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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:40 |
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Андрей ФЕДОРОВ, представитель Союза рыбопромышленников Запада: Для успешной работы необходимо изменение законодательства
Первое и основное - это введение специального курса рубля для покупки валютной выручки у предприятий-экспортеров несырьевого сектора. Эти средства предприятия смогут направить на развитие собственного производства, получив тем самым дополнительные конкурентные преимущества перед дешевым импортом. К использованию валютного курса в качестве меры нетарифного регулирования не стесняются прибегать такие страны, как КНР, США, Исландия и т.д. Кстати, в тех же Исландии или на Фарерских островах береговая переработка прекрасно уживается с высокопроизводительными промысловыми судами.
Необходимо исключить из валютного законодательства понятия репатриации валютной выручки для предприятий негосударственного сектора. Это анахронизм, который не позволяет предприятиям рисковать. ВТО предоставляет возможности для захвата новых рынков, но для этого необходимо обладать полным инструментарием - это возможность для предприятия рисковать своими деньгами плюс государственная поддержка. Полагаю, что репатриация валютной выручки должна касаться только предприятий государственного сектора. Помимо этого, необходимо упростить таможенные процедуры и более широко применять систему банковских гарантий и других страховых мероприятий.
"Дальневосточный капитал".
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