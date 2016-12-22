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Приморье играет в хоккей!
Напомним, что строительство КСК «Фетисов Арена» началось еще в 2011 году при поддержке администрации Приморского края силами ФГУП «Дальспецстрой». Результат впечатляет: это не только крытая ледовая площадка, здесь также будут проводиться различные культурно-массовые и общественные мероприятия, для чего проектом предусмотрена сборно-разборная эстрада. В северном блоке комплекса расположились три спортивных зала - тренажерный, баскетбольный и зал фитнеса, которые будут доступны всем жителям Приморья. Самое же главное действо - состязания по хоккею, фигурное катание, выступления балета на льду - будет происходить на ледовой арене размером 61х30 метров. О грандиозности сооружения также говорит зрительский зал на 5 500 мест. При этом посетителям ледовых соревнований не будет холодно: в «Фетисов Арене» планируется поддерживать комфортную температуру в 20 градусов, что никак не повлияет на качество льда, охлаждаемого снизу. Опробовавшая новую ледовую площадку хоккейная команда «Адмирал» осталась довольна.
Еще два года назад жители Владивостока дали КСК имя любимого хоккеиста - Вячеслава ФЕТИСОВА. Будучи сенатором от Приморья, он помог администрации края найти немалые инвестиции для строительства - почти 11 млрд рублей. 6-кратный чемпион мира сам курировал ход строительства и формирование новой команды.
Попасть на торжественное открытие «Фетисов Арены» и первый матч оказалось непросто: билеты были раскуплены по предварительным заявкам организаций. Однако более тысячи заслуженных граждан Приморья, спортсменов, ветеранов и студентов это удалось, благодаря специальному приглашению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. «Мы предусмотрели пригласительные для людей, ставших гордостью края», - подчеркнул губернатор.
Впрочем, право испытать лед «Фетисов Арены» со временем получат все желающие. С открытием нового комплекса Приморье еще активнее заиграет в хоккей.
Юлия ХАМАГАНОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
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