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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Декабря, 12:38 |
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Японские клены ждут дальневосточников
В 2010 году, одном из лучших для японского туризма, страну посетили 51,4 тысячи российских туристов, прирост по сравнению с 2009 годом составил более 9%. С января по август 2011 года число россиян упало на 38% по сравнению с тем же периодом 2010 года.
JNTO провела исследование, выясняя отношение россиян к Японии как потенциальному направлению отдыха, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек. «Опрос показал, что число россиян, исключающих Японию из списка потенциальных стран для путешествия, снизилось с 46% в июне до 16% в августе. Боязнь радиации также снизилась за три месяца примерно на 10%. Готовность туристов поехать в Японию при значительном снижении цен выросла на 14%. Готовность поехать в деловые путешествия у бизнесменов выросла на 12%», – рассказал представитель JNTO в России Валентин ШЕСТАК. По его словам, ситуация на российском рынке постепенно выравнивается. «Уже есть групповые заявки на «красные клены», это осенний пиковый сезон. Наверняка поедут туристы и зимой – благодаря снижению цен на авиабилеты. В марте-апреле будущего года, в период цветения сакуры, мы ждем полного восстановления потока за счет отложенного спроса со стороны тех, кто отказался от поездки в 2011 году».
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