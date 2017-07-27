Выпускники вузов становятся востребованным "товаром"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 16 Августа, 19:32 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2017

Регион сегодня
16.08 |
С космодрома Восточный запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован на осень
16.08 |
В Амурской области уничтожено около 1 млн голов птицы
16.08 |
В Амурской области разрабатывается программа развития газоснабжения и газификации
16.08 |
Мостостроители готовятся к возведению третьей опоры пограничного моста "Амур (Хэйлунцзян)"
16.08 |
В Приморье готовятся к закладке первых четырех судов ССК "Звезда"
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Кадры
26 Июля 2017, 12:33 | Кадры |

Выпускники вузов становятся востребованным "товаром"

Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.

Еще не так давно критерием служило количество выпускников, стоящих на учете в службе занятости. Как показал опыт, такой подход не очень эффективный, он не отражал объективной картины: многие вчерашние выпускники вузов и техникумов вставали на учет, поскольку подыскивали лучший вариант, при этом работая. Также не учитывались выпускники, ушедшие в армию, и те, что продолжали обучаться в высшей школе образования (магистратура, аспирантура).

В последние годы критерии трудоустройства выпускников вузов основываются на данных Пенсионного фонда РФ. Однако конечный результат учебное заведение получает спустя год после очередного выпуска. К примеру, в текущем году вузы оперируют показателями по трудоустройству, датированными 2015 годом.

- Был определенный период, когда вузы вообще не занимались трудоустройством студентов, поскольку считалось: это право личности - определять свое место работы, - говорит проректор по кадровой политике и социальной работе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) Юрий ГАМОЛЯ. - В то же время ДВГУПС подвергался критике: «как же так, вы закабаляете выпускника целевым договором еще в момент поступления человека в вуз». Но, как показывает практика, вопрос, связанный с трудоустройством, является важным и сегодня стоит во главе угла в госуниверситете.

Данные за 2015 год показывают, что трудоустройство выпускников ДВГУПС составило 90%, к слову самый высокий показатель среди вузов Хабаровского края.

Этому способствовал ряд причин, считает проректор. Среди основных - традиции вуза, связанные с продвижением будущих специалистов на рынок труда, комплексное и многолетнее взаимодействие с работодателями, главным из которых, естественно, является ОАО «Российские железные дороги», а также социальные льготы, положенные молодому специалисту РЖД.

По мнению работодателей, для того чтобы выпускник вуза превратился в полноценного сотрудника, требуется несколько лет, и это нормально. Более того, во многих компаниях дополнительное обучение и адаптация вчерашнего выпускника расцениваются не как досадная необходимость, а как дополнительная возможность сформировать его в соответствии с собственными требованиями.

- Многие искренне верят, что, окончив вуз, они будут работать здесь, в Хабаровске, - говорит Юрий Гамоля. - Но места работы для начинающих специалистов - это, как правило, линейные предприятия, там большие потребности. И здесь у нас есть большой довод, с которым ребята соглашаются. Если взять все руководство компании - это люди с «линий», прошедшие довольно длинный путь профессионального роста.

В вузе созданы собственные «бюро занятости» - центр карьеры и служба трудоустройства вуза, где сосредотачиваются заявки предприятий, определяются их потребности и предлагаются вакансии выпускникам.

По словам Юрия Гамоли, основной упор делается на так называемых «целевиков». Предприятия, направившие на учебу своих будущих специалистов, постоянно контролируют учебный процесс и прохождение практики.

ДВГУПС, пожалуй, можно считать консервативным вузом, в хорошем смысле слова. В нем, как в добрые советские времена («добрыми», наверное, их могут называть только выпускники прошлого столетия. - Прим. «ДК»), студенты большей частью после окончания учебы получают направление на работу. Причем все серьезно, как положено, через комиссию, с составлением итогового протокола.

Оно, это направление, очень важно выпускнику: как молодой специалист, он сможет рассчитывать на определенные льготы. В ОАО «РЖД» они, например, связаны с получением кредита на жилье.

«Центры занятости» для студентов

Сегодня все большую роль на рынке образования играет работодатель. Выпускники же вузов становятся крайне востребованным «товаром». Уже впору говорить о конкуренции между компаниями, стремящимися взять на работу наиболее способную молодежь. Это объясняется как экономическим подъемом в стране, так и необходимостью компенсировать естественное выбытие опытных кадров. И не в последнюю очередь - улучшением качества образования молодых специалистов, их профессиональной готовности влиться в ряды рабочей молодежи.

Основными «посредниками» между выпускниками и работодателями призваны стать так называемые вузовские «центры занятости», главная цель которых - смягчить переход выпускника из вуза к работодателю. Этот период может быть сопоставим с внедрением инновационной разработки в реальное производство. И здесь, и там существуют определенные риски, но есть и большие перспективы.

- Сегодня выпускнику ТОГУ, в принципе, трудоустроиться не сложно - было бы желание, - считает руководитель центра профессионального роста и сопровождения карьеры Тихоокеанского госуниверситета Мария ДЬЯКОВА. - Рынок труда открыт прежде всего для них, молодых специалистов, ведь им проще адаптироваться на новом рабочем месте, они более обучаемы.

Тихоокеанский госуниверситет - один из ведущих вузов Хабаровского края, по содействию трудоустройства выпускников занимает лидирующие позиции среди вузов. В этой «номинации», по данным Минобразования РФ, он входит в десятку лучших из 800 вузов страны, подающих ежегодно заявки на участие в конкурсе.

Будущих специалистов в ТОГУ, что называется, «берут на поруки» еще с первого курса и не отпускают на протяжении всех лет учебы. При такой плотной «обработке» и результаты весьма успешные: процент трудоустройства выпускников близок к 85.

В то же время в ТОГУ сложилось устойчивое взаимодействие с рядом крупных компаний региона. В базе данных центра профессионального роста и сопровождения карьеры значится более 600 компаний. Только за первое полугодие текущего года в центр обратились представители 425 организаций, предложившие более 800 вакансий с почти тысячью рабочих мест.

- Сегодня тенденция такова, - отмечает Мария Дьякова, - что на вуз выходят не только предприятия, но и государственные ведомства и министерства. ТОГУ сотрудничает с министерством информационных технологий края, с министерством образования - прежде всего, потому, что в ТОГУ вошел пединститут Хабаровска, министерством ЖКХ и так далее».

Стоит отметить, ТОГУ участвует в программе стажировок, которую реализует с 2011 года правительство Хабаровского края. За последние 5 лет 25 выпускников ТОГУ прошли стажировку в органах власти, 75% из них переведены на основные должности в отраслевых министерствах.

Так, уверены в студенческой «службе занятости», у молодых людей появляется реальный шанс стать сразу после института «государевыми служащими», причем без опыта работы в госструктурах. Естественно, после участия в конкурсном отборе.

В авиастроение - со школьной скамьи

Примером тесного взаимодействия работодателя с учебными заведениями является Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ), который уже много лет остается базовым для производственной практики студентов вузов, учащихся техникумов и профессиональных училищ. Сегодня там получают опыт более ста будущих авиастроителей. Ряд из них еще в период обучения «бронируют» для себя рабочие места.

С КнАГТУ у завода существуют договорные отношения на целевое обучение студентов. Успешные студенты, имеющие средний балл не ниже 4-х, получают именную стипендию от КнААЗ в размере от 3500 до 4800 рублей.

Заключен договор между КнААЗ и Губернаторским авиастроительным колледжем. Подтверждением успешного сотрудничества двух структур - предприятия и учебного заведения - стала победа во всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая практика взаимодействия образовательных учреждений с организациями ОПК по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием».

Кроме того, на территории КнААЗ находится базовая кафедра - структурное подразделение государственного технического университета города Юности. Его задача - обеспечивать практическую подготовку студентов на базе авиационного предприятия. Кафедра, помимо учебной, методической и научно-исследовательской работы, готовит бакалавров и магистров.

Тесное сотрудничество предприятия и технического университета осуществляется также посредством профильных классов малого авиационного факультета (МАФ) - особой формы довузовской подготовки абитуриентов самолетостроительного факультета КнАГТУ. Отбор слушателей для обучения на МАФ производится на основе конкурса среди учащихся 9-х классов. В дальнейшем из числа слушателей МАФ также на конкурсной основе производится отбор абитуриентов для целевого обучения в вузе по направлению «Самолето- и вертолетостроение». На сегодняшний день в школах Комсомольска и Амурска работают 12 классов МАФ, 6 классов готовы к выпуску.

По имеющейся статистике, договоры с КнААЗ ежегодно заключают около 30% выпускников профильных классов МАФ.

В последнее время расширяется взаимодействие КнААЗ с вузами, расположенными за пределами ДФО, - Москвы, Казани, Томска и Новосибирска.

Как отмечают специалисты завода, сотрудничество с вузами из других городов продиктовано потребностью авиационного предприятия в специальностях, которые не преподают в госуниверситете города Юности. 

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год. 

Теги: вузы  ДВГУПС  кадры  ТОГУ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика