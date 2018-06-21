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30 Апреля 2013, 00:25 | Вкус жизни

Рынок элитной загородной недвижимости начинает оживать

Последние годы рынок элитной загородной недвижимости находился в состоянии стагнации - продавалось только то, что "лучше рынка". Сегодня, по оценкам экспертов, он начинает оживать, хотя предложений, действительно отвечающих определению "элитная загородная недвижимость", немного.

Пока цены реальных сделок остаются ниже докризисных показателей на 30-40%, однако накопленный спрос уже к концу 2013 года поднимет цены на этом рынке как минимум на 10-15%.

Оживление спроса на элитные объекты подтверждают и данные экспертного опроса крупнейших аналитических агентств (Troika Estate, Blackwood, Penny Lane Realty), проведенного Московским Бизнес Клубом в январе 2013 года: в ближайшие годы рынок элитной недвижимости на легендарной «Рублевке» ждет подъем. Каковы тенденции?

«В Европе комфорт жизни в городе и вне его практически не отличается. К этому же стремятся и в России: комплексное освоение территории - актуальная тенденция рынка, - считает Андрей СОЛОВЬЕВ, руководитель отдела загородной недвижимости Knight Frank. - Больше внимания в России стали уделять и архитектуре - благодаря привлечению лучших архитекторов и дизайнеров некоторые подмосковные поселки стали образцами в загородном строительстве мирового уровня». Так, создатели коттеджного поселка класса de Luxe «ParkVille Жуковка» - одного из самых респектабельных на Рублевке - остановились на английской классике. Автором архитектурной концепции в английском стиле стал архитектор Михаил БЕЛОВ - самый успешный русский неоклассицист.

Впрочем, по мнению руководителя этого проекта Ирины МЕЛЬНИКОВОЙ, истинная ценность элитного продукта на рынке недвижимости определяется все же инфраструктурой: «Когда человек приобретает элитный дом, он покупает не строение и не землю, а входной билет в новое, быть может, не доступное для него ранее окружение. Определяется это простыми вещами: его жена будет иметь возможность ходить в тот же салон, что и жена министра, а сам он по субботам сможет играть с министром в теннис или обедать с ним в одном ресторане. Поэтому поселок такого уровня невозможен без качественной современной инфраструктуры. Работать и учить своих детей, проводить деловые встречи, посещать художественную галерею, устраивать шопинг, заниматься спортом - все это можно делать не покидая пределов «ParkVille Жуковка». На территории есть детский сад и школа «Президент» с очень высоким уровнем преподавательского состава. Совсем рядом спортивный комплекс World Class, конно-спортивная база в Горках-2, сеть бутиков «Барвиха Luxury Village», магазин-галерея «Жуковка-Плаза», множество ресторанов с превосходной кухней, уютных кафе и прочих мелочей уютной и комфортной жизни».

- Сегодня рынок на Рублевском направлении перенасыщен неликвидным «псевдоэлитным» предложением, - признает директор департамента загородной недвижимости Troika Estate Евгений ДОРСМАН. Но все же качественное предложение в организованных поселках с хорошей инфраструктурой и продуманной концепцией, по его мнению, будет всегда пользоваться спросом.

"Дальневосточный капитал".

Теги: недвижимость  blackwood  troika estate  penny lane realty 


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Комментарии
  • Псевдоним20:46, 17.05.2013

    А при чем здесь рублевка и Дальний восток?:)Про Санаторную хотя бы написали:)
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