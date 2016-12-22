|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 04:01 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Камчатка становится местом паломничества для туристов-экстремалов
Присоединяются к ним и любители головокружительных спусков - помимо катания на лыжах и сноубордах Камчатка может предоставить туристам множество и других экстремальных развлечений.
Уникальные природные условия полуострова уже давно и достаточно успешно используются для подготовки спортсменов, которые отстаивают честь России на крупных международных соревнованиях. В этом году камчатские лыжницы Елена ЯКОВИШИНА и Мария БЕДАРЕВА в составе сборной России приняли участие в Олимпиаде в Сочи, а на Паралимпийских играх спортсменка Александра ФРАНЦЕВА завоевала сразу пять медалей: золото в слаломе и супер-комбинации, серебро - в гигантском слаломе и супер-гиганте, бронзу - в скоростном спуске.
«Географические, климатические особенности нашего края, огромное количество снежных склонов дают возможность активно развивать зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, - говорит министр спорта и молодежной политики Камчатского края Андрей ИВАНОВ. - Эти виды спорта поддерживает правительство Камчатского края, осуществляя значительные вложения в горнолыжные базы, развивая спортивные школы. На горе Морозной, например, где уже много лет работает школа олимпийского резерва, мы сегодня строим новую кресельную канатную дорогу, закупили оборудование для дополнительного оснежения склонов. Это позволит увеличить пропускную способность базы и вести полноценный тренировочный процесс с ноября по май. Параллельно мы развиваем горнолыжную базу «Эдельвейс». У нас готов новый проект, в котором предусмотрены современные подъемники. В этом году вводим в эксплуатацию помещение детско-юношеской спортивной школы, где будут созданы все условия для работы с детьми. Один из склонов этой базы - гору Кирпичики - мы решили отдать полностью под сноуборд. Это очень перспективное направление, и потенциал в этом виде спорта у нас очень большой».
Еще один из перспективных видов спорта на Камчатке - это биатлон. По словам министра, на этот год запланирована сдача в эксплуатацию последней очереди биатлонного комплекса им. Фатьянова. Сегодня здесь уже работает школа олимпийского резерва, с комплекса стартуют такие значимые соревнования, как Лыжня России и Авачинский марафон.
Развитие инфраструктуры для горнолыжного спорта позволило Камчатке подать заявку на проведение подготовки сборной России по горнолыжному спорту к Олимпиаде-2018 - она пройдет в корейском городе Пхенчхан. «Мы готовы создать все условия и обеспечить тренировочный процесс сборным командам по горным лыжам, сноуборду, биатлону, - говорит Андрей Иванов. - Камчатка находится с Кореей практически в одном часовом поясе, поэтому при проведении подготовительного периода на Камчатке вопросы акклиматизации спортсменов были бы решены».
Но базы для зимних видов спорта решено развивать на Камчатке не только для подготовки спортсменов. Создание спортивной инфраструктуры позволит привлечь в регион и поток туристов - проект горнолыжного кластера входит в программу внутреннего въездного туризма Камчатки. Он подразумевает под собой не только реконструкцию горнолыжных баз, но и строительство всесезонного международного горнолыжного курорта на базе горы Морозной и горы Седло, в зоне Авачинского вулкана, на хребте Тополовом и сопке Петровской. «Реализация этой программы даст возможность активно заниматься физкультурой и спортом и жителям нашего края, и гостям Камчатки, - считает Андрей Иванов. - Все наши планы укладываются в стратегию развития спорта и туризма на Камчатке до 2025 года. Мы заинтересованы в том, чтобы на наших горах каталось как можно больше туристов».
Действительно, и сами камчадалы, и туристы, в том числе и из-за рубежа, являются частыми посетителями местных горнолыжных баз. На гору Морозную, например, расположенную в 7 км от города Елизово, в выходные дни приезжает отдохнуть до 2 000 человек. Много гостей из США, Японии, Южной Кореи и других стран. Для тех же, кто наряду с горнолыжными удовольствиями просто хочет поправить свое здоровье, Камчатка открывается еще и с другой стороны. Край буквально переполнен всевозможными теплыми, горячими, неистово кипящими или бешено фонтанирующими (гейзеры) источниками! Как, например, термальные источники, что «бьют ключом» в районе Паратунки, которая расположилась недалеко от базы «Морозная».
В последнее десятилетие Камчатка, помимо всего прочего, стала еще и местом паломничества для туристов-экстремалов: Авачинский, Корякский и Козельский вулканы интересны альпинистам и поклонникам фрирайда - внетрассового катания с доставкой участников к местам начала спусков снегоходами. Поклонники heli-ski давно облюбовали сопки Горячая и Бархатная. На них есть хорошо оборудованные спуски - всего их пять-восемь - с вполне приличным перепадом высот в 600-800 метров.
Так что при всей своей внешней суровости Камчатка - настоящий рай для почитателей горных лыж и всего экстремального, что есть в зимних видах спорта. И если все планы, которые сегодня есть у власти и частных инвесторов по созданию на полуострове соответствующей спортивной и туристической инфраструктуры, будут воплощены в жизнь, Камчатка вполне может составить достойную конкуренцию европейским и азиатским горнолыжным курортам.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.