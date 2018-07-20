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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Поднебесная глазами 150 журналистов и "Дальневосточного капитала"
На самом же деле в полтора раза больше - 150 журналистов из различных уголков России - прилетело в конце мая в Пекин, для того чтобы потом в составе почти двух десятков групп отправиться в пятнадцать китайских провинций. Им предстояло провести 10 дней как в самых известных туристических местах, так и в укромных уголках, неизвестных широкому кругу туристов. Организаторы возлагают на эту программу большие надежды: после того как в 2012-м, в рамках Года российского туризма в Китае, аналогичный тур был устроен для 100 китайских СМИ, количество туристов из Поднебесной выросло на 47%.
Торжественное открытие программы состоялось в одном из красивейших парков Пекина - Летнем императорском дворце Ихэюань, в ресторане с очень поэтичным названием «Наслаждаясь пением иволги», построенном еще в XVIII веке и славящемся императорской кухней. Чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей ДЕНИСОВ и заместитель мэра Пекина Цинь ХУН пожелали участникам программы новых ярких впечатлений и «благословили» на открытие своего «удивительного Китая».
Дальневосточникам было предложено отправиться по маршруту Пекин - Чанчунь - Чанбайшань - Янцзы - Хуньчунь - Харбин. Эти города хорошо известны жителям региона, но сегодня поток россиян в них уменьшился, и власти делают все для того, чтобы заинтересовать туристов новыми возможностями.
Так, Пекин - это не только Великая китайская стена, зоопарк с пандой, зимний и летний императорские дворцы и хутуны - непременные must see любой турпрограммы для наших туристов. Это кипучая жизнь арт-зоны 798, где можно с головой окунуться в современное искусство и приобрести на память какое-нибудь авторское произведение. Набирающая обороты тенденция проживания в семьях с полным погружением в быт, мастер-классы по китайской кухне, восточным единоборствам или китайской гимнастике под руководством опытных мастеров.
Кстати, мастер-класс по цигун на территории Храма Неба под руководством опытных наставников запомнится надолго, и не только участникам пресс-тура, но и многочисленным китайским посетителям парка, увлеченно снимающим на мобильные телефоны необычное зрелище. И правда, полторы сотни лиц европейской внешности в белоснежных шелковых костюмах «на вырост», пытающихся повторить движения за учителями, выглядели весьма экзотично. Особенно когда мы шли к другому выходу через весь парк (благодаря костюмам, напоминающим пижамы, казалось, что на прогулку вывели пациентов известного медучреждения). К слову, многим из нас захотелось попробовать позаниматься цигун всерьез, возможно даже специально приехав в Китай на начальную подготовку.
Три дня в Пекине пролетели быстро, и делегация, в которую вошли приморские, хабаровские и амурские журналисты, отправилась по предложенному маршруту. Непродолжительный перелет - и мы в аэропорту Чанчуня. Но времени на знакомство с этим городом у нас не было: нам предстоял весьма продолжительный путь в природный парк Чанбайшань - самый большой природный заповедник в Китае. Вообще-то дальневосточникам проще и быстрее добираться в него через Янцзы, что многие и делают, подустав от шопинга в этом городе и соседнем Хуньчуне. Забегая вперед, надо сказать, что тенденции таковы, что те, кто отправляется в приграничные «города-магазины», включая Суйфэньхэ, Хейхе и Фуюань, утолив базовые потребности в еде, банях и покупках, хотят получить от поездки нечто большее.
Но вернемся к переезду в Чайбаньшань. Дорога была неблизкой, мы изрядно устали, но то, ради чего нас сюда привезли, того стоило. Комфортабельный отель Land Scape, заявленный как 5 звезд, с просторными номерами и SPA-зоной с горячими источниками под открытым небом гостеприимно распахнул объятия и щедро отблагодарил за проделанный путь. Несмотря на спустившуюся ночь мы приняли ванны - прямо под звездами? - в сочетании со стоун-терапией, массажем, и утром были готовы к подъему на Чанбайшань к священному Небесному озеру.
30-градусную жару сменили холод и ледники. К слову, это место уникально тем, что за один день здесь можно ощутить все времена года: дождь, снег, зной и т. д. Кроме того, вся территория природного парка объявлена зоной, свободной от курения. Штраф - 500 юаней (2 700 рублей).
Выданные напрокат бушлаты оказались очень кстати. Нам предстояло подняться на высоту 2 300 метров к Небесному озеру (Тяньчи) вулканического происхождения. К слову, сюда активно едут корейцы, для которых оно священно. Дорога от ворот занимает 15 минут, при этом надо преодолеть 72 невероятно крутых поворота, поэтому микроавтобусами парка управляют бывшие военные (после пары случаев падения в обрыв на личном автотранспорте сюда не пускают). И вот мы у цели. Озеро в этот день куталось в туман, к тому же было сковано кромкой льда, но его величие ощущалось и в таком виде.
После этого мы спустились к водопадам, высота самого большого из котороых - 63 метра. Есть здесь и другая «фишка»: два природных котла вулканического происхождения с кипящей термальной водой. По словам гида, их аренда обходится в 1,5 млн юаней в год. Если на 10 юаней (50 с небольшим рублей) дают 3 яйца или пару кукурузин, можно представить поток туристов, позволяющий окупать эти немалые вложения. Я очень настороженно отношусь к уличной еде в принципе и поначалу наотрез отказалась что-либо дегустировать. Но потом все же поддалась уговорам и… ни капли не пожалела: такой вкусной кукурузы - не требующей, к слову, соли - я не пробовала никогда.
