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18 Марта 2015, 16:48 | Вкус жизни

Призовой фонд камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия" составил 7,5 млн рублей

Когда мартовский номер "Дальневосточного капитала" вышел из печати, камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия", которая в этом году отмечает 25-летие, была на середине пути. Нынче это 1000 километров от Эссо до Оссоры.

И здесь никаких скидок на погоду, маршрут будет пройден. Ведь на него вышли лучшие каюры Камчатки, многие из которых успели пройти «Берингию» не один раз и по праву считаются корифеями ездового спорта на полуострове. Хотя спорт это или нет - вопрос философский. Да, гонка вошла в число значимых краевых спортивных мероприятий, и накануне большой «Берингии» в рамках так называемой гонки-пролога, состоявшейся в ходе большого краевого праздника на биатлонном комплексе им. Виталия ФАТЬЯНОВА, определились чемпионы Камчатского края. И здесь, по словам министра спорта Камчатского края Андрея ИВАНОВА, рассчитывают на появление своих мастеров спорта в этом виде.


 

Но главное все-таки в другом: за эти два с половиной десятка лет «Берингия» превратилась в яркое движение, бренд полуострова, общественное явление, национальную идею… тут много можно подбирать определений. Про нее знает на Камчатке каждый, помогать ей стремятся сотни волонтеров (один из моих случайных собеседников признался, что чуть ли не по знакомству только и можно попасть в их число). Причем они готовы не только подставить плечо при организации краевого праздника, который проходит за неделю до начала официальной гонки в Петропавловске-Камчатском, но и пройти трудный двадцатидневный путь вместе с каюрами, помогая им обустраивать походный быт, готовить еду, кормить собак и проч.

Тем же, кто хочет попасть в центр Быстринского района село Эссо на старт традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия», нужно озаботиться поиском здесь жилья (почти за 500 км от краевого центра) еще в начале зимы.


 

По ходу движения собачьих упряжек в яркое событие вовлекаются жители десятков северных сел, куда «Берингия» приходит как знак начала весны и большой праздник. Общепризнанный факт: рожденная народной инициативой, она и осталась по сути и духу народной, возрождающей национальные традиции, возвращающей северян к исторической памяти.

Сегодня гонки на собачьих упряжках на Камчатке занятие популярное. Северные районы на большом подъеме проводят собственные мероприятия. Недавно прошедшая в Карагинском районе гонка «Маклал’У» или состоявшийся накануне берингийского пролога «Елизовский спринт» недостатка в участниках и зрителях не испытывали. Подрастает и смена: нынешняя детская гонка «Дюлин» собрала максимальное количество участников - 33 маленьких каюра в возрасте от 7 до 18 лет.


 

«Берингия» - это любовь к родной земле и уважение к исконным традициям коренных народов Севера, - говорит губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. - Рекордное число ребят, 33 маленьких каюра, съехались в этом году из самых дальних уголков полуострова, чтобы принять участие в гонке «Дюлин». Это говорит о том, что у традиционной камчатской гонки есть будущее - молодое, подрастающее поколение каюров!»

Нынче у гонки хороший призовой фонд - 7,5 млн рублей. 3 миллиона получит победитель, за второе место предусмотрен приз в 2 млн рублей. Каюр, пришедший к финишу третьим, получит 1 млн рублей. Денежные призы получат все участники. Но этот материальный эквивалент победы отнюдь не главный смысл для двух десятков человек, преодолевающих сейчас снежные заносы, горные перевалы, ведущих к победе свои четвероногие команды. «Берингия» появилась в кризисные, нищие 90-е. Как пишет в книге «Беренгия». Анатомия гонки», выпущенной к нынешнему юбилею, ее основатель и организатор Александр ПЕЧЕНЬ: «Во время полной разрухи хотелось дать духовный заряд, надежду, веру в будущее охотникам, местным жителям, подарить им праздник, да и помочь материально».

Все именно так и получилось.

Лариса ЛАРИНА. Фото Виктор ГУМЕНЮК

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

Теги: Берингия  гонка 


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