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06 Мая 2012, 17:23 | Вкус жизни

В китайском городе Цзиси прошел Международный фестиваль любования птицами

Интерес к птицам решили использовать наши китайские соседи из города Цзиси для повышения туристической привлекательности провинции Хэйлунцзян. Для этих целей был задействован такой уникальный ресурс, как озеро Ханка. Здесь, на берегу пограничного озера в конце марта, накануне Международного дня птиц прошел Международный фестиваль любования птицами.

Ну разве можно не задрать голову вслед пролетающему клину птиц, которые принесли на своих крыльях очередную весну? Не замереть на мгновенье, удивляясь этому чуду природы – инстинкту, возвращающему птичьи стаи из года в год в родные места. Вот они, полетели – цапли, утки, журавли… Отдохнув на озерных промоинах и берегах речушек, там, где лед уже уступил яркому весеннему солнцу, птицы вновь взмывают в небо.

В городах эти вестники весны как-то незаметны, но стоит оторваться от цивилизации, как перед тобой разворачивается этот извечный театр птичьей жизни. Интересный и привлекающий внимание всякого неравнодушного человека. Этот Встретить первых вестников весны на берег Ханки приехали многочисленные гости, в том числе и из России. Полюбоваться полетом птиц смогли ученые-биологи и фотохудожники из Приморья. И хотя зима не хотела уступать свои права, обрушившись на участников фестиваля сильным северным ветром со снежными зарядами, праздник все-таки состоялся – с торжественным приемом в городе Цзиси, где гостей встречали девушки-птицы, экскурсией в музее Ханки (есть и такой, в специально построенном здании, на крыше которого живописно примостились эльфы) и, конечно, выездом на берег озера.

Здесь гостей удивило многое – и удобная «бетонка», проложенная к самой воде и чистые и прозрачные перелески заповедной территории, и современная многоэтажная видовая площадка. Одним словом, современная туристическая инфраструктура этого приграничного уголка рассчитана на серьезный поток отдыхающих. Как рассказали в туристическом департаменте администрации города Цзиси, отдых на Ханке пользуется большой популярностью у местных жителей, ведь это крупнейший водоем в этом регионе, и многочисленные гостиницы в его окрестностях летом всегда заняты.

И все-таки главной целью большинства участников фестиваля был поросший травой берег озера, где приостановились на отдых в своем многодневном путешествии перелетные птицы. В этот день нам «позировали» цапли и утки, журавли где-то подзадержались в связи с холодами или выбрали другой маршрут, минуя льды Ханки. Многочисленный десант желающих приобщиться к прекрасному, вооруженных фототехникой – от простейших «мыльниц» до навороченных фотокамер, потревожил птичью братию, но окончательно не распугал. Казалось, и сами птицы с любопытством наблюдают за происходящим. Так что контакт с прекрасным состоялся. С птицами и с нашим общим озером Ханка, розовевшим ледяными торосами в лучах заходящего солнца.

Конечно, в такие минуты думаешь о своей земле, о прекрасной традиции любоваться перелетными птицами и о том, насколько реально завести подобную традицию на российской стороне озера. Надеюсь, положительный ответ на этот вопрос все-таки возможен.

«ДК» благодарит за предоставленную возможность участвовать в Международном фестивале любования птицами администрацию города Цзиси (КНР), ООО «Интурист Син Кайху» (КНР), ООО «Турагентство «Ольга» (Россия).  

Ирина БАРАННИК,  "Дальневосточный капитал".

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