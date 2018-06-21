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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:42 |
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"На Гуаме так много интересного, что здесь можно сплести венок на любую голову"
Он ведь первоначально хотел назвать его островом Итальянских Парусов, наблюдая за местными лодками под белыми треугольными парусами, живописно наполнившими только что открытую им бухту. Эти белые паруса были для мореплавателя знаками надежды: на длинном пути - в переходе от Огненной Земли - он потерял два десятка товарищей, около тридцати чувствовали себя отвратительно. Наконец-то появилась возможность пополнить запасы питьевой воды и продовольствия…
Такова легенда. Остров просто окутан их ореолом. Современные хорошо описаны потомками. А вот древние… Чаморро и другие местные народности не имели письменности, но у их самобытной культуры крепкие корни, раз, пройдя через испанскую колонизацию, католическое крещение, влияние американцев и японцев (за последние пару столетий остров неоднократно менял хозяев), она выстояла и сегодня наполняет жизнь местных народов особыми смыслами.
Не случайно на Гуаме вот уже 27-й год подряд проводится Микронезийская островная ярмарка. В этом году она превратилась в грандиозный фестиваль «Легенды Микронезии», который собирал тысячи гостей с соседних островов, жителей гуамских Villages (остров состоит из 19 деревень, хотя на самом деле это обычные уютные городки, переходящие один в другой), многочисленных туристов из разных стран. Кстати, среди этой многоликой весело гуляющей компании мы встретили и наших земляков, дальневосточников, которые активно открывают остров, пользуясь возможностью 45-дневного безвизового пребывания.
В этом году на фестиваль приехали представители шести островов. Гуам считается воротами в Микронезию, отсюда ходит регулярный авиарейс на остров Палау, а дальше малая авиация обеспечивает связь маленьких островов, стоящих немного в стороне от бурной туристической жизни. И фольклорный фестиваль - это замечательная возможность встретиться всем вместе, как давним и близким друзьям, которым интересно друг с другом и есть чем поделиться с окружающим миром. И может быть, вот эти ощущения братства, искренней радости встречи, атмосфера любви, владеющая праздником, впечатляют даже больше, чем пестрые ряды с бесхитростными и экзотическими, полезными и просто прикольными вещицами, сделанными руками представителей местных народностей.
«Национальная культура в последнее десятилетие переживает на островах Микронезии самый настоящий ренессанс, - говорит Джон Натан П. ДЕНАЙТ, заместитель генерального директора Guam Visitors Bureau («Туристического бюро Гуама»). - Происходит глубокая реставрация национальных корней. Поддерживая это стремление местных жителей, островное правительство выделило $10 млн на строительство современного здания музея Гуама. Так что в ближайшее время у нас появится еще один интереснейший объект для туристов».
Фестиваль островов Микронезии на будущий год запланирован на май. Будете планировать отпуск, имейте в виду. Но и в этом году еще много чего можно успеть увидеть на Гуаме - в июне здесь пройдет не менее грандиозный музыкальный фестиваль Guam Live Music Festival. Это полное позитива и веселья главное музыкальное событие года собирает на острове топовые музыкальные группы из США, Японии, Кореи, Тайваня и Гуама. Фестиваль манго традиционно пройдет в июле - как только поспеют плоды нынешнего урожая. Особый повод посетить остров - фестиваль предновогодних скидок, когда самые престижные вещи, о которых только мечтали, могут стать вашими - скидки доходят до 50-70%.
- Гуамцы постоянно придумывают все новые поводы и создают красочные праздничные события, чтобы гости острова получили яркие эмоции в дополнение к теплому и чистому морю, живописной природе и неизменной доброжелательности местных жителей, - рассказывает директор маркетингового представительства «Туристического бюро Гуама» в России Ольга ГЕРАСИМОВА, которая, похоже, влюбилась в эти места вовсе не в силу профессиональных обязанностей и готова посвятить в эти чувства кого угодно.
А менеджер по маркетингу представительства «Корейских авиалиний» во Владивостоке Людмила ТКАЧЕНКО очень образно сказала: «На Гуаме так много интересного, что здесь можно сплести венок на любую голову».
И это действительно так. Гуам - самое подходящее место для тех, кому просто хочется погреться на солнце, наплаваться в море, понежиться в шезлонге в тени пальмы. Все эти желания воплотятся, причем с дополнительными бонусами: на острове пока не много наших соотечественников и это создает иллюзию одиночества. Ваши соседи - японские туристы, чаще всего семьи с маленькими детьми, сама доброжелательность. Плюс к этому здесь очень комфортный климат: с моря постоянно дует ветерок, отгоняя влагу и спасая от палящего солнца.
Эта атмосфера затормозит «бегущее сознание», вы начнете понимать, что можно обходиться без интернета (хотя бесплатный wi-fi здесь есть практически повсеместно), станете реже подносить к уху телефон, зато, как завороженный, будете любоваться фантастическими закатами, похожими на футуристические картины. Это занятие, так же как ранние утренние прогулки по пустынному пляжу, точно добавит умиротворения, а значит здоровья. Замечу, кстати, что на Гуаме богатый выбор и спа-процедур. Когда, как не на отдыхе включить это полезное удовольствие в расписание дня.
Именно возможность выбора - важное достоинство отдыха на Гуаме. Это касается и отелей, выстроившихся вдоль пляжа района «удовольствий» Тумон, и развлечений, которые позволят вам отпустить эмоции, почувствовать себя восторженным ребенком или безрассудным экстремалом. К примеру, спуститься на парашюте с высоты более 4 тыс. м, увидев под ногами весь остров. Смелости здесь добавляет то, что в этом полете вас будут сопровождать весьма титулованные инструкторы. Как, например, неоднократный чемпион мира по парашютному спорту Василий МЛАДИНОВ, который совершил уже более 25 тыс. прыжков.
И конечно, на острове найдут чем заняться любители морских развлечений, дайвинга, снорклинга (плавание с маской и трубкой): обитатели коралловых рифов так же любопытны, как и вы, так что готовьтесь к интересному и тесному общению. Прогуляться вокруг раскидистого коралла можно и в «скафандре», для этого вообще не понадобятся никакие навыки подводного плавания, главное - четко следовать командам инструктора. Особый восторг - встреча со стаей дельфинов. Прогулки на катере, катание на каноэ - традиционной лодке чаморро, на водных лыжах и банане, рыбалка и серфинг - тут главное не сгореть на солнце, потеряв от азарта голову.
«Фирменным блюдом» Гуама можно считать Underwater World - океанариум с тоннелем около 100 метров. Здесь вы можете просто полюбоваться проплывающими над головой гигантскими черепахами, акулами и другими свирепого вида рыбами, а можете и поплавать среди них - у вас есть выбор.
Весь остров можно объехать за несколько часов, останавливаясь в тех местах, где хочется вам, и в подробностях знакомясь с его достопримечательностями. На Гуаме легко арендовать автомобиль (достаточно иметь обычные российские права) и приятно передвигаться. Пробок и аварий практически нет, зато навигация по острову очень простая - одна дорога вокруг всего острова, пара других - внутренние, пересекающие его поперек. Самая богатая на достопримечательности - южная часть Гуама: здесь и место высадки Магеллана, и исторические объекты времен испанского владычества и боевых действий во время Второй мировой войны, и фольклорная деревня чаморро, и природный парк, и проч.
Кстати, путешествовать самостоятельно помогут и выпускаемые теперь здесь буклеты на русском языке. Наши соотечественники становятся на Гуаме все более частыми гостями, поэтому гостиницы и рестораны стремятся иметь русскоговорящий персонал, а основная информация представляется не только на английском и японском языках, но и на русском. Быть в курсе поможет и вебсайт Туристического бюро Гуама. И его русскоязычная версия.
И последнее о вольных путешественниках. У вас есть выбор и в вопросе перелета на остров. Мы выбрали рейс «Корейских авиалиний» (Korean air) из Владивостока. Одной из самых безопасных компаний в мире. В отличие от полетов чартерными рейсами (они, кстати, уже выполняются из пяти городов Дальнего Востока) вы можете выбрать любой день отлета и возвращения - когда удобно вам. Стыковка в аэропорту Инчон заняла всего три часа, которые пролетели как три минуты. Помимо прогулок по шикарным магазинам дьюти-фри здесь есть чем заняться. Не зря этот аэропорт уже не раз признавался лучшей воздушной гаванью мира.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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