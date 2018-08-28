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16 Июня 2013, 19:36 | Вкус жизни

Во Владивостоке на PITE Аляска выставила штучный турпродукт

Аляска. Здесь лоси спокойно гуляют по дорогам, на собачьих упряжках по снегу можно кататься круглый год (при том что летом температура зашкаливает за +30), а передвижение на гидроплане так же привычно, как на автомобиле. Здесь можно практически вплотную приблизиться к леднику, понаблюдать за жизнью медведей и суетой птичьих базаров, покормить из рук северного оленя, выпить коктейль из ледяного бокала в ледовом баре, выловить гигантского лосося и даже попытаться намыть золота… Неудивительно, что появление стенда Аляски на Тихоокеанской международной туристской выставке во Владивостоке вызвало большой интерес у гостей.

За 17 лет, в течение которых проходит PITE (ранее «Дальтур»), этот американский штат выставлялся впервые. Дальневосточники-туристы туда, конечно, летали и раньше, но отсутствие прямого авиасообщения между Аляской и регионом мешало сделать это направление более массовым, пока вошедшая в альянс Visit Anchorage авиакомпания «Якутия» не открыла прямой рейс из Петропавловска-Камчатского с очень удачными стыковками из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Впрочем, путешествие на Аляску и сегодня - штучный турпродукт. И дело вовсе не в стоимости тура (с появлением камчатского авиарейса перелет в обе стороны составляет в среднем $1 000), не в сложности получения визы (90% обратившихся в консульство США во Владивостоке граждан получают их без проблем), а в готовности туриста отбросить стереотипы и с головой погрузиться в магию этой таинственной земли, повинуясь внезапно возникшему инстинкту первооткрывателя.

- Несмотря на географическую близость, дальневосточники едут к нам менее охотно, чем туристы из центральной России и Украины, срабатывает стереотип о том, что на Аляске делать нечего: чем, мол, может удивить тот же Анкоридж, расположенный на одной широте с Магаданом? - рассказывает менеджер по туризму компании Visit Anchorage Джара ХААС. - Но, поверьте, на Аляску стоит приехать хотя бы для того, чтобы понять, что это совершенно другая земля, обладающая особенным шармом. Этот штат заметно отличается от других - «нижних 48» (так его жители говорят об остальной части Америки). Занимая 1/6 часть США, эта территория тем не менее является одной из самых малонаселенных. Горы, тысячи ледников, нетронутая природа, отменная рыбалка манят тех, кому не чужд некоторый авантюризм и тяга к приключениям.

Ледолазание и скалолазание, трекинг, катание на снегоходах, горных лыжах и велосипедах, парапланеризм, рафтинг… - каких только возможностей активного отдыха здесь нет. По Аляске здорово путешествовать не только компанией, но и в одиночку, поэтому индивидуальных туристов к нам приезжает немало.

- Аляска когда-то прославилась благодаря «золотой лихорадке»…

- И отработанные месторождения золота сегодня являются очень популярными туристическими аттракционами. В частности, рядом с Фэрбенксом до сих пор работает прииск El Dorado Gold Mine, на котором туристы могут попробовать себя в роли золотоискателей.

А какая здесь рыбалка! Даже равнодушные к этому виду досуга гости полуострова становятся заядлыми рыбаками, очень популярны комбинированные 5-7-дневные туры, позволяющие порыбачить одновременно и на нескольких реках, и на море, вернувшись с шикарным уловом.

- Сколько времени требуется для знакомства с полуостровом?

- Оптимально - две недели. Если же это будет круиз (с заходом на север Канады), то лучше добавить еще неделю, чтобы посмотреть гору Мак-Кинли, национальный парк Денали и прочие «наземные достопримечательности» штата.

- Где непременно стоит побывать, чтобы почувствовать душу Аляски?

- Сердце Аляски - это Фэрбенкс: полярные ворота Америки. А для того, чтобы почувствовать ее дух, надо хотя бы попытаться подняться на Мак-Кинли. Аляскинцы очень гордятся ею, в переводе с алеутского это «великая гора».

- Туристические предпочтения россиян, прилетающих к вам, отличаются?

- Да, самих американцев, например, больше интересуют экологические туры, восхождения, круизы, в то время как ваши туристы больше интересуются историей полуострова (при том что экстрима им тоже не занимать!), и нам есть что предложить, начиная с Государственного музея истории Аляски и заканчивая Смитсоновским центром арктических исследований.

- У вашего стенда на выставке всегда было очень многолюдно…

- И уже на второй день у нас закончился весь привезенный рекламный материал! Было ощущение, что нас ждали. И теперь мы, в свою очередь, ждем дальневосточников к себе. Но честно предупреждаем: Аляска затягивает. Эта земля еще никого не оставляла равнодушным.

Татьяна СУШЕНЦОВА,  "Дальневосточный капитал", N6, июнь

 

 

Теги: США  туризм  pite  Аляска 


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