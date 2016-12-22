Вузы Дальнего Востока не поспевают за требованиями реального сектора экономики

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 23:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Кадры
21 Января 2013, 19:50 | Кадры

Вузы Дальнего Востока не поспевают за требованиями реального сектора экономики

Научно-образовательный комплекс Дальнего Востока пока не в полной мере отвечает потребностям меняющейся экономики региона. Такой вывод сделали участники совместного заседания президиума ДВО РАН и Совета ректоров вузов ДФО, состоявшегося во Владивостоке.

Между тем в подготовке кадров для Дальневосточного региона совместно с преподавателями 35 вузов участвуют ученые 34 научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук. Около 30% всех научных сотрудников ДВО РАН ведут регулярные занятия в вузах региона, они работают на 35 базовых кафедрах, обеспечивают деятельность 40 учебно-научных и инновационно-технологических центров, 7 центров научно-производственной практики студентов. В вузах региона с помощью ученых созданы 13 совместных исследовательских лабораторий и 26 научно-образовательных центров.

Студенты имеют возможность работать на современной приборной базе 18 академических центров коллективного пользования. Ученые Дальневосточного отделения читают более 350 уникальных специальных курсов лекций, участвуя в подготовке специалистов по 300 специальностям и направлениям высшего профессионального образования.

Все это позволяет готовить вполне конкурентоспособные кадры, способные работать как в реальной экономике, так и в научно-исследовательском секторе. Например, по словам председателя ДВО РАН академика Валентина СЕРГИЕНКО, 20 лет назад учреждения Дальневосточного отделения существенно пополнялись за счет центральных вузов страны, сегодня лишь 3-5% приезжают из вузов других регионов и 90-95% молодых ученых – это выпускники местных вузов. Наши студенты и молодые ученые показывают хороший уровень на различных международных состязаниях, например, недавно команда дальневосточников выиграла чемпионат мира по подводной робототехнике.

Впрочем, названная цифра может иметь и другую интерпретацию – выпускники центральных вузов сегодня не очень-то хотят ехать на Дальний Восток. Более того, столичный рынок труда так обширен, что готов «проглотить» и лучших выпускников школ и высших учебных заведений ДФО. Что, собственно, и происходит. Как отметил в своем выступлении председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей ИВАНЧЕНКО, введение ЕГЭ создало для региональной высшей школы определенные проблемы – выпускники с высоким баллом покидают регион, поскольку ни один из вузов Дальнего Востока не вошел в группу элитных. А чуть позже тех, кто все-таки остался и окончил местный вуз с хорошими результатами, в большом количестве перекупают западные компании.

По мнению Сергея Иванченко, если ситуацию выпустить из-под контроля, к 2020 году регион столкнется с дефицитом высококвалифицированных кадров порядка 30 тысяч человек. О том, как переломить тенденцию, активизировать сотрудничество ученых и представителей высшей школы, сделать восточную сеть университетов эффективной, и шла речь на совместном заседании.

– Если наложить две вещи – программу социально-экономического развития Дальнего Востока и программу развития наших высших учебных заведений, то мы увидим некое несоответствие, – сказал председатель ДВО РАН академик Валентин Сергиенко. – В качестве точек роста на Дальнем Востоке сегодня обозначены нефтехимия, газохимия, нефтегазовые проекты. Но ни один из вузов региона не готовит специалистов для этой отрасли. Получается, что обеспечить устойчивую работу нефтегазовых предприятий можно только за счет привезенных сюда специалистов. Значит, опять появляются временщики, которые, отработав, уезжают. Но для того чтобы система была устойчивой, должно быть собственное воспроизводство кадров. Поэтому ставится задача, чтобы вузы Дальнего Востока начали подготовку по новым направлениям и образовательным программам, соответствующим программе развития региона.

Другое важное направление экономики ДФО – комплексная переработка минерально-сырьевой базы. Но, по мнению академика, сегодня здесь не готовятся ни геологи, ни специалисты в области геофизики, геохимии, минералогии, петрологии, в то время как в них есть насущная потребность. Этот перечень перспективных специальностей продолжил директор Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН Сергей ГОРЯЧЕВ.

