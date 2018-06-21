|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Въезжаем в Новый год: предмет желаний автолюбителей в 2013-м
Начнем с Mercedes A45 AMG. Главная особенность автомобиля – усовершенствованный серьезным образом 2-литровый рядный турбированный V4, работающий на бензине и развивающий мощность до 330 л. с. Оформление салона напоминает SLS и SLK. Здесь есть все опции, о которых только может мечтать владелец городского хэтчбека премиум-класса: система слежения за разметкой и мертвыми зонами, активный круиз-контроль, функция автоматической парковки и т. д. Также в салоне установлены измененное рулевое колесо, новая панель приборов и новые спортивные сидения.
Компакный кроссовер Ford Escape после рестайлинга должен стать одним из самых экономичных автомобилей своего класса. Монолитный и «гладкий» стиль положительно сказался на динамических характеристиках машины: коэффициент лобового сопротивления снизился практически на 10%. Модель 2013 года может похвастаться 11 новыми функциями и при этом обладает наилучшими на сегодня показателями расхода топлива в своем классе.
Другой переживший рестайлинг кроссовер – Toyota Venza – изменил внешний вид благодаря выполненной в новом стиле радиаторной решетке, новому переднему бамперу и светодиодной оптике. Претерпели изменения и колесные диски: изменен их диаметр и дизайн. Цветовая палитра пополнилась тремя новыми расцветками кузова: Cosmic Gray Mica, Attitude Black и Cypress Pearl. В салоне доработаны стандартные функции и появились новые. Например, установлены специальные зеркала, помогающие следить за «слепыми зонами», и наружные индикаторы поворота на боковых стеклах.
А грузопассажирский минивэн Nissan E-NV200 продолжает историю электрокара Leaf и NV200 van, выдает 109 л. с. и питается от литий-ионных аккумуляторов. К слову, несколько сотен километров автомобиль может преодолеть на одном заряде таких батарей.
Журнал "Дальневосточный капитал", N1, 2013 год.
- Что непременно нужно сделать, оказавшись в Бурятии
- Поток и буддистов, и небуддистов в Иволгинский дацан не ослабевает в любое время года
- Анатолий Курюмов: Мы победили собственный пессимизм. Браво, Россия!
- "Вай, дорогая, в России носят мои платья, но на Дальнем Востоке – нет, ты будешь первая"
- Приезжайте к нам, в Бурятию!
- Рынок элитной загородной недвижимости начинает оживать
- Въезжаем в Новый год: предмет желаний автолюбителей в 2013-м
- Ксения ПЛЕТЦЕР: Задача женщины – помочь своему мужчине
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.