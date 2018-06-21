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Пятница| 13 Июля, 16:33 |
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Александр ПАЛЬЦЕВ: Инвестиции в детство работают ничуть не хуже финансовых инструментов
К слову, сегодня люди становятся все более грамотными в финансовом плане и используют различные инструменты накопления средств, в том числе и долгосрочные – например, в виде заблаговременной покупки квартиры в том городе, куда отправится учиться ребенок.
И это, конечно, здорово, как и стремление дать своим детям все самое лучшее, будь то игрушки, одежда, компьютеры или «айфоны»... Но успеваем ли мы при этом вложить в них что-то еще, очень важное? И что еще родители должны передать своим детям, помимо материальных накоплений?
Когда клиенты спрашивают, какой способ сбережения средств лучший, я обычно рекомендую формировать портфель из разных инвестиционных инструментов. Тот же принцип, по моему мнению, действует и в случаях инвестирования в детей: важно подходить к развитию маленького человека с разных позиций. По большому счету, фундамент личности складывается из четырех составляющих – воспитание, образование, воспоминания и ощущение корней.
Если говорить о воспитании, то именно родители формируют принципы коммуникации ребенка с другими людьми, причем он считывает модель их собственного поведения, а не правила, которые они пытаются привить теоретически. Поэтому, какие бы правильные вещи не пытались мы внушить детям, если наш образ жизни свидетельствует об обратном, эффекта не будет. Только реальные действия родителей воспринимаются как образец для подражания. Помню, как в детстве во время игры в футбол мы с отцом разбили окно соседке, а потом вместе вставляли новое. Именно тогда я навсегда усвоил: за любой поступок нужно отвечать и иметь мужество самостоятельно устранить его последствия.
Сегодня никому не надо объяснять, что самый важный капитал – образование. Но в это понятие входит не просто учеба в хорошей школе или приличном вузе. Вовремя распознанные способности и таланты, развитые в детском возрасте, – очень эффективное вложение в будущее. Причем тягу к знаниям, ответственность за результат нужно развивать как можно раньше – в детском саду, начальной школе. Помню, как вплоть до четвертого класса я ежедневно в обязательном порядке сдавал на проверку маме домашнее задание. Если находились ошибки – переписывал на чистовик по несколько раз. И в эти моменты мама была ко мне намного строже, чем учительница в школе. Именно ежедневный контроль с ее стороны приучил меня к организованности и ответственности. И, начиная с пятого класса, родители полностью мне доверяли и проверяли успеваемость, заглядывая в дневник лишь раз в четверть.
А какую силу имеют детские воспоминания! Первая рыба, пойманная на рыбалке с отцом и дедом, кормушка, сделанная своими руками для птиц во дворе или украшение новогодней елки всей семьей. Вспомните, с каким удовольствием мы возвращаемся в места, где бывали в детстве, сколько эмоций получаем, перебирая старые фотографии или просто вспоминая счастливые моменты детства! Важно, чтобы впечатлений со знаком плюс в жизни ребенка было как можно больше. И кто как не родители могут повлиять на их формирование, создавая радостные и яркие образы в памяти своих детей.
Что же касается корней, фамилии, то речь, конечно, не о записи в паспорте, а об ощущении привязанности к роду и семейным ценностям. Важно донести до ребенка, что за фамилией, которую он получил в наследство, стоит история и репутация его семьи. Это просто необходимо – знать о своих истоках, о том, чем занимались и где жили предки, гордиться отцами и прадедами. В нашей семье мы бережно храним семейные фотоальбомы и другие реликвии, и будущим детям я обязательно передам ощущение причастности и глубокого уважения к своим корням, которое когда-то развили во мне мои родители.
Хорошо помню, как каждый год 1 Мая мы собирались за одним столом в доме родителей отца – большой дружной семьей. Эти встречи, бесконечные беседы – мы не могли наговориться друг с другом – давали мне ощущение причастности к могучему, сильному роду. До сих пор помню аромат цветущего бабушкиного сада, совместный сбор грецких орехов, которые мы с ребятней жарили на костре, а бабушка пекла нам вкусные пироги с ореховой начинкой.
Эти «инвестиции» – всегда со мной, и они, поверьте, работают ничуть не хуже финансовых инструментов.
Александр ПАЛЬЦЕВ, управляющий Хабаровским филиалом ВТБ24.
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