– Где готовят специалистов в области обогащения, отработки технологий? Да, у нас есть отдельные разрозненные лаборатории… Вот и уходит с Дальнего Востока за рубеж в лучшем случае концентрат.

Кого готовить, в каком количестве и как удержать квалифицированные кадры в регионе – эти вопросы сегодня стали одними из самых важных для устойчивого развития региона. Определяясь со специальностями, вузам предстоит учесть региональный кадровый заказ – он может составить до 70-80% набора. Контрольные цифры федерального заказа, по словам Сергея Иванченко, 20-30%.

– Нужно пересмотреть планы выпуска специалистов, сократив подготовку бухгалтеров и бессчетное количество менеджеров по управлению чем-нибудь, а готовить конкретных специалистов, которые способны возглавить производство, – считает Валентин Сергиенко.

Эту мысль поддержал и председатель Совета ректоров вузов ДФО, констатировав, что в некоторых регионах федерального округа до 40-60% образовательных услуг направлены на изучение экономики и социальной сферы, в то время как специалисты с высшим образованием нужны в добывающем и обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве и многих других отраслях. Восточная сеть университетов должна формироваться и функционировать с учетом создания региональных кластеров, развития новых отраслей, в том числе аэрокосмической, горно-металлургической, нефтехимической.

Проблема закрепления специалистов, по мнению ученых, не может быть решена без программного подхода к обеспечению молодых научных кадров доступным жильем. «Необходимо здесь создавать рабочие места, инфраструктуру, чтобы они не чувствовали оторванности, которая пока есть», – подчеркивает председатель Совета ректоров ДФО. А кроме того, попытаться переломить убеждение молодых, что жить интересной и насыщенной жизнью можно только там, в Европе.

– Когда я беседую с родителями будущих абитуриентов, агитируя поступать к нам, привожу и такой довод: от Хабаровска до Москвы 8 часов лета, до Токио – 2,5 часа, до Пекина – 2,5 часа, до Сеула столько же. То есть мы живем в окружении столиц мира, и здесь есть немало возможностей для развития. То, что сейчас делают президент и правительство в отношении нашего региона, – очень важно. В свое время Петр прорубил окно в Европу, а сейчас открывается окно или двери в Юго-Восточную Азию, и именно здесь есть хорошая возможность реализоваться в профессиональном плане. Статистика показывает – там, где есть точки роста, где создаются рабочие места, идет приток населения, – размышляет Сергей Иванченко.

Чтобы этот приток был обеспечен квалифицированными специалистами, по мнению ректора ДВФУ Сергея ИВАНЦА, взаимодействие высшей школы и научных учреждений ДВО РАН нужно принципиально активизировать.

Помимо базовых кафедр, которые себя хорошо зарекомендовали, считает ректор ДВФУ, нужно создавать и другие исследовательские единицы – для проведения более глубоких фундаментальных исследований. От академии они могут получить высокий уровень научных руководителей, аппаратурную поддержку, а от университета – молодых инициативных исполнителей. И примеры такого эффективного сотрудничества есть в ДВФУ, ТГУ, СВФУ и в других вузах.Чтобы подготовка кадров в Дальневосточном регионе шла в русле его социально-экономического развития, участники собрания решили обратиться к министру по развитию Дальнего Востока Виктору ИШАЕВУ с предложением рассмотреть на коллегии министерства вопрос о кадровом обеспечении и научном сопровождении государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Впрочем, уже сегодня ясно, что дальнейшее развитие структуры Дальневосточного отделения РАН будет ориентировано на точки роста региональной экономики. Как рассказал корреспонденту «ДК» Валентин Сергиенко, в связи с развитием в ДФО нефтехимии и газохимии на Русском острове предусмотрено создание Института прикладной химии, который будет заниматься углеводородами, производством удобрений и полимерных материалов. В числе новых научных учреждений, которые также появятся на берегу бухты Парис, Центр экологического мониторинга морских акваторий, Институт медицинских технологий. В планах создание Института геофизики и геохимии, Института прикладной математики, Академического научно-образовательного парка.  

Ирина БАРАННИК, Журнал "Дальневосточный капитал",  N1, 2013 год.

 

Теги: Валентин Сергеенко  наука  Ирина Баранник  ДВО РАН  ДВФУ  образование 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика