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Среда| 16 Августа, 19:32 |
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Выпускники вузов становятся востребованным "товаром"
Еще не так давно критерием служило количество выпускников, стоящих на учете в службе занятости. Как показал опыт, такой подход не очень эффективный, он не отражал объективной картины: многие вчерашние выпускники вузов и техникумов вставали на учет, поскольку подыскивали лучший вариант, при этом работая. Также не учитывались выпускники, ушедшие в армию, и те, что продолжали обучаться в высшей школе образования (магистратура, аспирантура).
В последние годы критерии трудоустройства выпускников вузов основываются на данных Пенсионного фонда РФ. Однако конечный результат учебное заведение получает спустя год после очередного выпуска. К примеру, в текущем году вузы оперируют показателями по трудоустройству, датированными 2015 годом.
- Был определенный период, когда вузы вообще не занимались трудоустройством студентов, поскольку считалось: это право личности - определять свое место работы, - говорит проректор по кадровой политике и социальной работе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) Юрий ГАМОЛЯ. - В то же время ДВГУПС подвергался критике: «как же так, вы закабаляете выпускника целевым договором еще в момент поступления человека в вуз». Но, как показывает практика, вопрос, связанный с трудоустройством, является важным и сегодня стоит во главе угла в госуниверситете.
Данные за 2015 год показывают, что трудоустройство выпускников ДВГУПС составило 90%, к слову самый высокий показатель среди вузов Хабаровского края.
Этому способствовал ряд причин, считает проректор. Среди основных - традиции вуза, связанные с продвижением будущих специалистов на рынок труда, комплексное и многолетнее взаимодействие с работодателями, главным из которых, естественно, является ОАО «Российские железные дороги», а также социальные льготы, положенные молодому специалисту РЖД.
По мнению работодателей, для того чтобы выпускник вуза превратился в полноценного сотрудника, требуется несколько лет, и это нормально. Более того, во многих компаниях дополнительное обучение и адаптация вчерашнего выпускника расцениваются не как досадная необходимость, а как дополнительная возможность сформировать его в соответствии с собственными требованиями.
- Многие искренне верят, что, окончив вуз, они будут работать здесь, в Хабаровске, - говорит Юрий Гамоля. - Но места работы для начинающих специалистов - это, как правило, линейные предприятия, там большие потребности. И здесь у нас есть большой довод, с которым ребята соглашаются. Если взять все руководство компании - это люди с «линий», прошедшие довольно длинный путь профессионального роста.
В вузе созданы собственные «бюро занятости» - центр карьеры и служба трудоустройства вуза, где сосредотачиваются заявки предприятий, определяются их потребности и предлагаются вакансии выпускникам.
По словам Юрия Гамоли, основной упор делается на так называемых «целевиков». Предприятия, направившие на учебу своих будущих специалистов, постоянно контролируют учебный процесс и прохождение практики.
ДВГУПС, пожалуй, можно считать консервативным вузом, в хорошем смысле слова. В нем, как в добрые советские времена («добрыми», наверное, их могут называть только выпускники прошлого столетия. - Прим. «ДК»), студенты большей частью после окончания учебы получают направление на работу. Причем все серьезно, как положено, через комиссию, с составлением итогового протокола.
Оно, это направление, очень важно выпускнику: как молодой специалист, он сможет рассчитывать на определенные льготы. В ОАО «РЖД» они, например, связаны с получением кредита на жилье.
«Центры занятости» для студентов
Сегодня все большую роль на рынке образования играет работодатель. Выпускники же вузов становятся крайне востребованным «товаром». Уже впору говорить о конкуренции между компаниями, стремящимися взять на работу наиболее способную молодежь. Это объясняется как экономическим подъемом в стране, так и необходимостью компенсировать естественное выбытие опытных кадров. И не в последнюю очередь - улучшением качества образования молодых специалистов, их профессиональной готовности влиться в ряды рабочей молодежи.
Основными «посредниками» между выпускниками и работодателями призваны стать так называемые вузовские «центры занятости», главная цель которых - смягчить переход выпускника из вуза к работодателю. Этот период может быть сопоставим с внедрением инновационной разработки в реальное производство. И здесь, и там существуют определенные риски, но есть и большие перспективы.
