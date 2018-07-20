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"Дальневосточный капитал" побывал на фестивале Shop Guam
На острове Гуам, где недавно побывал журналист "Дальневосточного капитала", стартовал второй в истории острова фестиваль шопинга - Shop Guam Фестиваль 2013
Туризм - двигатель экономики
Туризм - одна из основных статей дохода бюджета Гуама. Эта старейшая на островной территории США туристическая отрасль отпраздновала в конце ноября свое 50-летие. Особенностью последних двух лет стало проведение в течение последнего месяца года, и преддверии рождества, фестиваля шопинга. В этом году он вышел на новый, более высокий уровень организации, отметил генеральный директор ведущей туристической организации Гуама - Guam Visitors Bureau (GVB) - мистер Карл А. ПАНГЕЛИНАН во время пресс-конференции 29 ноября в одном из отелей Гуама. И не исключено, в будущем такой фестиваль будет проводиться несколько раз в году.
Фестиваль в подмогу
Shop Guam Фестиваль действительно изменил ранее традиционные правила в туристической отрасли Гуама. Во многом благодаря ему в прошлом году Гуам посетило 1,3 млн туристов. Это не предел для Гуама, считают представители туроператора. GVB разработана программа до 2020 года, нацеленная на рост турпотока, в том числе и из России.
Проникновение русских на Гуам началось давно, но по-настоящему почувствовалось около двух лет назад, с отменой виз для россиян. В тот год Гуам посетило 4 тыс. русских. Только за январь 2013-го здесь побывала уже тысяча российских туристов, а к концу года их число достигнет 13 тысяч. Пока же до 80% от общего числа приезжающих приходится на Японию.
Одним из способов обратить внимание на преимущества Гуама перед другими привлекательными регионами Юго-Восточной Азии стал Shop Guam Фестиваль. Менеджер по маркетингу Guam Visitors Bureau Пилар ЛАГУАНА рассказала на пресс-конференции, что эта глобальная социальная медиа кампания GVB - Shop Guam Фестиваль - стартовала в 2012 году. Первый успех был настолько грандиозен, что GVB поставило цель сделать Фестиваль ежегодным и наполнить его многообразным шопингом и культурно-развлекательными мероприятиями.
В фестивале Shop Guam 2013 GVB задействовал более 170 розничных точек и предприятий, которые предоставили туристам множество сопутствующих предложений. Они распространяются не только на покупки, но и на культурную продукцию Гуама, дополнительные экскурсии, рестораны, спа, ночные развлечения, аренду автомобилей и гольф. Нынешний Фестиваль отмечен и новинками. В придачу ко всем стикерам Shop Guam Фестиваля, наклеенным на витринах магазинов всех участников, команда GVB подготовила самое первое в своем роде мобильное приложение Гуама, доступное на нескольких языках, в том числе на русском. Оно содержит множество «mobile only» - эксклюзивных предложений, которые туристы и жители могут загрузить на свои смартфоны и мобильные устройства для использования без подключения к Интернету
На Гуаме вам скажут «привет» по-русски
Отели, магазины и рестораны Гуама активно готовятся к встрече россиян. Это выражается не только в красоте магазинов, ресторанов и мест отдыха, радующих глаз табличками SALE, но и в стремлении понять гостя без переводчика. То здесь, то там, можно услышать простое приветствие на русском языке. Можно быть уверенными, что гуамцы скоро заговорят на русском. В этом мы им поможем. Очень приветливые по натуре местные жители вызывают симпатию и готовность подсказать правильное произношение русских слов.
Удивительно, как они визуально угадывают, что мы русские? Возможно, как отметил хозяин одного из магазинов прекрасных фирменных сумочек, за то, что «у русских хороший вкус, они хорошо и привлекательно одеты». Возможно, из-за щедрости, которой всегда отличались русские. Впрочем, в магазинах Гуама, где нам удалось побывать, невозможно сэкономить. Хочется тратить только потому, что ты видишь огромный выбор по-настоящему качественных товаров, сделанных для рынка США, и по цене, которая гораздо ниже той, что мы встречаем у себя на родине. Поэтому хочется тратить и тратить, испытывая при этом невероятное удовольствие.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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