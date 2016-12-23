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20 Января 2017, 09:39 | Вкус жизни

Магадан нанесли на 3D-карту

Уникальный проект с необычным способом привлечения средств реализован в Магадане.

В течение трех месяцев проходил сбор средств на издание карты Магадана, которую нарисовал и подготовил к печати дизайнер издательства «Охотник» Андрей ОСИПОВ, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

В акции на сайте planeta.ru приняли участие около 70 человек. Минимальная сумма на выпуск тиража была собрана за 30 дней во многом благодаря интересу и участию журналистов города: проект был широко освещен в газетах, на новостных сайтах и телевидении.

Карта изометрическая, выглядит необычно в первую очередь за счет того, что сделана в 3D. На ней можно найти архитектурные достопримечательности города, памятники, памятные доски, музеи, места отдыха и досуга, адреса гостиниц, магазинов, кафе. Все тексты выполнены на русском и английском языках, содержат краткую историческую справку и иную полезную для путешественника информацию. Это не только нужная вещь для прогулок по городу, но и красивый сувенир на память.

Андрей Осипов подробно описал процесс создания карты на сайте издательства. Она начиналась не как заказ или рабочий проект, но больше как личная инициатива, потому что подобной карты в городе было не найти. «Я привожу бумажные карты из каждой поездки. Кроме того, что они помогают ориентироваться в новом месте, но и сохраняют приятные воспоминания о путешествии, уже этим они гораздо лучше программ в навигаторе. Именно поэтому и решил «нарисовать» в 3D такую карту для своего родного города, - говорит Андрей. - Первый этап работы занял около 100 рабочих часов и завершился в октябре 2015 года. В течение следующего года, пока шли поиски средств, карта поддерживалась в актуальном состоянии и дополнялась новой информацией».

К сожалению, проект не нашел поддержки в администрации города и даже области. Министерство культуры и туризма, которое, казалось бы, должно было заинтересоваться проектом в первую очередь, почему-то не проявило интереса. А вот люди с удовольствием откликнулись, узнав о проекте через социальные сети. Через соцсети о проекте узнали также журналисты новостных сайтов, далее сообщение попало в газеты. Сюжет ГТРК «Магадан» был включен в эфир федерального канала, и так о карте узнала вся Россия.

Издательство «Охотник» уже 15 лет издает хорошие учебники и книги о Крайнем Севере, в том числе и с картами, но карта Магадана - особенная, уникальная работа. Радует, что проект будет претворен в жизнь с помощью магаданцев, и вообще, людей неравнодушных, стремящихся сделать повседневную жизнь лучше.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: карта  издание 


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