"Берингия-2018" пойдет на Чукотку

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2017
19.12 |В Свободном порту Владивосток насчитали 38 "живых" проектов
19.12 |Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
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18.12 |Жители Владивостока распробовали и полюбили дюйцехазу
17 Ноября 2017, 16:58Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
17 Ноября 2017, 16:52В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
17 Ноября 2017, 16:48Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
17 Ноября 2017, 09:15Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
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19 Декабря 2017, 16:17 | Вкус жизни
"Берингия-2018" пойдет на Чукотку
Маршрут самой протяженной этапной гонки Евразии на собачьих упряжках "Берингия" пройдет от села Мильково Камчатского края до чукотского поселка Марково. Такое решение было принято на собрании каюров и членов оргкомитета гонки "Берингия" в Петропавловске-Камчатском.
В 2018 году каюры планируют идти по восточному побережью полуострова, по территории Камчатки уже привычным маршрутом до села Тиличики, затем, через Аянку, выйти на территорию Чукотского автономного округа и двинуться на Марково. Детская гонка «Дюлин» пройдет 1 марта на биатлонном комплексе Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Торжественное открытие «Берингии» и гонка-пролог пройдут там же 3 марта. Торжественные мероприятия, посвященные старту основной гонки, состоятся в Милькове 10 марта, а 11 числа там состоится технический старт «Берингии». Ожидается, что гонка 2018 года продлится до 11 апреля.
Теги: Берингия
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17 Ноября 2017, 19:00Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".