- Сегодня выпускнику ТОГУ, в принципе, трудоустроиться не сложно - было бы желание, - считает руководитель центра профессионального роста и сопровождения карьеры Тихоокеанского госуниверситета Мария ДЬЯКОВА. - Рынок труда открыт прежде всего для них, молодых специалистов, ведь им проще адаптироваться на новом рабочем месте, они более обучаемы.
Тихоокеанский госуниверситет - один из ведущих вузов Хабаровского края, по содействию трудоустройства выпускников занимает лидирующие позиции среди вузов. В этой «номинации», по данным Минобразования РФ, он входит в десятку лучших из 800 вузов страны, подающих ежегодно заявки на участие в конкурсе.
Будущих специалистов в ТОГУ, что называется, «берут на поруки» еще с первого курса и не отпускают на протяжении всех лет учебы. При такой плотной «обработке» и результаты весьма успешные: процент трудоустройства выпускников близок к 85.
В то же время в ТОГУ сложилось устойчивое взаимодействие с рядом крупных компаний региона. В базе данных центра профессионального роста и сопровождения карьеры значится более 600 компаний. Только за первое полугодие текущего года в центр обратились представители 425 организаций, предложившие более 800 вакансий с почти тысячью рабочих мест.
- Сегодня тенденция такова, - отмечает Мария Дьякова, - что на вуз выходят не только предприятия, но и государственные ведомства и министерства. ТОГУ сотрудничает с министерством информационных технологий края, с министерством образования - прежде всего, потому, что в ТОГУ вошел пединститут Хабаровска, министерством ЖКХ и так далее».
Стоит отметить, ТОГУ участвует в программе стажировок, которую реализует с 2011 года правительство Хабаровского края. За последние 5 лет 25 выпускников ТОГУ прошли стажировку в органах власти, 75% из них переведены на основные должности в отраслевых министерствах.
Так, уверены в студенческой «службе занятости», у молодых людей появляется реальный шанс стать сразу после института «государевыми служащими», причем без опыта работы в госструктурах. Естественно, после участия в конкурсном отборе.
В авиастроение - со школьной скамьи
Примером тесного взаимодействия работодателя с учебными заведениями является Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ), который уже много лет остается базовым для производственной практики студентов вузов, учащихся техникумов и профессиональных училищ. Сегодня там получают опыт более ста будущих авиастроителей. Ряд из них еще в период обучения «бронируют» для себя рабочие места.
С КнАГТУ у завода существуют договорные отношения на целевое обучение студентов. Успешные студенты, имеющие средний балл не ниже 4-х, получают именную стипендию от КнААЗ в размере от 3500 до 4800 рублей.
Заключен договор между КнААЗ и Губернаторским авиастроительным колледжем. Подтверждением успешного сотрудничества двух структур - предприятия и учебного заведения - стала победа во всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая практика взаимодействия образовательных учреждений с организациями ОПК по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием».
Кроме того, на территории КнААЗ находится базовая кафедра - структурное подразделение государственного технического университета города Юности. Его задача - обеспечивать практическую подготовку студентов на базе авиационного предприятия. Кафедра, помимо учебной, методической и научно-исследовательской работы, готовит бакалавров и магистров.
Тесное сотрудничество предприятия и технического университета осуществляется также посредством профильных классов малого авиационного факультета (МАФ) - особой формы довузовской подготовки абитуриентов самолетостроительного факультета КнАГТУ. Отбор слушателей для обучения на МАФ производится на основе конкурса среди учащихся 9-х классов. В дальнейшем из числа слушателей МАФ также на конкурсной основе производится отбор абитуриентов для целевого обучения в вузе по направлению «Самолето- и вертолетостроение». На сегодняшний день в школах Комсомольска и Амурска работают 12 классов МАФ, 6 классов готовы к выпуску.
По имеющейся статистике, договоры с КнААЗ ежегодно заключают около 30% выпускников профильных классов МАФ.
В последнее время расширяется взаимодействие КнААЗ с вузами, расположенными за пределами ДФО, - Москвы, Казани, Томска и Новосибирска.
Как отмечают специалисты завода, сотрудничество с вузами из других городов продиктовано потребностью авиационного предприятия в специальностях, которые не преподают в госуниверситете города Юности.
Вера КАЛИНИНА.
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