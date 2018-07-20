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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 12 Августа, 22:20 |
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Электронная виза открывает туристам Дальний Восток
Пресс-служба Минвостокразвития сообщает точные цифры: по электронной визе Дальний Восток посетило 21244 иностранных гражданина из 14 стран. Только за неделю упрощенным визовым режимом воспользовалось более 1,6 тыс. гостей.
Чаще всего по электронной визе приезжают граждане Китайской Народной Республики (16,6 тыс. человек) и Японии (более 4,4 тыс. человек). Также с помощью этого механизма прибыли 133 гражданина Сингапура, 45 граждан Индии, 24 гражданина КНДР, 19 граждан Саудовской Аравии, 13 граждан Мексики, 9 граждан Бахрейна, 7 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.
Сегодня по электронной визе можно прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин. Почти все иностранцы посетили Приморье. Большая часть туристов традиционно прибывает в регион через аэропорт Кневичи. Однако востребованы у обладателей электронных виз также автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», железнодорожный пропускной пункт «Пограничный» и морской пункт пропуска Владивосток. Также было зафиксировано два въезда на Сахалин через морской пункт пропуска Корсаков.
Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.
Досье «Дальневосточного Капитала»: Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам запустилась в августе прошлого года. За это время выдано почти 34 тысячи электронных виз. До 1 сентября воздушные пункты пропуска, через которые можно прибыть по электронной визе, должны заработать в пяти дальневосточных аэропортах. Помимо аэропорта Владивосток (Кневичи), на который уже распространен режим электронной визы, можно будет приехать по упрощенному визовому режиму в Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный).
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
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