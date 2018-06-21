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Пятница| 29 Июня, 19:48 |
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Знамя Победы взвилось над мысом Дежнева
«Мы планировали это мероприятие несколько раньше, однако природа внесла свои коррективы: в Чукотском районе дула сильная пурга, несколько дней она не позволяла гонщикам продолжать соревнования. Но тем радостней было сегодня, когда установка Знамени Победы на самой восточной точке нашей страны все-таки состоялась», - рассказала председатель комитета по спорту и туризму Чукотского АО Ирина РЯБУХИНА.
Напомним, что гонка «Надежда» стартовала 4 апреля. Соревнования проводятся в 24-й раз и в этом году посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изначально на старт вышли 25 каюров, среди них - семеро победителей и призеров предыдущих соревнований. Самый молодой спортсмен «Надежды-2015» - 20-летний инчоунец Арсений ОЛЬВАКВУН, а самый возрастной - 79-летний нешканец Михаил ТЫНЕТЕГИН.
Все стартовые номера участников соревнований содержат информацию о воинах, ушедших на фронт из сел Чукотского полуострова и не вернувшихся домой. Таким образом организаторы и спортсмены поддержали всероссийскую общественную инициативу «Бессмертный полк». Вместе с гонкой в общей сложности он прошел порядка 700 километров.
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