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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:11 |
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Рынок элитной загородной недвижимости начинает оживать
Пока цены реальных сделок остаются ниже докризисных показателей на 30-40%, однако накопленный спрос уже к концу 2013 года поднимет цены на этом рынке как минимум на 10-15%.
Оживление спроса на элитные объекты подтверждают и данные экспертного опроса крупнейших аналитических агентств (Troika Estate, Blackwood, Penny Lane Realty), проведенного Московским Бизнес Клубом в январе 2013 года: в ближайшие годы рынок элитной недвижимости на легендарной «Рублевке» ждет подъем. Каковы тенденции?
«В Европе комфорт жизни в городе и вне его практически не отличается. К этому же стремятся и в России: комплексное освоение территории - актуальная тенденция рынка, - считает Андрей СОЛОВЬЕВ, руководитель отдела загородной недвижимости Knight Frank. - Больше внимания в России стали уделять и архитектуре - благодаря привлечению лучших архитекторов и дизайнеров некоторые подмосковные поселки стали образцами в загородном строительстве мирового уровня». Так, создатели коттеджного поселка класса de Luxe «ParkVille Жуковка» - одного из самых респектабельных на Рублевке - остановились на английской классике. Автором архитектурной концепции в английском стиле стал архитектор Михаил БЕЛОВ - самый успешный русский неоклассицист.
Впрочем, по мнению руководителя этого проекта Ирины МЕЛЬНИКОВОЙ, истинная ценность элитного продукта на рынке недвижимости определяется все же инфраструктурой: «Когда человек приобретает элитный дом, он покупает не строение и не землю, а входной билет в новое, быть может, не доступное для него ранее окружение. Определяется это простыми вещами: его жена будет иметь возможность ходить в тот же салон, что и жена министра, а сам он по субботам сможет играть с министром в теннис или обедать с ним в одном ресторане. Поэтому поселок такого уровня невозможен без качественной современной инфраструктуры. Работать и учить своих детей, проводить деловые встречи, посещать художественную галерею, устраивать шопинг, заниматься спортом - все это можно делать не покидая пределов «ParkVille Жуковка». На территории есть детский сад и школа «Президент» с очень высоким уровнем преподавательского состава. Совсем рядом спортивный комплекс World Class, конно-спортивная база в Горках-2, сеть бутиков «Барвиха Luxury Village», магазин-галерея «Жуковка-Плаза», множество ресторанов с превосходной кухней, уютных кафе и прочих мелочей уютной и комфортной жизни».
- Сегодня рынок на Рублевском направлении перенасыщен неликвидным «псевдоэлитным» предложением, - признает директор департамента загородной недвижимости Troika Estate Евгений ДОРСМАН. Но все же качественное предложение в организованных поселках с хорошей инфраструктурой и продуманной концепцией, по его мнению, будет всегда пользоваться спросом.
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А при чем здесь рублевка и Дальний восток?:)Про Санаторную хотя бы написали:)
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