А далее нас ждал Каменный лес - еще один загадочный природный феномен. Это парк, переживший сильное землетрясение и потому удивляющий причудливыми формами растений, в т. ч. деревьями, растущими сверху вниз, и глубокими ущельями. Абсолютно мистические пейзажи, невероятный воздух, настоянный на лесных ароматах, и тишина - ни ветерка, ни шороха, лишь еле слышное перешептывание верхушек корабельных сосен где-то высоко-высоко - вызывали ощущение необыкновенного релакса, выходить из которого разум отказывался напрочь. Но надо было двигаться дальше.
Мы спускались все ниже - сначала к маленькому Зеленому озеру, также утопающему в зелени, а затем - к гигантскому Озеру Дракона, названному так благодаря причудливой форме. По этому подарку природы можно прокатиться на катере, лодке или катамаране, - с любого водного средства открываются роскошные панорамные виды. Вокруг активно строятся комфортабельные отели и зоны отдыха, причем на приличном друг от друга расстоянии, чтобы их постояльцам ничего не мешало наслаждаться первозданными пейзажами, гуляя в окрестностях.
Яньбаньский автономный округ, который стоял далее в маршруте, встретил нас зрелищным представлением в исполнении жителей самобытной корейской деревни, где мы сделали остановку и пообедали блюдами национальной кухни в типичном корейском доме. В отличие от целого ряда подобных стилизованных деревушек, здесь действительно живут люди, разводят скот, возделывают огороды. Другую корейскую деревню (уже стилизованную, площадью 10 000 кв. м) нам показали в городе Янцзы. Здесь можно посмотреть, как делают корейскую водку, получить мастер-класс по приготовлению национальных блюд и вообще окунуться в корейскую действительность 150-летней давности. Тем, кто не был в Корее, будет любопытно познакомиться с особенностями сельского быта этого народа. И, кстати, Национальный музей Кореи, который мы также посетили в Янцзы, оказался очень похож на сеульский.
Конечный пункт нашего путешествия - Харбин - по-прежнему носит титул самого русского города Китая. На это работают выставки российских художников, рестораны русской кухни, фольклорная деревня, а с недавних пор еще и стилизованная усадьба «Волга» площадью 600 тыс кв. м на берегу реки Ашихе - место, где все дышит какой-то особой благостной историей, совсем не характерное для Китая, с песчаными отмелями, на которых можно купаться, восстановленным храмом Святого угодника Николая и более чем двумя десятками скульптурных композиций.
Кстати, этим летом провинция Хейлунцзян презентовала новый проект - «Русская карнавальная ночь в Харбине»: в конце июня здесь стартовал Международный фестиваль пива, программа которого включает разнообразные шопинг-акции и богатую культурную программу. Он продлится до середины июля. Но в нынешнем году все лето в Харбине обещает быть насыщенным на события и завершится «Осенним фестивалем на горе Ухуашань». Впрочем, в Харбине круглый год есть чем заняться. Сюда легко добраться самолетом из Хабаровска и Владивостока, поездом через Суйфэньхэ или прямым автобусом из приморской столицы. Особенно хорош этот город для тех туристов, которые только-только открывают для себя отдых за границей. Отличный вариант для семейного отдыха. Недорогой шопинг для взрослых, масса развлечений для детей, а зимой рядом с городом большой выбор горнолыжных баз.
В четырех часах автомобильной езды от Харбина (и в двух часах от Суйфэньхэ) - город Муданцзян с замечательными озерами, расположенными неподалеку. Самое известное - Цзинбоху. Несколько лет назад я была здесь проездом, но сегодня все разительно изменилось, вокруг выросло несколько неплохих отелей и благоустроенных зон отдыха.
Пресс-тур подходил к концу. У каждой из двух десятков журналистских групп был свой «удивительный Китай». У одних - Хайнань, у других - Юннань, у третьих - Гуйлинь со знаменитыми «горами Аватара» и т. д. Признаюсь, узнав наш маршрут - уже на китайской стороне, - я подумала, что зря согласилась, ведь во всех этих местах, кроме Чанбаньшань, я была в составе различных делегаций уже не раз, и приглашающая сторона досконально знакомила нас со всеми их достоинствами. Что нового, а тем более удивительного, я могу узнать в поездке?
Меня поразили перемены - в лучшую, естественно, сторону, - произошедшие в этих городах. Вообще, у китайцев есть чему поучиться. Они очень быстро копируют чужой опыт, и это касается не только дизайна одежды или мебели. Они видят, на чем зарабатывают те же соседи по АТР, и весьма эффективно внедряют это в туристическую сферу.
«Я увидел, с какой любовью относятся ко всему, что тебя окружает, японцы, как они умеют обустроить клочок земли и извлекать из этого и эстетическое наслаждение, и доход. И я подумал, а чем мы хуже? У нас и места замечательные, и развернуться есть где», - рассказывал мне владелец одной из курортных зон под Харбином. Его расчет оказался верным. Сумасшедший ритм жизни диктует новые формы отдыха и китайцам, и гостям из России. Хочется уединения, растворения в природных красотах, чистого воздуха и свежих впечатлений. И все эти удивительные места, где мы побывали, отвечают этим нуждам в полной мере. Они вообще отслеживают тенденции, на которые клюют туристы. Есть интерес к современному искусству - пожалуйста, арт-зоны. Нужны новые SPA-курорты - будут. При этом уровень сервиса там выше, чем у нас, а цены - ниже. И я ничуть не сомневаюсь, что ожидаемые показатели турпотока будут достигнуты легко. Ведь это - «удивительный Китай».
Татьяна СУШЕНЦОВА, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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