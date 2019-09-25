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Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы
Недавно известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале «Берега» (удостоен Диплома) документальный фильм «Я свободен».
Фильм посвящен жизни композитора Всеволода ЗАДЕРАЦКОГО. Его музыку начинают открывать только сегодня, ставя в один ряд с ШОСТАКОВИЧЕМ. Всеволод Задерацкий, по воспоминаниям сына, был музыкальным наставником цесаревича Алексея, участником Первой мировой и Гражданской войн на стороне Деникина. Чудом уцелел. В 1937 году композитор был осужден по 58-ой статье и отправлен в лагерь на Колыму. В лагере он смог писал музыку без инструмента, простым карандашом на телеграфных бланках. Написал 24 прелюдии и фуги, которые сегодня с триумфом исполняют по всему миру. Интервью у Анастасии Якубек взяли магаданские журналисты Павел ЖДАНОВ и Алексей ГАРИПОВ.
- Твой фильм «Я свободен» о композиторе Всеволоде Задерацком уже успел получить диплом на недавно прошедшем XV фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега». После того как прошли презентации фильма и в Москве, и в магаданском областном театре, везде при полных залах, наступил ли для тебя какой-то период успокоения или хочется двигаться дальше?
- Уже довольно много времени прошло с момента окончания работы над лентой. Фестивали и все, что с фильмом связано, - это уже параллельно со мной живет. Я вообще очень спокойно и сдержанно к фестивалям отношусь, потому что это лотерея. Но все мы, как нормальные люди, радуемся победе. Опустошение прошло, сейчас я просто отдыхаю, очищаюсь, так сказать, потому что слишком сильно всем этим была жизнь заполнена. Мы с оператором Рустамом АХМЕТОВЫМ снимали фильм полтора года. Пока с большими формами перерыв.
- Презентации фильма о Задерацком в Москве: одна была в Центральном Доме журналиста, другая - в Музее истории ГУЛАГа. Как, по-твоему, это было одно и то же представление или каких-то два разных действа, два разных восприятия?
- Если говорить о действах, то они, конечно, все отличались, поскольку не люблю повторяться. Магаданская презентация была для меня наиболее важной, как я сейчас понимаю, по внутренним переживаниям, по количеству смыслов, которые я пыталась донести, по внутренней отдаче, потому что родной город. А московские встречи - это для меня была уже работа. В Музей истории ГУЛАГа пришли люди, которые меня в большинстве не знают совсем, им интересна была эта тема (Гений и Система, Свобода и Творчество в НЕсвободе); там вопросы были не о том, как мы фильм делали, а о том, про что кино. А в Домжуре очень много было московских магаданцев, которые переехали жить в столицу, которые меня хорошо знают. Получилась неформальная встреча друзей и единомышленников.
- В Доме журналистов собралось много известных людей, связанных с русской культурой. Как это удалось?
- Они сами пришли. По крайней мере, я лично никого, кроме московских магаданцев, не звала.
- То есть главную роль в аншлаге сыграли социальные сети?
- Видимо, да.
- Чем объяснишь присутствие Всеволода ЧАПЛИНА в Домжуре?
- Когда я его увидела, признаться, удивилась и заволновалась. Первая мысль: «Кто его пригласил?» Оказалось, он пришел сам, как поклонник творчества композитора Всеволода Задерацкого. Знаете, меня очень радует, что публика была такая разная в Домжуре. Когда появились ребята в косухах, с мотоциклетными шлемами (один из них мой бывший однокашник), было очень здорово, потому что хотелось разбавить какую-то «правильность» аудитории.
- Музыканты, священник, байкеры… Аудитория самая правильная! Не думала отправить этот фильм на дальневосточный фестиваль или на фестиваль в Анадырь?
- Продюсируйте! Я такой человек: мне главное - сделать кино, а как там дальше… Вот был бы продюсер или агент, который бы всем этим занимался. Я в этом плане - совершенно неумеха. Сбор документов, оформление бумажек… - это мне трудно все дается. Я бы смонтировала что-нибудь или озвучила.
- Есть уже планы на следующий фильм? Чему он будет посвящен?
- Мне написали в соцсетях после выхода моего фильма: «Настя, снимите уже наконец-то фильм про Колыму». Я очень долго восстанавливаюсь после больших работ. После каждой новой ленты ты поднимаешься на новую ступеньку, приподнимаешь планку. Задерацкий со своей историей - это довольно высокая планка. Найти подобную историю (они же не валяются под ногами) сложно, нужно ждать - жизнь сама преподнесет. А делать что-то - лишь бы сделать, не хочется. Оператор, снявший оскароносный фильм, уже не пойдет снимать… свадьбу, даже если он до этого делал. Вот и мне не хочется стрелять холостыми.
- Как, по-твоему, по твоей планке, «Я свободен» выше «Последнего похода Генерала» или они вообще не сопоставимы?
