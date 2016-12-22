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Во Владивостоке на "Приморском кольце" состоялась Дрифт-Битва Primring Grand Prix Россия vs Япония
В них приняли участие ведущие спортсмены из японской «формульной» серии D1 и российской Russian Drift Series (RDS). За три дня мероприятие посетили около 10 000 человек, а организованную в интернете онлайн-трансляцию одновременно просматривало до 3500 зрителей.
Накануне «Битвы» состоялся пятый отборочный этап восточной зоны RDS, победители которого вошли в состав команды, вышедшей на поле для сражения с родоначальниками дрифта - японцами. По итогам этого этапа оказалось, что хозяева площадки - приморские автогонщики - оказались не слишком хорошо подготовленными к приему соперников из Красноярска, закаленных асфальтом действующего в восточносибирской столице СТК «Красное кольцо». Сибиряки Аркадий ЦАРЕГРАДЦЕВ и Георгий ЧИВЧЯН заняли первые строчки итогового рейтинга, и если бы не выступающий за Владивосток японский легионер Тецуя ХИБИНО, вставший на третью ступеньку, приморская команда осталась бы совсем без призовых мест.
Нужно отметить, что приезд сибирских спортсменов на соревнования во Владивосток сам по себе является событием, так как чаще бывает наоборот - наши гонщики ездят в Красноярск. Участие же в этапе Ивана КУРЕНБИНА из Петербурга и вовсе можно назвать уникальным. Обычно автоспорт Западной России к проходящим на Востоке мероприятиям относится в лучшем случае безразлично, в худшем - высокомерно, считая Дальней Восток далекой отсталой провинцией.
9000 километров, отделяющих Владивосток от Центрального региона, являются естественным препятствием на пути проведения общероссийских соревнований. Доставка спортивных автомобилей в Приморье обходится очень дорого и, в отличие от карманных кремлевских автопроектов, не субсидируется государством. Поэтому приезд западных дрифтеров в данном случае был мотивирован одним - участием звезд Японии в Primring Grand Prix D1.
Появлению японских спортсменов во Владивостоке предшествовали полуторагодовые переговоры руководства спорткомплекса «Приморское кольцо» с администрацией японского чемпионата формулы D1 и экстренная подготовка площадки нынешним летом, когда все необходимые документы были подписаны и согласованы.
«Мы приносим извинения всем зрителям и болельщикам прошедшей «Дрифт-Битвы» за то, что состязания прошли фактически на строительной площадке, - сообщил «ДК» генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, в ведении которого находится СТК «Примринг». - Объект продолжает строиться, и мы обязательно заасфальтируем те парковочные площадки, которые сегодня только выведены под грунт, и расширим инфраструктуру. Следующая «Дрифт-Битва» пройдет уже в более комфортных условиях».
Впрочем, отдавая должное «Примрингу», следует сказать, что основные удобства для зрителей были созданы на достаточно высоком уровне: отличные трибуны с прекрасным обзором паддока, качественное информационное сопровождение, достаточное количество туалетов, функционирующая детская площадка, магазины и кафе. По мнению подавляющего большинства тех, кто посетил «дрифт-уикенд», включая автора этих строк, организация мероприятия заслуживает только похвалы.
Встреча российских победителей этапа RDS с японскими спортсменами формулы D1 прошла в воскресенье при полностью забитых трибунах и оказалась, как и предсказывали, очень зрелищной. Настоящей битвой, финал которой, правда, оказался совсем не «Россия vs Япония», как было представлено в программе Primring Grand Prix, а «Япония vs Япония». Весь пьедестал в итоге был занят спортсменами из Страны восходящего солнца. И даже почетное четвертое место, на которое вышел гонщик, выступающий за российскую серию RDS, досталось легионеру из Японии Тецуя Хибино, которого наши болельщики патриотично поддерживали криками «Хибиныч, давай!». Ну а гран-при и кубок «Примринга» завоевал японский гонщик Дайго САЙТО, начинавший покорение спортивных вершин с работы водителем школьного автобуса. Второе и третье места достались, соответственно, Масао СУЕНАГА и Йочи ИМАМУРА.
Но, несмотря на такой удручающий для российской команды финал, прошедшие на «Примринге» соревнования, вне всякого сомнения, можно назвать победой. Победой тех, кто воплотил в жизнь этот проект, кто вывел дальневосточный автоспорт на международный уровень, кто сумел показать зрителям и болельщикам, каким красивым может быть настоящий дрифт. Проиграть в первом сражении родоначальникам этого вида технического спорта - не беда. Впереди будут другие встречи, а прошедшую можно считать серьезным уроком мастерства, которое продемонстрировали японские спортсмены.
На итоговой пресс-конференции генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий Веркеенко сообщил о том, что контракт с японской серией D1 на проведение соревнований в России заключен также на 2015 и 2016 годы. Главное - чтобы большому автоспорту не помешали зигзаги большой политики.
Фото автора и RDS
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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