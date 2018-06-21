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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:13 |
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В Хакодатэ – масленица, во Владивостоке – японская живопись
Через пару минут пылающее чучело обрушилось, и в тлеющую солому полетели картофелины – первое масленичное угощение, а гостей стали потчевать блинами с ягодным киселем. К слову, это уже 15-я по счету Масленица в Хакодатэ, ставшая уже привычным и любимым праздником у студентов и горожан.
Во Владивостоке тем временем открылась выставка «Современное искусство Японии», представляющая работы Мисаки и Тамако АНДО, а также Мари СОМЭЯ, в которых органично сочетаются восточное мировоззрение и западное видение, японская каллиграфия и европейский импрессионизм. Символы и знаки, глубина эмоций и чувств позволяют увидеть тонко прочувствованный окружающий мир и гармонию природы, открыв для себя другую Японию, ведь именно искусство особенно ярко отражает культуру и характер нации. Убедиться в этом можно до 17 марта в галерее «Арка».
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