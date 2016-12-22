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10 Октября 2012, 13:11 | Кадры

Рынок труда на Дальнем Востоке готов к изменениям

Рынок труда постепенно меняется. Коснутся перемены и работников будущего. Какие-то изменения, о которых эксперты рынка труда только начинают говорить, сегодня могут показаться нам фантастикой, другие же уже видны невооруженным глазом. Каким будет рынок труда через 10-15 лет? Насколько тенденции будущего заметны уже сегодня? Готовы ли люди к этим изменениям?

Ответы на эти вопросы в ходе своего глобального исследования по России искала международная рекрутинговая компания Adecco Group Russia. О том, насколько "тенденции будущего" видны сегодня на дальневосточночном рынке, в интервью "ДК" рассказала руководитель дальневосточного филиала компании Adecco Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

- Марина, не секрет, что уже сегодня при подборе персонала на первый план выходят не столько профессиональные знания и навыки, и уж тем более не диплом определенного вуза, а личностные качества соискателя. Насколько эта тенденция будет сохраняться в будущем?

- Работник будущего рассматривает самого себя, свои желания, способности и достоинства как критерии и отправные точки своего карьерного роста. В рабочем мире будущего образование больше не будет считаться гарантией хорошего начала трудовой деятельности и непрерывного карьерного роста. Залогом успешности станет уникальность человека, а формальное образование должно быть дополнено мета-умениями личностного характера.

Для успешной трудовой деятельности все большее значение будут иметь такие качества, как возрастание общего уровня ответственности, включая ответственность за свою жизнь и карьеру, мощная внутренняя устремленность, психическая и физическая стабильность в постоянно меняющемся мире, толерантность к неопределенности, умение взаимодействовать. Кстати, последний пункт уже сегодня приобретает все большее значение - появилось даже такое понятие «нетворкинг», которое подразумевает способность быстро приспособиться к меняющемуся контексту и эффективно налаживать связи, контакты, заводить знакомства. Конечно, количество друзей в социальных сетях не обязательно является мерой фактической интеграции в социальную общность. Тем не менее, это показатель наличия хорошей сети профессиональных связей, а также сети контактов для личностного общения со множеством различных людей, имеющих разные взгляды и точки зрения.

- Появятся ли у работников новые ценности, или миром по-прежнему будет править величина материальной компенсации за труд?

- На рынок труда, безусловно, будут оказывать влияние новые ценности, потребности и запросы населения. Мы постепенно будем уходить от потребительского отношения к жизни; увеличится благотворительная и волонтерская деятельность. И хотя материальная компенсация, льготы и гарантии всегда будут сохранять привлекательность, в более широком контексте их значимость все же будет постепенно ослабевать. Кстати, уже сегодня 72% опрошенных Adecco работников хотели бы, чтобы их работодатель, помимо обычной системы поощрений (бонусы, премии, компенсации, мед. страховка), предложил бы поощрения, ориентированные на семейные ценности (мини-детский сад; сокращенный рабочий день для молодых мам; возможности обучения, отдыха для семьи и детей и др.). Эксперты все чаще говорят о том, что все больше людей будут участвовать в добровольческой деятельности на благо «всех». Это может быть помощь пожилым людям, оказание содействия природоохранным неправительственным организациям или же участие в социальных проектах, ориентированных на детей, молодежь или защиту животных. Она осуществляется в свободное время, но ее опыт может стать полезным как для личностного развития, так и для профессиональной карьеры. Эта тенденция видна уже сегодня - 35% опрошенных ответили, что занимались благотворительной и волонтерской деятельностью, и еще 17% хотели бы заняться этим в будущем.

- Если материальное отойдет на второй план, то что же станет новым символом статуса высокого положения в обществе?

- Прежде всего, это временной суверенитет - способность и свобода «отключиться» станут новыми показателями статуса. Полный контроль своей собственной жизни проявляется в том, что человек контролирует свое время, право порой быть недоступным, иметь время для друзей, семьи и личных увлечений и деятельности. Сюда иногда также будет относиться возможность сказать «нет» проектам или клиентам, если на данный момент они представляются неудобными.

Кроме этого, все больше внимания работники, в том числе и молодого возраста, будут уделять здоровью. Творческие способности и эффективность труда человека базируются на физическом здоровье и душевном спокойствии. Поддержание этих ресурсов станет само собою разумеющимся делом для многих работников. Будь то йога, тренировки на выносливость или же релаксационные техники и медитация, забота о собственном здоровье станет непременным предварительным условием личной подготовленности к требованиям будущего. И эта тенденция налицо уже сегодня - 58% опрошенных на вопрос, заботятся ли они о своем физическом здоровье и душевном спокойствии, ответили положительно.

- Значит ли это, что фрилансеров и людей, работающих на временных проектах, станет больше?

- Объемы проектной работы, несомненно, увеличатся, большее распространение получат должности с временными ограничениями. При этом многие люди будут выбирать временную занятость не потому, что у них нет альтернативы. Все большее число талантливых людей, в частности, желают сознательно и активно строить свою жизнь, останавливая свой выбор на тех типах работы, которые обеспечивают им максимальную степень свободы выбора условий работы и ее содержания.

- А потребность в обучении будет расти?

- Осознание и стимулирование дальнейшего личностного развития и поиск личного наставника, спарринг-партнера или тренера станут условием взаимозависимости персональных умений и потенциала развития. 96% наших респондентов хотели бы пройти дальнейшее обучение, направленное на личностное развитие, на развитие способностей, которое способствовало бы карьерному и личностному росту. 100% готовы к дальнейшему профессиональному обучению (получение новой профессии/специальности, курсы повышения квалификации), но 20% из них готовы пройти такое обучение только в случае необходимости.

- Сегодня очень много споров вокруг увеличения пенсионного возраста. На ваш взгляд, есть ли к этому объективные предпосылки? Действительно ли люди готовы работать после 55-60 лет?

- Продолжительность жизни, хоть и медленно, но увеличивается. Это позволит миллионам людей в возрасте старше 60 лет, при желании, продлить свой рабочий стаж. Однако основной проблемой может стать создание для них рабочих мест. Уже сегодня можно говорить о том, что все больше и больше людей пенсионного возраста будут стремиться к активной жизненной позиции: работать как временные сотрудники или как сотрудники с частичной занятостью; выступать в качестве независимых консультантов в своей бывшей рабочей среде; участвовать в социальной жизни, получать дополнительное образование (лекции, курсы, тренинги). 75% респондентов на вопрос: «Хотели бы вы сохранить рабочую активность после наступления пенсионного возраста?» - отвечают утвердительно.

- Итак, подводя итог, можно сказать, что будущее поколение работников …

... будет нести гораздо большую личную ответственность за собственную трудовую биографию и личную жизнь, но зато им нужна и большая свобода. Традиционное «корпоративное мышление» все в большей степени становится чуждым для них. Они не приемлют исключительно материальное удовлетворение, существующие априори иерархии или стандартные, проторенные карьерные пути. Они также подвергают сомнению жесткие формулировки рабочих заданий и должностных инструкций. Перед компаниями возникает чрезвычайно сложная задача, поскольку ранее организованные структуры будут трансформироваться в, казалось бы, хаотичные процессы. Однако возможность положительных изменений все же существует. В особенности если компании примут решение сделать активный первый шаг и проложить новые пути по своей собственной инициативе.  

Елена АРДАЛЬЯНОВА

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