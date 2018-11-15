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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Сентября 2014, 23:15 | Вкус жизни
В Хабаровске представлен живой отчет за 15 лет
А в Хабаровске в Дальневосточном художественном музее проходит выставка "Новые поступления. Дары и приобретения. 1999-2014 гг.". Реализация масштабного выставочного проекта в рамках российского Года культуры стала возможной благодаря благотворительной поддержке банка ВТБ.
Экспозиция включает более 250 предметов произведений искусства, в т. ч. произведения станковой живописи, рукотворная и печатная графика, скульптура, гобелены, фаянс, фарфор и стекло, что пополнили художественное собрание музея за последние 15 лет. Она интересна не только знатокам и экспертам в области искусства, но и тем, кто только открывает для себя заманчивый музейный мир.
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