- Смотря что сравнивать. Если сравнивать - как это сделано, драматургические ходы, приемы, как эти истории рассказаны, то «Я свободен», конечно, - на много шагов впереди. Да и «Генерал» был первым опытом, и сейчас я совсем по-другому рассказывала бы эту историю. Тогда я многое делала по наитию. Это сейчас я многое умею, могу на несколько шагов просчитать, как что-то сделать, знаю, как надо. По смыслам эти два фильма сравнивать некорректно. Историю о гении и рассказ о трагическом событии из истории Территории.
- Но оба - в общем историческом контексте… У тебя есть семья, дети, и есть работа. Это для тебя равные понятия?
- Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что важно быть самим собой и не изменять себе внутренне, и тогда будешь счастлив. Работа у меня на первом месте, к сожалению, для моей семьи. Потому что приносит больше удовольствия и больше роста. Мне не хватает одиночества. Я очень много думала об этом. Люди же разные. Кто-то создан для того, чтобы быть хорошей мамой; кто-то умеет хорошо забивать гвозди. А кто-то пишет картины, пишет книги, сочиняет музыку, снимает фильмы. И потом это остается на века. Это вопрос предназначения. Я могу сделать для мира больше, чем быть хорошей мамой или женой. Я могу оставить след. А раз могу, грех этого не делать. Очень сложно держать это равновесие - обычные жизненные роли и предназначение.
Я не могу сказать, что семья вдохновляет меня на творчество. Ужин приготовить надо, уроки с ребенком сделать надо, времени на творчество так мало. Я пока так и не научилась в себе это органично сочетать. Я совершенно точно знаю, что вне семьи стихов было бы больше, потому что в одиночестве мы больше в себя смотрим, больше рефлексируем. Как совместить стихи и… борщ?!
- Вознесенский говорил, что все его стихи рождаются ногами. Борщ может не мешать, Дмитрий Пригов шикарно совмещал: «Только вымоешь посуду, глядь - уж новая лежит»…
- Ну, это понятно… Понятно также, что в дилемме «семья или поэзия» я выбираю семью. Сейчас я пишу стихи только когда мне совсем плохо. И это хорошо. Потому что стихов мало, значит внутри все более-менее в порядке.
- Что для тебя источник вдохновения в работе, в стихах?
- Для стихов источник вдохновения - сильное эмоциональное переживание. Я знаю, как специально ввести себя в состояние вдохновения, когда у меня есть право на одиночество, - это музыка. Я, наверное, кожей ее чувствую, музыка меня настраивает.
А что касается работы… Сейчас странную вещь скажу, но я не люблю на съемки ездить, не люблю договариваться о съемках, не люблю писать текст; люблю монтировать, озвучивать, придумывать режиссерские фишки на монтаже. Но как только приезжаю на съемку (фильм, сюжет - неважно), у меня глаз загорается. Я - это как бы два разных человека: журналист, собирающийся на съемку, и журналист, оказавшийся на съемочной площадке. Меня вдохновляет сама работа, атмосфера того, что происходит, не когда ты думаешь, что и как сделать, а как только ты начинаешь это делать.
Одна из последних съемок, на которые мне не хотелось ехать, но которая меня в итоге буквально окрылила. Снимали для новостей этнофестиваль «Дыхание моря», где собрались наши местные диаспоры, готовили уху, пели, танцевали народные танцы... Мне кажется, что такое возможно только здесь, у нас, северян. Такой кайф от того, что в Магадане люди все еще могут, например, бесплатно накормить тебя ухой. (В Нижнем Новгороде этим летом была на гастрономическом фестивале, там все предлагали купить.) Здесь за одним столом - люди разных поколений, разных национальностей, и так здорово общаются. На одной детской площадке «дети разных народов» - эвены, грузины, татары, украинцы, русские, без ссор и споров. И так хорошо. И в голове щелчок: «Я так люблю свою малую Родину!» И ты никуда не хочешь уезжать отсюда. Я такое только здесь испытываю.
- Почему темы, которые ты освещаешь, связаны в основном с культурой, искусством, людьми гуманитарного склада? Почему не о .., раньше же делала?
- Я работаю на федеральном канале. В новостях. Новости разные и о разном. Это так. «Заседаловки» мне снимать малоинтересно, хотя я знаю, как это сделать нескучно. И вообще, стараюсь держаться подальше от всяких чиновников и политиков. Считайте, это мой внутренний компромисс. Так я придумала спасаться: культура и искусство - это вечное и человечное. Все уйдет, а это останется, и в этих темах я не вру, не изменяю себе. Я снимаю то, во что искренне верю, и где не буду обманывать ни себя, ни зрителя. Для меня это важно.
- Что ты любишь?
