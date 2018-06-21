Приморские прогулки по Гималайским трекам Непала: И пусть ветер несет меня!..

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Июля, 21:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
03.07 |
Во Владивостоке установят единые требования к внешнему виду НТО
03.07 |
Рыбакам прописали новые правила
03.07 |
В Приморье завершается строительство завода по производству двигателей Mazda
03.07 |
В Приморье еще шесть пляжей есть, а лета нет
03.07 |
В Приморье будут разводить китайский гребешок
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
09 Апреля 2012, 21:07 | Вкус жизни

Приморские прогулки по Гималайским трекам Непала: И пусть ветер несет меня!..

...Я сидела на крыше гестхауса, пила кофе и пыталась привыкнуть к мысли, что теперь в Гималаи можно ездить, как домой. На треки, в альп­экспедиции и просто кофе попить. Действие происходило в городе­герое Катманду – столице Непала, потому никакого риска для жизни. Тамошние крыши плоские, на них местные матроны разводят сады из фикусов, пальм и прочих тропических растений. Утром с крыши геста видна узкая полоска Гималайских хребтов.

Сиди себе, медитируй, молись или тупи. Осмысливай предыдущий маршрут и собирайся с силами на следующий.

Ask Google!

В Индию надо было двигаться только через неделю – в Бодхгаю (штат Бихар). Место просветления исторического Будды Шакямуни. Вот уже более тридцати лет подряд под Новый Год Далай Лама (тот самый тибетский духовный лидер, которого так не любит правительство КНР) проводит в Бодхгае всебуддийскую международную тусовку и дает посвящение в Калачакру. Объяснять, что это такое и с чем его едят, долго – ask Google… А до пития кофе в славном Катманду меня два месяца носило по индийским и непальским штатам. Это были очередной технический эксперимент и ответ на вопрос: «Как побывать в Гималаях без организации спортивной экспедиции и без тургруппы?»

Лучший друг Google сказал, что в экспедицию без головной боли можно сходить с Neuru institute of mountaineering (по­русски будет что­то вроде «Институт альпинизма имени Джавахарлала НЕРУ») – Индия, Уттаракханд, Уттаркаши. А побродить всласть, без оплаты услуг гида и носильщика, – в Непале. В районе Аннапурны во всех деревнях по ходу треков построены простенькие гесты. Койко­место, душ, завтрак­обед­ужин. Кое­где даже варят нормальный кофе. Или наливают виски. Я про то, что тащить на себе ничего не надо. А перевалы по пути встречаются сказочной красоты! Например, Торунг пас на круговом двухнедельном треке вокруг Аннапурны – высота 5400 метров! И ничего, идешь себе, никаких тебе веревок, крюков, оттяжек и жумаров. Нормально все, только ноги переставляй и дыши равномерно. Правда, перед вылазкой неплохо бы сходить в спортзал. И говорить по­английски. Можно с ошибками, без классического британского произношения. Но говорить. И иногда писать.

Британский подход

Судя по личному опыту, эти условия и интерес к теме совпадают у редкого русского. «Институту альпинизма имени Джавахарлала Неру» больше 40 лет, и я была там первым русским студентом за всю историю. Хотя институт международный, сертифицирован UIAA (Международная организация альпинизма и скалолазания) и принимает студентов из Европы, обеих Америк и Азии.

Вообще­то, как у человека, родившегося в России, первые инструкторы по альпинизму у меня, естественно, были русские. С советской закалкой. Согласно их советам человек, идущий в горы, должен так организовать свою жизнь, чтобы к альпсборам у него были и определенные спортивные навыки, и необходимое личное и групповое снаряжение.

