо, когда на территории есть свободная земля, но в последние годы в связи с освоением и увеличением площадей свободных земель в районах практически нет. И хотя в последние годы стимулируется правительством РФ, Минсельхозом России появление начинающих фермеров, на местах на практике получается, что эта проблема тормозит создание новых крестьянско-фермерских хозяйств. Если на малоосваиваемых территориях еще осталась свободная земля, то уже на более-менее развитых территориях она освоена почти на 100%.
Но мы стараемся помочь нашим Некоммерческим партнерством крестьянско-фермерским хозяйствам в плане оформления земли, ориентации их в законодательстве, оценки правомерности отказов в предоставлении земли.
Кроме того, мы активно работаем с Законодательным Собранием Амурской области, вносим предложения. В частности, сейчас рассматривается наша инициатива по облегчению условий приобретения хозяйствами земли в собственность. Изменить федеральное законодательство сложно, но все же найти возможность уменьшить стоимость земли так, чтобы КФХ после третьего года аренды смогло выкупить ее, можно. Мы сейчас внесли предложение, которое в случае его принятия позволит значительно уменьшить выкупную сумму. Для хозяйства станет реальной возможность по окончанию срока аренды не потерять землю, когда она будет выставлена на аукцион.
Сегодня выделены средства, субсидии федеральным правительством на оформление земли. Мы активно стараемся нацелить хозяйства на то, чтобы они не задерживались с оформлением, потому что сроки скоро закончатся. А затем начнется перераспределение их земель другим собственникам.
«Дальневосточный капитал».
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