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20 Октября 2011, 23:11 | Вкус жизни

Ксения ПЛЕТЦЕР: Задача женщины – помочь своему мужчине

У Приморского филиала Восточного Экспресс Банка вот уже 6 лет женское лицо. В 2005-м, когда молодая и амбициозная Ксения ПЛЕТЦЕР приехала развивать местный филиал, многие не сразу восприняли ее всерьез: что она может, совсем девчонка. Однако она очень быстро показала, на что способна, и заставила поверить в то, что возраст руководителя – не главное.

Число приморских отделений выросло в пять раз, вот уже три года возглавляемый ею филиал является лучшим в системе банка. А сама она постоянно в движении. Умело руководит тридцатью краевыми офисами, постоянно чему-то учится, ведет активную светскую жизнь, воспитывает дочь, в промежутках успевает съездить в Индию, в ашрам к Саи Бабе… Ксения Плетцер – гость рубрики «Ощущение».

О целях

– Как сейчас вижу эту картинку: мне 17 лет, я студентка-первокурсница, стою с мамой на автобусной остановке где-то далеко от центра Хабаровска и говорю ей: «Вот увидишь, в 25 лет я буду директором филиала банка». Мама только рассмеялась. В то время банков-то почти не было. Но у меня уже была цель. И это были не просто амбиции – у меня был четкий план, согласно которому все так и случилось. Для этого я много и упорно работала – кассиром, бухгалтером, экономистом, кредитным экспертом, осознанно отправилась в «ссылку» в Комсомольск-на-Амуре развивать местный офис, с маленьким ребенком на руках и уговорив на переезд мужа. Перевод во Владивосток стал признанием моих профессиональных заслуг. Да, на этапе становления приходилось непросто. Бывало, приходила на работу в понедельник, а возвращалась домой в… среду, а то и в пятницу. Сегодня мои цели звучат иначе. Они не замыкаются только на карьере либо только на личной жизни. Я за жизнь без перекосов, за гармонию между семьей и работой, духовным и материальным. Но все, к чему я стремлюсь, по-прежнему детально продумано. Под лежачий камень вода не течет. Хочешь что-то изменить в жизни? Предпринимай усилия. Чтобы оставаться на волне успеха, нужно постоянно крутить педали «велосипеда». Главное – четко знать, в какую сторону двигаться.

Об окружении

Не помню, кто сказал, но очень точно: «Сегодня вы ничем не отличаетесь от того человека, каким станете через пять лет. Ничем, за исключением тех людей, с которыми вы встретитесь за эти годы, и тех книг, которые прочтете. Окружите себя думающими людьми, и станете умнее. Окружите себя щедрыми людьми, и станете щедрее. Окружите себя людьми, которые любят работать, и станете лучшим работником. Окружите себя лентяями, жалобщиками и слабаками, и вы сами станете лентяем, жалобщиком и слабаком». На нас действительно влияют те, кто рядом. Если хочешь подняться на новую орбиту – надо менять окружение. Все в этой жизни заразно – успех, гармония в семье, деньги… И чей-то неуспех также цепляется к нам. Американцы это поняли уже давно, вот почему у них так популярен институт психоаналитиков. У нас же до сих пор друзей воспринимают как жилетку.

В моем окружении могут быть люди разные, но однозначно нет места пессимистам и нытикам. Здесь я категорична. Проблемы – у тех, кто сегодня утром не проснулся. У остальных – задачи, которые нужно решать.

Об опыте и ошибках

В корне не согласна с тем, что только дураки учатся на своих ошибках. На мой взгляд, собственный опыт бесценен. Я очень осторожно отношусь к советам. Любым. Учусь, много читаю, но очень внимательно выбираю наставника. Насколько успешен он сам в той области, в которой собирается учить меня? Насколько счастлив по-человечески? Какую энергетику будут нести его обращения? Уроки, извлеченные из собственных промахов и ошибок, для меня лично очень эффективны. Человеку свойственно меняться, и Слава Богу. Я и сама изменилась, переехав в Приморье. Новый город, новый круг общения сделали меня совсем другой.

О деньгах

Могу ли я сказать «нет» приятелю, который хочет взять кредит в нашем банке, но не имеет достаточного обеспечения? Легко. Дружба дружбой, но деньги любят счет и порядок. Вообще, к деньгам нужно относиться серьезно. Особенно к большим. К ним надо быть готовым. И если они почему-то не приходят, значит, тебя от них оберегают. Возможно, твое сознание еще не готово освоить их тебе во Благо.

О роли женщины

Задачи мужчины просты – накормить и защитить свою семью. Задача женщины куда сложнее – поднять своего мужчину на более высокий уровень, помочь ему состояться. Поэтому за успешным мужчиной всегда стоит мудрая женщина.

Сегодня многие жалуются на инфантильность сильного пола. Но в этом виноваты сами женщины. Посмотрите на себя в зеркало – почему рядом с вами мужчина не растет? Что вы делаете не так? Это не значит, что нужно уходить на второй план, ущемлять свои интересы. Если женщина от природы активна, она так или иначе будет успешна. Но, шагая к своим целям, она должна помочь своему мужчине стать еще сильнее: тогда он будет спокойно относиться к ее росту.

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