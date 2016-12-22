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В Приморье стартует полуфинальный этап Чемпионата "Будущее зависит от тебя"
Открытый Чемпионат России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходит на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с 2009 года. На сегодняшний день это единственный всероссийский турнир для детей, находящихся на попечении государства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».
В 2013 году география чемпионата расширилась: в турнире приняли участие дети со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. В этом году турнир собрал рекордное число участников. В отборочных матчах за право поехать в Уссурийск на II этап турнира приняли участие более ста команд – почти восемьсот детей. С 17 по 19 апреля 17 команд из Амурской, Иркутской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев разыграют главный приз – путевку на финальные игры, которые уже в мае пройдут в городе Сочи.
Для победителей финальных игр «МегаФон» традиционно организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. В прошлом году удача улыбнулась дальневосточной команде «Илалта» из Республики Бурятия, которая стала лучшей среди футболистов старшей возрастной группы. Ребята побывали в Великобритании, где они посетили базу футбольного клуба «Арсенал», побывали на предматчевой тренировке, встретились с главным тренером Арсеном Венгером и звездами английского футбола и сыграли товарищеский матч с молодежной сборной «Арсенала». Лучшие игроки турнира получили специальный приз – стажировку в тренировочном лагере голландского клуба «Аякс», который впервые открылся в Подмосковье.
«В этом году в общероссийском Чемпионате Дальневосточный Филиал ОАО «МегаФон» представляют 17 детских футбольных команд - это рекорд, который свидетельствует о росте популярности турнира в нашем регионе, – отмечает Директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании Антонина Пронина. – Чемпионат уже получил признание профессионального спортивного сообщества. Этот турнир открывает дорогу в большой спорт талантливым и трудолюбивым ребятам, находящимся на попечении государства. Он помогает мальчишкам и девчонкам увидеть мир и узнать, как много вокруг может быть друзей и единомышленников. Турнир объединяет не только ребят, но и взрослых, которым небезразлична судьба детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня Чемпионат – это прекрасный пример социального партнерства, и его девиз – «Будущее зависит от тебя» – раскрывает его основную идею: все, кто так или иначе принимает в нем участие, делают мир ярче, лучше и добрее».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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