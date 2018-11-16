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Приморские "Меридианы Тихого" готовятся перешагнуть десятилетие
Кинонеделя с 10 по 16 сентября превратила столицу Приморского края в город, где сбываются мечты. Владивостокцы смогли пообщаться со звездой мирового кинематографа Орнеллой МУТИ, послушать несравненный голос Лайзы МИНЕЛЛИ, получить признание в любви и прогноз на большое будущее столицы Приморья от Микеле ПЛАЧИДО, взять автограф у Ингеборги ДАПКУНАЙТЕ, первыми увидеть фотовыставку «Иконы Рока» режиссера-документалиста Лэсли ВУДХЭДА, оценить главное хобби Венсана ПЕРЕСА – фотовернисаж «От Владивостока до Парижа», лично заглянуть в «чемодан» Артемия ТРОИЦКОГО на выставке из коллекции «Все дальше на Восток», побывать в Арт-резиденции «9288 км», чтобы увидеть «Другой экран».
Кто-то дождался нового фильма Ким Ки Дука, «молчавшего» три года, или благодаря Виктору ШАМИРОВУ открыл для себя «Упражнения в прекрасном». Многие жители и гости впервые станцевали свои сальсу или танго на фестивальной танцплощадке Step by Step, а юные художники показали в холле кинотеатра «Океан» свои работы, объединенные одним словом - «Владивосторг». Сотни приморцев по всему краю принимали долгожданные кинотуры с любимыми актерами. Ну и, наконец, губернаторская команда по футболу вернула себе статус победителя в игре со сборной кинофестиваля со счетом 5:2.
Девять наград кинофестиваля в виде морской звезды и раковины высокое жюри во главе с британским киноведом Энтони РЕЙНСОМ, известным в мире специалистом по азиатскому кино, присудило кинематографистам из Австралии, Китая, Таиланда, Канады, Италии и России.
Гран-при 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» за лучший полнометражный фильм был вручен режиссеру фильма «Тумела» Айвену СЕНУ (Австралия).
- Разрешите мне объявить о закрытии «Меридианов Тихого-2011». Следующий кинофестиваль будет юбилейным, и, возможно, в 2012 году он переедет на Русский остров, где, кстати, планируется разместить киностудию, создание которой сейчас обсуждается, - сказал губернатор Сергей Дарькин, перед тем как прозвучала фестивальная рында...
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