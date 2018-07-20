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20 Марта 2014, 15:52 | Вкус жизни

Анатолий Курюмов: Мы победили собственный пессимизм. Браво, Россия!

Накануне закрытия Олимпиады, когда во Владивостоке уже была ночь, я получила SMS от генерального директора IBC Corporate Travel Анатолия КУРЮМОВА: "Мы победили! Не было времени вырваться из событий, но для того, чтобы не присутствовать здесь и сейчас, нужен сильный повод. Здесь просто большой ор за Россию! Мы действительно молодцы!" В этих четырех предложениях был сконцентрирован такой заряд энергии, что казалось, словно ты лично присутствуешь в переполненном эмоциями Сочи, лично скандируешь: "Россия!" - и плачешь от гордости за свою страну.

Поэтому тема мартовских «ощущений» была предопределена. Итак, событие года глазами постоянного читателя «Дальневосточного капитала», свидетеля главного спортивного марафона планеты Анатолия Курюмова:

- Чтобы не оказаться в феврале на Олимпиаде, нужно иметь очень серьезный повод, - это понимаешь сразу же на пути к Сочи. И неважно, поезд это или самолет. Разговоры с попутчиками только про Олимпиаду: кто где будет жить, кто что ожидает от Игр, какие именно соревнования будет смотреть, за кого болеть… - при этом такое чувство, что этих людей ты знаешь всю жизнь. Национальность и гражданство значения не имеют, общий язык находится сразу. У меня было два шанса побывать в олимпийском Сочи, и я не преминул ими воспользоваться, сделав перерывы в своем рабочем графике.

Церемонию открытия я пропустил: был на переговорах в Лондоне, но на канале ВВС так хорошо ее показали, что британцы восторженно кричали, какие мы молодцы! Причем про неоткрывшуюся снежинку я узнал уже в России, в Лондоне на это никто внимания не обратил. Все просто поднимали тосты за русскую команду!

Первый раз добирался до столицы зимних Игр из Москвы на поезде. Патриотический настрой окружающих был крайне высок. Цель одна - быть частью борьбы за победу, причем иногда даже за победу команды другой страны. Первые соревнования, которые я посмотрел, - двоеборье в горном кластере: трамплин и лыжная гонка на 10 км. Наш КЛИМОВ прыгнул третьим, а дистанцию прошел 45-м. Но когда пришел 46-й участник гонки, потерявшийся в лесу, все поняли, что наш спортсмен был не последний, вздохнули с облегчением и… плакали от счастья за победу спортсмена из Германии, так как борьба за медаль в этом виде состязаний была действительно серьезной.

Сами Игры были организованы на очень высоком уровне. Да, встречались недочеты, но объем выполненных работ настолько грандиозен и так потрясает масштабностью застройки и созданной инфраструктуры, что словами это не передать. Это нужно было видеть своими глазами. Я много общался с иностранцами, задавая один и тот же вопрос: «Забудьте о том, что я русский, и просто скажите свое мнение об увиденном», - и всегда слышал самые добрые и восторженные отзывы, что абсолютно расходилось с тем, как преподносили подготовку Олимпиады за рубежом. А какое единение и патриотизм демонстрировали наши соотечественники, приехавшие на Игры из самых разных уголков страны! Ярких моментов было много. Для того чтобы попасть на соревнования, нужно было получить в определенных точках заранее выкупленные билеты. Мой поезд опоздал на 5 часов, а очередь за билетами на железнодорожном вокзале в Адлере была такой внушительной, что шансов успеть на соревнования в горы у меня не было. Я в отчаянии спросил проходящего волонтера, что мне делать, и - не поверите! - одновременно с ним люди из очереди стали в унисон предлагать мне пройти вперед! Меня просто вынесли к кассе, и - о чудо! - я получил свои билеты!

Второй раз я летел в Сочи специально на церемонию закрытия Олимпиады. Атмосфера всеобщего ликования царила уже в аэропорту Шереметьево: прямо в лаунджах шло братание, раздавались приветственные крики, все махали мобильными телефонами с приложениями о Сочи и кричали, что мы вышли на первое место! До окончания Игр был еще один день. И он выдался замечательным. Одну из наших медалей я «поймал», выходя из простого сочинского дома, когда консьерж, наблюдавший за соревнованиями на стареньком телевизоре, окликнул меня со словами, что мы финишируем первыми. Мы жали руки, обнимались и прыгали как дети! В обычной жизни мне сложно представить такие братания.

Что касается церемонии закрытия, то мне очень повезло: я сидел в секторе МОК. Финал был пронзительным. Люди плакали. Причем россияне - не от вида улетающего мишки, как это было в 1980-м, а оттого, что выиграли и наконец-то будем уезжать из Сочи победителями.

В понедельник, когда олимпийский огонь был уже потушен, меня поразила работа сочинского аэропорта: вылеты осуществлялись буквально каждые пять минут, а скорость обслуживания была фантастической! Не обошлось без курьеза. Встретившиеся по дороге австрийцы с недоумением спросили меня, почему отсутствует указатель входа в аэропорт, на что мне пришлось сказать, что нужно «включить голову» и идти на звук самолетов, это же Россия!

Мы действительно молодцы. Мы победили собственный пессимизм и неверие в то, что олимпийские объекты будут построены, наши спортсмены станут победителями, а страна вновь заставит говорить о себе весь мир как о сверхдержаве, доказав это в честной спортивной борьбе. Браво, Россия!

Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март,  2014 год.

 

Теги: Олимпиада  ощущение  Сочи-2014 


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