В Индии я столкнулась с британской школой альпинизма, согласно которой у альпиниста, прежде всего, должны быть… мозги. Именно так сказал на выпускном вечере директор института. Пришлось согласиться. Потому что снаряжение не надо будет покупать – его выдаст специально обученный завскладом, причем не что попало, а Petzl и Marmot. Пищу в кампусе, базовом и штурмовом лагерях будет готовить профессиональный повар – шесть раз в день (плюс шоколад в условиях высокогорья). И палатки в базовом лагере будут большими, со светом. Дело в том, что по установленным британцами правилам все снаряжение для экспедиций несут поттеры­носильщики, а студенты – только личное снаряжение. Причем девушки сдают поттерам еще и пластиковые боты и кошки… В институте есть хостел, столовая, три скалодрома, территория с естественным рельефом, три лекционных зала, библиотека, медицинская клиника (на тренировках на естественном рельефе всегда дежурит машина­амбуланс) и даже кинотеатр с креслами со специальными подставками для попкорна. Впрочем, кинотеатр есть и в базовом лагере, правда, без кресел. Но ежедневно в семь часов вечера вместо попкорна там выдается жидкий суп и организовывается просмотр какого­нибудь фильма горной тематики… Между тем тренировочный график мягким никому не показался: и скалолазание, и ледолазание, и снежная техника, и траверсы по ледникам – хватало всего.

Одним словом, от вышеперечисленного у меня был культурный шок. Лечила я его уже в базовом лагере, в филиале институтской библиотеки (и это на высоте 3600 метров!), где меня заинтересовала книжка о британской экспедиции на Эверест в 1939 году. Они не зашли. Но суть не в этом. В дневнике экспедиции сказано: «Мы прибыли в Калимпонг, и губернатор штата дал прием в нашу честь. Мы переоделись в причитающиеся случаю костюмы…» На этой фразе я, полная сочувствия к угнетаемым капиталистами индусам, занервничала: погрузить фрачный костюм в Лондоне, доставить его в Калькутту, откуда поттеры тащили его до Калимпонга, чтобы один раз (!) надеть на приеме у губернатора! Озарение снизошло на дневниковой заметке следующего содержания: «И поттеры несли в базовый лагерь на Эверест 600 яиц для приготовления нормального английского завтрака…». А ведь мир в этой части света просто так устроен: кто­то несет 600 яиц, кто­то их готовит, а кто­то ест. Все просто!

Кстати, 28 дней тренировок у высококвалифицированных гималайских инструкторов с полным жизнеобеспечением для иностранцев обходится «аж» в 650 баксов. После них у меня что­то сильно поменялось в сознании. И вернувшись в Россию, на предложение одного из товарищей по спортфедерации поспешить с покупкой билетов в Среднюю Азию – на летние альпсборы грустно спросила: «А кто будет тащить 600 яиц для приготовления нормального английского завтрака?..».

Трекинг в одиночку

Прогулки по Гималайским трекам Непала – после тренировок в индийском альпинституте – показались программой выходного дня. В городе­герое Похара платишь $20 за пропуск на территорию национального парка, там же в офисе выдают брошюру с возможными вариантами прогулок и рекомендациями никогда и ни в коем случае не ходить в горах одной – без гида и поттера. «Да уж, – подумала я, вспомнив свое этническое происхождение, – это всего лишь треки!». Технически ничего сложного, просто каждый день надо топать ногами часов по шесть­восемь, в зависимости от дистанции между деревушками с местами ночевок и набора высоты. Просыпаешься (в гостинице, в постели), идешь в душ (иногда с горячей водой, в моем случае – со льдом, не сезон!), завтракаешь (тем, что приготовил повар) и выдвигаешься. Фотоаппарат лучше вообще не упаковывать, и обязательно взять запас батарей с флешками. Виды вокруг впечатляют! Потому­то люди и едут в Непал, а потом долго тащатся то в гору, то с горы. Переходы не опасны, разве что могут выматывать физически. А в остальном… Красиво здесь. Очень. Просто завораживающе красиво. И вечный ветер треплет вечные флаги.

Кстати, именно здесь мне пришла идея нарисовать серию книжек про Азию. Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индия… – где меня только не носило. И начала я с Непала, Гималаев и города­героя Катманду.

Наталья ВЛАСЕНКО, «Дальневосточный капитал».

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика