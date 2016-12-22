|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Япония: впору поверить в легенды
Тоттори: дюны, призраки, онсены
Префектура Тоттори расположена на западе острова Хонсю, обычно дальневосточникам приходится лететь сюда через Токио, но в летнее время из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска сюда летают прямые чартеры, одним из которых мы и воспользовались. Час сорок в воздухе, короткий переезд на автомобиле - и мы на красивейших песчаных дюнах, простирающихся вдоль побережья Японского моря, где можно заняться сендбордингом (катание на доске по песку), парапланеризмом, покататься на верблюдах, отдохнуть на пляже или посетить уникальный Музей скульптур из песка, для которого творят художники со всего мира, включая Россию. Экспозиции меняются ежегодно, мы застали «Южную Америку», и надо сказать, скульптурам удалось точно передать жгучий темперамент этой территории. А затем прогулочный катер Санъин - Мацусима открыл нам всю красоту побережья Урадомэ, входящего в «100 красивейших мест Японии». Белоснежный песок, изумрудные сосны, легкий бриз и отличные виды на скалы, гроты, островки…
Старинный бело-красный исторический квартал Сиракабэ- додзогун - достопримечательность другого города префектуры - Кураеси, очень атмосферного и уютного, где нас также ждал храмовый комплекс Санбуцудзи, которому более 1300 лет, и укромная молельня Нагэирэдо, притаившаяся в скале на высоте 520 метров. Глядя на храмы, не верится, что их строительство на такой высоте - дело человеческих рук, впору поверить в любые легенды.
Следующий пункт программы - Музей груши (Тоттори собирает самые большие урожаи этого фрукта и славится сортом «XX век»). В центре музейной экспозиции - дерево-рекордсмен, дававшее по 4000 плодов ежегодно вплоть до 74 лет (!). Посетителей здесь ждут не только увлекательные истории и тематические развлечения, но и дегустации знаменитого сорта груш и продукции из него.
Полноценный отдых японца сложно представить без онсена, и мы отправились в местечко Мисаса, которое природа щедро одарила горячими радоновыми источниками. Вдоль реки Митокугава тянется район реканов (традиционных гостиниц в японском стиле) с онсенами. Здесь всегда много туристов и местных жителей, но при этом нет ни суеты, ни толкучки. Рекан позволяет каждому посетителю чувствовать себя самым желанным и почетным гостем. Описывать это бессмысленно, это надо ощутить на себе. И если бы мне предложили на выбор номер в шикарном современном отеле или старинном рекане, я бы ни минуты не сомневалась: конечно, рекан.
Завершилось наше знакомство с префектурой Тоттори в Сакаиминато. Для многих дальневосточников этот город, напротив, ворота в Японию: здесь находится международный пассажирский терминал, куда прибывают паромы из Владивостока. Пассажиров сразу же встречают… призраки - герои популярного комикса про мальчика Китаро. Они бесцеремонно «разбрелись» по всему городу, но туристов это только радует: они с удовольствием устраивают с ними фотосессии.
Симанэ: замки, храмы и лучший в Японии сад
Знакомство с префектурой Симанэ началось с ее административного центра - Мацуэ. Здесь стоит посетить необычный синтоистский храм в виде корабля, где японцы поклоняются богу торговли и покровителю певцов - Эбису. Затем можно отправиться в очень красивый сад Юсиэн. Извилистые пешеходные тропинки, водопады, мостики через хрустальные водоемы, редкие породы деревьев, камни, которым 200 тысяч лет, сотни сортов цветов оказывают расслабляющее действие на посетителей, и кажется, что лучшего места для отдыха быть не может. Однако «Мацуэ Вогель Парк» производит не менее ошеломляющее впечатление. Роскошная цветочная оранжерея, крытый парк птиц, различные шоу с совами, пингвинами, хищными птицами позволяют провести здесь целый день, особенно если вы приедете с детьми.
Непременно посетите отлично сохранившийся Замок Мацуэ, построенный более 400 лет назад без единого гвоздя из сосны и камня. Находясь в нем, можно «примерить» ощущения храбрых японских защитников города. Расположенный рядом Самурайский квартал познакомит вас с бытом японских воинов. И не пожалейте времени хотя бы на сокращенный вариант чайной церемонии в домике Мэймей-ан: она позволит лучше понять характер японцев, а правильно приготовленный чай маття станет еще одним открытием дня.
Город Идзумо называют «родиной богов», и все дороги ведут в Храм Идзумо Тайся. Японцы со всей страны просят здесь у богов покровительства в любви и браке. Огромная и красивая территория действует умиротворяюще на представителей любых религий.
Музей лоскутного шитья пэчворк позволяет почувствовать дух древней Японии и проникнуться этим видом искусства. Роскошные художественные полотна сделаны вручную из лоскутков художником Яватагаки Муцуко. Гостей здесь угощают чаем маття с изысканными пирожными, дизайн которых также придумывает автор картин.
Соседний городок Ясуги стоит посетить ради необыкновенного Музея искусств Адачи, сад которого вот уже 13 лет признается лучшим в Японии. Наряду с выставленными художественными полотнами здесь есть другие картины - живые: трогательные и проникновенные, нарисованные рукой самой природы. Гости галереи любуются видами музейного сада через панорамные окна, а «полотна» тем временем живут своей жизнью, повинуясь погодным явлениям, смене времен года, и никто не может предсказать, каким будет сюжет завтра.
Безусловно, это далеко не все открытия Страны восходящего солнца, сделанные во время пресс-тура. В памяти осталась и входящая в ТОП-100 самых красивых гор Японии гора Дайсен с ее природными сокровищами, синтоистским и буддийским храмами, горнолыжным курортом и молочной фермой у подножья; и один из крупнейших в Японии парк цветов «Ханакайро» с уникальными цветами и растениями; и станция Хокуэи, посвященная сыщику Конану из известного аниме-сериала и его шпионским штучкам; и то, как мы учились изображать «Ловлю верткого угря» в национальном танце в театре «Ясуги Буси»; и разнообразная, изысканная японская кухня, которая оказалась гораздо богаче и разнообразнее, чем представлялось мне прежде. А главное - люди, с которыми нам довелось общаться, - очень искренние, душевные и радушные, которые очень любят свою страну, чтят ее традиции и умеют передать эти чувства туристам. Лично для меня теперь Япония - это больше, чем просто сосед по региону.
Елена КАРЕВА. Фото автора.
- Япония: впору поверить в легенды
- Южная Корея открывает огромный потенциал для делового туризма
- Развитие туризма в Японии в преддверии Олимпиады-2020 выходит на первый план
- Уикенд на Босфоре
- Как не ошибиться с выбором клиники в Корее
- Сингапур - Владивосток: Города, открытые морю и миру
- Непал: Новый день после землетрясения
- Дальневосточники за рубежом: Дарья Мишукова по вьетнамской версии вошла в ТОП-50 бизнес-леди стран АТР
- Японские Гавайи, или "неяпонская" Япония
- В поисках настоящей Японии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.