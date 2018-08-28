|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Сентября, 08:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке на PITE Аляска выставила штучный турпродукт
За 17 лет, в течение которых проходит PITE (ранее «Дальтур»), этот американский штат выставлялся впервые. Дальневосточники-туристы туда, конечно, летали и раньше, но отсутствие прямого авиасообщения между Аляской и регионом мешало сделать это направление более массовым, пока вошедшая в альянс Visit Anchorage авиакомпания «Якутия» не открыла прямой рейс из Петропавловска-Камчатского с очень удачными стыковками из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Впрочем, путешествие на Аляску и сегодня - штучный турпродукт. И дело вовсе не в стоимости тура (с появлением камчатского авиарейса перелет в обе стороны составляет в среднем $1 000), не в сложности получения визы (90% обратившихся в консульство США во Владивостоке граждан получают их без проблем), а в готовности туриста отбросить стереотипы и с головой погрузиться в магию этой таинственной земли, повинуясь внезапно возникшему инстинкту первооткрывателя.
- Несмотря на географическую близость, дальневосточники едут к нам менее охотно, чем туристы из центральной России и Украины, срабатывает стереотип о том, что на Аляске делать нечего: чем, мол, может удивить тот же Анкоридж, расположенный на одной широте с Магаданом? - рассказывает менеджер по туризму компании Visit Anchorage Джара ХААС. - Но, поверьте, на Аляску стоит приехать хотя бы для того, чтобы понять, что это совершенно другая земля, обладающая особенным шармом. Этот штат заметно отличается от других - «нижних 48» (так его жители говорят об остальной части Америки). Занимая 1/6 часть США, эта территория тем не менее является одной из самых малонаселенных. Горы, тысячи ледников, нетронутая природа, отменная рыбалка манят тех, кому не чужд некоторый авантюризм и тяга к приключениям.
Ледолазание и скалолазание, трекинг, катание на снегоходах, горных лыжах и велосипедах, парапланеризм, рафтинг… - каких только возможностей активного отдыха здесь нет. По Аляске здорово путешествовать не только компанией, но и в одиночку, поэтому индивидуальных туристов к нам приезжает немало.
- Аляска когда-то прославилась благодаря «золотой лихорадке»…
- И отработанные месторождения золота сегодня являются очень популярными туристическими аттракционами. В частности, рядом с Фэрбенксом до сих пор работает прииск El Dorado Gold Mine, на котором туристы могут попробовать себя в роли золотоискателей.
А какая здесь рыбалка! Даже равнодушные к этому виду досуга гости полуострова становятся заядлыми рыбаками, очень популярны комбинированные 5-7-дневные туры, позволяющие порыбачить одновременно и на нескольких реках, и на море, вернувшись с шикарным уловом.
- Сколько времени требуется для знакомства с полуостровом?
- Оптимально - две недели. Если же это будет круиз (с заходом на север Канады), то лучше добавить еще неделю, чтобы посмотреть гору Мак-Кинли, национальный парк Денали и прочие «наземные достопримечательности» штата.
- Где непременно стоит побывать, чтобы почувствовать душу Аляски?
- Сердце Аляски - это Фэрбенкс: полярные ворота Америки. А для того, чтобы почувствовать ее дух, надо хотя бы попытаться подняться на Мак-Кинли. Аляскинцы очень гордятся ею, в переводе с алеутского это «великая гора».
- Туристические предпочтения россиян, прилетающих к вам, отличаются?
- Да, самих американцев, например, больше интересуют экологические туры, восхождения, круизы, в то время как ваши туристы больше интересуются историей полуострова (при том что экстрима им тоже не занимать!), и нам есть что предложить, начиная с Государственного музея истории Аляски и заканчивая Смитсоновским центром арктических исследований.
- У вашего стенда на выставке всегда было очень многолюдно…
- И уже на второй день у нас закончился весь привезенный рекламный материал! Было ощущение, что нас ждали. И теперь мы, в свою очередь, ждем дальневосточников к себе. Но честно предупреждаем: Аляска затягивает. Эта земля еще никого не оставляла равнодушным.
Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
- "Русская деревня" появится в центре Китая
- Япония: впору поверить в легенды
- Южная Корея открывает огромный потенциал для делового туризма
- Развитие туризма в Японии в преддверии Олимпиады-2020 выходит на первый план
- Уикенд на Босфоре
- Как не ошибиться с выбором клиники в Корее
- Сингапур - Владивосток: Города, открытые морю и миру
- Непал: Новый день после землетрясения
- Дальневосточники за рубежом: Дарья Мишукова по вьетнамской версии вошла в ТОП-50 бизнес-леди стран АТР
- Японские Гавайи, или "неяпонская" Япония
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.