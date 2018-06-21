|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Шри Ланка - жемчужина в форме слезы
Звоню в службу помощи клиентам крупнейшего российского банка:
- Девушка, почему я не могу рассчитаться за покупку своей картой, объясните, пожалуйста!
- А где вы находитесь?
- На Шри Ланке…
В трубке молчание, затем вопрос:
- Это в Индии?..
- Да нет, это отдельная страна в Индийском океане, на острове, раньше называлась Цейлон…
Выяснилось, что Шри Ланка в черном списке неблагонадежных стран, где велик риск мошенничества с банковскими картами, поэтому мне и перекрыли финансовый кислород. Сама виновата, предупредить надо было банк… Еще, оказалось, надо было заранее позаботиться о том, чтобы доверить банку все текущие платежи, потому что с интернетом на Шри Ланке тоже плохо. Online no good! И вообще, сидела бы в тихом благополучном Таиланде и не парилась, как остроумно заметил один русский попутчик, выходя из самолета в Бангкоке. Мы же остались на борту: предстояло лететь еще долгих пять часов до Коломбо, столицы маленькой удивительной страны, затерянной в бескрайнем океане…
Это просто поразительно - как на площади в 65,6 тысячи кв. км (в 2,5 раза меньше территории Приморского края!) гармонично соседствуют и прекрасно уживаются тропический дождевой лес Синхараджа (одно из немногих на земле мест, где аутентичные джунгли еще не уничтожены человеком) и высокогорный сосновый бор, где по склонам сопок террасами растет знаменитый цейлонский чай и шумят горные водопады, банановые и кокосовые рощи на побережье Бенгальского залива и первобытный лиственный лес, где до сих пор безмятежно в полном единении с природой проживают ведды, коренные жители Шри Ланки! Немного стран могут похвастаться таким количеством горных и равнинных рек на один квадратный километр, прозрачных озер и невероятной красоты водопадов, окутанных легендами сингальского эпоса или названных в честь реальных людей, как, например, водопад Бейкера, носящий имя одного из знаменитых британских исследователей, сэра Сэмюэля Уайта БЕЙКЕРА.
Природа Шри Ланки включает множество уникальных видов, остров считается одним из наиболее биологически разнообразных регионов мира. 16 видов животных являются эндемиками, в частности местный вид слона, против исчезновения которого усиленно борются жители острова при поддержке властей. Здесь даже создали специальный слоновий питомник в Пиннавеле на реке Маха Ойа, в котором сегодня проживают более 80 животных. Особенно трогательное зрелище - кормление маленьких слонят молоком из бутылочки с соской и купание в реке. Этот ежедневный ритуал собирает сотни туристов.
Всего несколько часов путешествия на автомобиле вглубь страны - и климат кардинально меняется с влажного жаркого субэкваториального на сухой и прохладный горный. И дышится полной грудью, и ты сам можешь выбрать, где комфортнее отдыхать. Мы выбрали Нувара Элию, курортный городок на высоте 1884 метров над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала - самого высокого пика Шри Ланки. Средняя температура в течение года колеблется здесь от +15 до +20 градусов Цельсия. Во времена британских колонистов городок назывался Маленькой Англией. Здесь спасались от жары переселенцы с туманного Альбиона.
Но главная достопримечательность Нувара Элии, конечно же, чайные плантации, раскинувшиеся на высоте от 1400 до 2400 метров. На острове производится около 10% всего мирового урожая чая, что составляет более 305 тысяч тонн в год. Сейчас страна занимает 3-е место в мире по производству чая, уступая Индии и КНР.
Технология сбора и обработки чайного листа за 150 лет практически не изменилась. Ежедневно на сбор урожая выходят местные женщины. Молодежи мало, этот нелегкий труд оплачивается скудно. Женщины срывают с куста только верхние, самые молодые, листочки и отправляют их в корзину, закрепленную на спине. Любопытно, что и черный, и зеленый чай - это листочки с одного куста, отличается лишь способ их обработки. К повышенному вниманию туристов сборщицы чая давно привыкли. Знают, как эффектно замереть с листочками чая в руках, чтобы кадр удался. А затем сразу же протягивают руки за гонораром…
Между чайными кустами в изобилии растут овощи. Казалось бы, обычная морковь, капуста, свекла, но вкус кардинально отличается от того, что предлагают нам на рынках китайские товарищи! Секрет прост - все без нитратов, экологически чистое. И эта главное конкурентное преимущество Шри Ланки: здесь все натуральное, без вредного воздействия цивилизации. Она просто сюда еще не добралась. Отчасти помешала гражданская война, закончившаяся всего пять лет назад, отчасти - географическая отдаленность острова. Но именно это так привлекает сюда туристов, по крохам собирающих в каждой стране остатки аутентичности. В поисках ее мы отправились к веддам, коренным жителям острова. Их численность сегодня составляет всего 2500 человек, а название народности переводится с санскрита как «стрелок из лука» или «лесные люди».
...По серпантину, от которого захватывает дух и кружится голова, на стареньком японском внедорожнике перемещаемся на другое высокогорье. Картинка меняется: вместо сосен и елей шумит лиственный лес. 18 пронумерованных дорожниками крутых поворотов - и мы в селении Дамбана, в самом сердце острова. На повороте к веддам дежурит мальчик. Останавливаемся. Он пристально рассматривает нашу компанию. Иностранные туристы здесь бывают редко. Главная трудность в коммуникации. Ведды говорят на древнем креольском языке, который мало кто из ланкийцев понимает. Но нашим местным гидам удается найти общий язык с мальчиком. Для начала достаем из машины большой пакет с мандаринами. Они на Шри Ланке не растут, и мальчишка реагирует на диковинку как любой нормальный ребенок - прямо со шкуркой отправляет фрукт в рот, затем садится в машину и показывает дорогу…
Едем вдоль кукурузного поля, останавливаемся возле странного жилища, напоминающего шалаш. Людей нигде не видно. Из шалаша выходит низкорослый старик в набедренной повязке, интересуется (через переводчика), чего, мол, хотите люди добрые…
- Да вот на первобытную жизнь посмотреть…
- Это будет стоить 10 тысяч рупий.
В общем, за 2,5 тысячи рублей нам показали, как ведды добывают огонь трением двух камешков, разжигают костер, варят кукурузную похлебку, охотятся на дичь с помощью лука и стрел, а затем, насытившись, исполняют ритуальные танцы и поклоняются своим богам. По сигналу старика, похожему на крик филина, из леса вышли человек десять мужчин. Из одежды - тоненькие полоски ткани на причинных местах, волосы черные как смоль, длинные и вьющиеся, кожа - цвета темного шоколада. Мы поняли, что нам устроили показательные выступления на выезде, за пределами основного места обитания. Но все выглядело натурально! Живут же люди без интернета и банковских карточек, в полном единении с природой…
Ирина ЕРМАКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2014 год.
- "Русская деревня" появится в центре Китая
- Япония: впору поверить в легенды
- Южная Корея открывает огромный потенциал для делового туризма
- Развитие туризма в Японии в преддверии Олимпиады-2020 выходит на первый план
- Уикенд на Босфоре
- Как не ошибиться с выбором клиники в Корее
- Сингапур - Владивосток: Города, открытые морю и миру
- Непал: Новый день после землетрясения
- Дальневосточники за рубежом: Дарья Мишукова по вьетнамской версии вошла в ТОП-50 бизнес-леди стран АТР
- Японские Гавайи, или "неяпонская" Япония
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.