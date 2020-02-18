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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Марта, 07:47 |
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Vladivostok Boat Show 2020 презентует новый формат коммуникаций
С 22 по 24 мая, в дни работы 12-й Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xll, для всех желающих будет доступен новый формат коммуникаций - лекторий.
Гостей мероприятия ожидают тематические лекции, презентации и мастер-классы. Подробное расписание лектория, список тем и спикеров будут опубликованы на сайте Vladivostok Boat Show, но уже сейчас организаторы готовы раскрыть некоторые подробности нововведений. В новый формат войдут:
• презентации новых катеров и катамаранов;
• лекции от ведущих специалистов водномоторной индустрии;
• мастер-классы на тему яхтинга и детского парусного спорта;
• открытые уроки по работе со специальным оборудованием;
• интерактивные мероприятия и мини-соревнования для всех желающих.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
Досье газеты «Золотой Рог»
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2019 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 000 человек.
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