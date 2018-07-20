"Дальневосточный капитал" побывал на фестивале Shop Guam

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 17 Августа, 13:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 6000 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
17.08 |
Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
17.08 |
Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
17.08 |
Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
16.08 |
Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
16.08 |
Шпорт рассказал о том, каким ему видится образ будущего Хабаровского края
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
09 Января 2014, 17:23 | Вкус жизни

"Дальневосточный капитал" побывал на фестивале Shop Guam

Фестиваль представляет собой 38 дней мотивированного шопинга, культурных событий и мероприятий, спланированных так, чтобы посетители успели испробовать и оценить все самое лучшее, что предлагает сегодня туристам райский Гуам.

На острове Гуам, где недавно побывал журналист "Дальневосточного капитала", стартовал второй в истории острова фестиваль шопинга - Shop Guam Фестиваль 2013

Туризм - двигатель экономики

Туризм - одна из основных статей дохода бюджета Гуама. Эта старейшая на островной территории США туристическая отрасль отпраздновала в конце ноября свое 50-летие. Особенностью последних двух лет стало проведение в течение последнего месяца года, и преддверии рождества, фестиваля шопинга. В этом году он вышел на новый, более высокий уровень организации, отметил генеральный директор ведущей туристической организации Гуама - Guam Visitors Bureau (GVB) - мистер Карл А. ПАНГЕЛИНАН во время пресс-конференции 29 ноября в одном из отелей Гуама. И не исключено, в будущем такой фестиваль будет проводиться несколько раз в году.

Фестиваль в подмогу

Shop Guam Фестиваль действительно изменил ранее традиционные правила в туристической отрасли Гуама. Во многом благодаря ему в прошлом году Гуам посетило 1,3 млн туристов. Это не предел для Гуама, считают представители туроператора. GVB разработана программа до 2020 года, нацеленная на рост турпотока, в том числе и из России.

Проникновение русских на Гуам началось давно, но по-настоящему почувствовалось около двух лет назад, с отменой виз для россиян. В тот год Гуам посетило 4 тыс. русских. Только за январь 2013-го здесь побывала уже тысяча российских туристов, а к концу года их число достигнет 13 тысяч. Пока же до 80% от общего числа приезжающих приходится на Японию.

Одним из способов обратить внимание на преимущества Гуама перед другими привлекательными регионами Юго-Восточной Азии стал Shop Guam Фестиваль. Менеджер по маркетингу Guam Visitors Bureau Пилар ЛАГУАНА рассказала на пресс-конференции, что эта глобальная социальная медиа кампания GVB - Shop Guam Фестиваль - стартовала в 2012 году. Первый успех был настолько грандиозен, что GVB поставило цель сделать Фестиваль ежегодным и наполнить его многообразным шопингом и культурно-развлекательными мероприятиями.

В фестивале Shop Guam 2013 GVB задействовал более 170 розничных точек и предприятий, которые предоставили туристам множество сопутствующих предложений. Они распространяются не только на покупки, но и на культурную продукцию Гуама, дополнительные экскурсии, рестораны, спа, ночные развлечения, аренду автомобилей и гольф. Нынешний Фестиваль отмечен и новинками. В придачу ко всем стикерам Shop Guam Фестиваля, наклеенным на витринах магазинов всех участников, команда GVB подготовила самое первое в своем роде мобильное приложение Гуама, доступное на нескольких языках, в том числе на русском. Оно содержит множество «mobile only» - эксклюзивных предложений, которые туристы и жители могут загрузить на свои смартфоны и мобильные устройства для использования без подключения к Интернету

На Гуаме вам скажут «привет» по-русски

Отели, магазины и рестораны Гуама активно готовятся к встрече россиян. Это выражается не только в красоте магазинов, ресторанов и мест отдыха, радующих глаз табличками SALE, но и в стремлении понять гостя без переводчика. То здесь, то там, можно услышать простое приветствие на русском языке. Можно быть уверенными, что гуамцы скоро заговорят на русском. В этом мы им поможем. Очень приветливые по натуре местные жители вызывают симпатию и готовность подсказать правильное произношение русских слов.

Удивительно, как они визуально угадывают, что мы русские? Возможно, как отметил хозяин одного из магазинов прекрасных фирменных сумочек, за то, что «у русских хороший вкус, они хорошо и привлекательно одеты». Возможно, из-за щедрости, которой всегда отличались русские. Впрочем, в магазинах Гуама, где нам удалось побывать, невозможно сэкономить. Хочется тратить только потому, что ты видишь огромный выбор по-настоящему качественных товаров, сделанных для рынка США, и по цене, которая гораздо ниже той, что мы встречаем у себя на родине. Поэтому хочется тратить и тратить, испытывая при этом невероятное удовольствие.

Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь,  2014 год.

 

Теги: туризм  Гуам 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика