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Золотой ворон Чукотки улетел в Якутию
Главный приз кинофестиваля - статуэтку Золотого ворона, выполненную из моржового клыка местным художником-косторезом, выиграла картина из Якутии «Кэрэл. Невидимая красота».
Победителей выбирали путем зрительского голосования. Абсолютным лидером, по мнению гостей фестиваля, стала картина «Кэрэл. Невидимая красота» режиссеров Валентина МАКАРОВА и Ильи ПОРТНЯГИНА из Якутии. В короткометражном конкурсе победителем стала лента режиссера Евгения НИКИТИНА «Стрела». В международную программу полнометражных фильмов вошло шесть знаковых картин арктического региона, а в конкурсе короткометражных фильмов приняли участие одиннадцать режиссеров со всей России.
Особенностью фестиваля стали его насыщенные творческие и образовательные программы. Так, народный артист России Валерий Афанасьев провел две встречи со зрителями, прошли мастер-классы по сценической речи и работе режиссера с актером. Во время фестиваля «Золотой ворон» также была проведена кинолаборатория «Чукотка, я тебя люблю!», в рамках которой творческая молодежь создала фильм о своем любимом крае.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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