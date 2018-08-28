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22 Сентября 2013, 19:35 | Вкус жизни
Экспедиция "Чукотка - территория открытий" прошла по следам Семена Дежнева
В Певеке в конце августа встречали участников 3-го этапа экспедиции "Чукотка - территория открытий", которые на точных копиях поморских судов - кочах - преодолели несколько тысяч километров и достигли самого северного города России.
Экспедиция стартовала 28 июля 2013 г. из якутского порта Тикси. Уникальность третьего этапа в том, что никто после Семена Дежнева не проходил этот маршрут на подобных исторических судах за одну навигацию.
Напомним, что проект «Чукотка - территория открытий» посвящен 365-летию открытия Семеном Дежневым Берингова пролива. А само путешествие в пространстве и времени - продолжение интереснейшего историко-географического эксперимента российских ученых и психологов, начатого в 2011 году.
По сообщениям «Арктика-инфо»
Теги: Чукотка экспедиция
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