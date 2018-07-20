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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Августа, 09:27 |
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Русские классики пришли в Китай
Расположен он на улице, также названной в честь великого писателя, недалеко от одноименной гостиницы, у входа в которую постояльцев встречает изваяние Николая Васильевича, сообщает "Дальневосточный капитал". Оформление магазина выдержано в западном стиле, очень напоминающем русскую архитектуру XIX столетия. Не знаю, как обстоят дела с реальными покупателями, а вот читателей (от детей до глубоких стариков) было предостаточно. Атмосфера - благодушная и интригующая, посетителей здесь подстерегают различные сюрпризы, например публичная декламация любимого отрывка одним из гостей.
Ассортимент книг впечатлит любого книголюба. Это не только русская классика и литература ХХ века, но и художественная словесность Западной Европы, Америки, Востока. Отдельные полки отведены под красочно иллюстрированные детские книги - как раритетные, так и недавно изданные. Все они представлены главным образом в переводе на китайский язык.
Поклонников русской литературы радуют произведения ТУРГЕНЕВА, ДОСТОЕВСКОГО, ТОЛСТОГО, НАБОКОВА, СОЛЖЕНИЦЫНА... ЧЕХОВ входит в пятерку наиболее любимых китайцами писателей, наряду с ГОГОЛЕМ, ПУШКИНЫМ, ОСТРОВСКИМ и ГОРЬКИМ. А в скором времени в магазине откроется еще и VIP-зал.
Елена ИКОННИКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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