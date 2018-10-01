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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края: Новые масштабные проекты невозможны без БАМа
Территория Хабаровского края стала завершающей площадкой БАМа: строительство магистрали закончилось в 1984 году в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня БАМ рассматривается как один из ключевых элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающей опережающий рост экономики территорий, по которым проходит магистраль.
Правительство Хабаровского края оценивает перспективы развития региона с учетом проекта комплексного освоения зоны БАМа (проект БАМ-2). Хабаровский край является транспортной контактной зоной как в самой России, так и со странами АТР. Доля транспортного комплекса края в структуре валового регионального продукта составляет 11-14%. По сути, на территории края создан мощный транзитный энергетический коридор, ориентированный на экспортные рынки АТР, с грузооборотом свыше 100 млн тонн энергетического сырья в год.
С перспективами БАМа связано развитие опорного пространственного каркаса края. В него входят Хабаровская и Комсомольская агломерации, транспортно-промышленный узел «Ванино – Советская Гавань», Верхнебуреинский энергопромышленный комплекс и техноэкополис «КАС» (Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный). На территории Комсомольской агломерации находится не имеющее аналогов на Дальнем Востоке пересечение транспортных путей и магистралей всех типов: железнодорожных, авиационных, автомобильных, водных (река-море), трубопроводных.
Развитие и модернизация БАМа имеют важнейшее значение для освоения месторождений Хабаровского края. В первую очередь речь идет о Буреинском угольном бассейне. Базовое предприятие ОАО «Ургалуголь» заметно наращивает объемы благодаря инвестициям собственника компании – холдинга СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания).
Наиболее перспективными для освоения в ближайшие годы являются также оловорудное месторождение Соболиное на территории Солнечного муниципального района, Правоурмийское оловорудное месторождение, где планируется строительство новой обогатительной фабрики производительностью 400 тыс. тонн руды в год, золоторудное месторождение Нони на границе Солнечного и Верхнебуреинского, где ведутся подготовительные работы по строительству крупного горно-обогатительного комбината. Подготовлены для промышленного освоения и ждут инвесторов месторождения цементного и глинистого сырья в муниципальном районе им. Полины Осипенко. Развитие железнодорожной инфраструктуры открывает этим проектам более эффективные логистические схемы доставки.
Сегодня на высоком государственном уровне заявлено о приоритетном развитии Дальнего Востока и Сибири. В Государственную программу вошли предложения и Хабаровского края: строительство Ванино-Советскогаванского транспортно-промышленного узла и развитие Ургальско-Чегдомынского топливно-энергетического кластера. Их реализация позволит до 2025 года создать в крае более 12 тыс. новых рабочих мест, обеспечить 40-процентный прирост валового регионального продукта, даст отдачу в виде налоговых поступлений в 160 млрд рублей.
В течение ближайших пяти лет планируется привлечь в регион инвестиции в объеме $300 млрд из бюджетных, заемных и частных источников. Эти средства направятся на создание высокотехнологичных кластеров, модернизацию энергетического сектора, развитие социальной сферы, на улучшение условий жизни населения. Особая роль в реализации намеченных планов заслуженно отведена современной транспортной инфраструктуре. Для нас очень важно, что мероприятия по модернизации БАМа и Транссиба включены в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» с объемом финансирования 523,412 млрд рублей на период 2014-2017 г.г.
Поздравляю земляков, всех строителей БАМа со знаменательной датой – 40-летием строительства Байкало-Амурской магистрали. Этот трудовой подвиг заслуживает глубокого уважения последующих поколений. БАМ выдержал испытание временем – дорога продолжает эффективно работать. С ней мы связываем новые масштабные проекты, которые сделают наш регион, Россию сильнее.
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