- Есть тактильщики, визуалисты. Я, по жизни, нюхач - мне нравится нюхать картины, книги; нравятся запахи моря, нашего парка…
Еще?.. У меня было счастливое детство, мои родители не напрягали меня домашними делами. Но когда я вышла во взрослую жизнь, я делать по дому ничего не умела и, спасибо мужу, очень многому научилась, в том числе и готовить. Мне было ради кого постигать эту науку: готовить ужин, мыть пол… У нас в семье всегда фантастически вкусно готовил отец. Я всегда была пухленькая, потому что завтраки мои были плотные, это могла быть отбивная с жареной картошкой - папа вставал рано утром и готовил все это для меня, представляете? Видимо, генетически это как-то передалось, потому что он не просто готовил, он был в этом деле настоящим художником-экспериментатором. И сейчас я, когда готовлю, чувствую себя художником, - это доставляет удовольствие.
Да много чего люблю. Люблю, когда ладится разговор. Люблю мгновения внезапных маленьких счастий, когда хорошо, свободно. Память наша из таких маленьких счастий и складывается. Фильмы хорошие люблю.
- Какие, кстати?
- Над которыми можно подумать. Я и как режиссер, с профессиональной точки зрения, анализирую: как это сделано, есть ли здесь что-то, что можно почерпнуть для моей работы, подумать о смыслах. Я мало смотрю зарубежные ленты, мне моя культура просто ближе. Смотрю отечественное кино, которое на больших экранах редко показывают, которое много денег не собирает, кино «про подумать»: «Кино про Алексеева», «Рассказы», «Зоология», «Карп отмороженный», «Амбивалентность», «Дурак». Стараюсь следить за современным кинематографом.
- Расскажи о самом сильном последнем впечатлении.
- Этим летом с семьей с удовольствием попутешествовали по Грузии. Мне повезло попасть на спектакль Резо Габриадзе «Осень моей весны». Я знала, что в Тбилиси есть его театр. Это один из редких случаев, когда ты посмотрел спектакль и ничего сказать не можешь, потому что чувства переполняют. Я такого никогда не видела. Как это придумано, как сделано, как сыграно! И смыслы… И не хочется, чтобы тебя из этого мира, удивительного, детского, очень честного, очень настоящего, вытаскивали.
- Сейчас вторая волна «Великого исхода», когда с Колымы уезжают даже те, кто здесь родился. Вы с семьей не собираетесь уезжать?
- Я - нет. Но все больше и больше складывается ощущение, что нас отсюда выживают. От этого больнее и больнее. Но я буду всеми руками и ногами держаться. Потому что Магадан для меня - место силы, я все время это говорю. Отпуск, путешествия - да, прекрасно... Но я возвращаюсь, и здесь мне хорошо, очень твердо стоишь, все свое, все родное. Здесь не надо никому ничего доказывать. Здесь ты на своем месте. «Где родился, там и пригодился» - так живу. Я не понимаю позиции «где тепло, там и родина». Ну ведь ты же не просто так здесь появился, а для чего-то…
Досье «Дальневосточного капитала": Анастасия Якубек
Родилась 3 июня 1975 г. в Магадане. В 1992-м поступила в Международный педагогический университет (ныне СВГУ) на филфак, окончила его в 1997-м с отличием. В 1998 г. начала работать в государственной телерадиокомпании «Магадан» на студии ТВ. Была корреспондентом службы новостей, соведущей молодежной программы «Место для…». Когда появился ежедневный телеканал «Регион», стала его постоянной ведущей. Была редактором редакции спецпроектов, главным редактором телеканала «СТС-Магадан», сейчас - шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК «Магадан». Автор и режиссер документальных фильмов «Последний поход Генерала» (победитель конкурса «ТЭФИ-Регион»), «Была война» (специальный приз областного конкурса «Золотое слово Колымы»), «Рождение легенды» (лауреат Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Берега»), «Очень маленький земной шар Мифты» (специальный приз Х Московского международного телефестиваля «Профессия-журналист»), «Я свободен» (лауреат Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Берега») и других.
Автор двух поэтических сборников «Вопрос времени» (Охотник, 2014) и «Не буквально» (Охотник, 2016).
В 2011 г. впервые за всю историю магаданского ТВ на десятом Всероссийском конкурсе «ТЭФИ-Регион» (г. Сочи) «Последний поход Генерала» завоевал высшую награду в отечественной тележурналистике - статуэтку Орфея в номинации «Телевизионный документальный фильм».
В 2019 закончила работу над документальным фильмом «Я свободен». Фильм посвящен жизни композитора Всеволода Задерацкого. Его музыку начинают открывать только сегодня. Он был музыкальным наставником цесаревича Алексея, участником Первой мировой и Гражданской войн. В 1937 году осужден по 58-ой и отправлен в колымский лагерь, где напишет 24 прелюдии и фуги, которые сегодня с триумфом исполняют по всему миру. Будет писать музыку без инструмента, на телеграфных бланках, простым карандашом.
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