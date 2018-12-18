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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Перегруженные фуры разрушают мосты и дороги на Дальнем Востоке
В последние месяцы информационные ленты запестрели сообщениями о разрушении автомобильных мостов на Дальнем Востоке. Среди самых резонансных - обрушение моста на трассе Осиновка - Рудная Пристань в Приморье, повлекшее смерть женщины и ее малолетней дочери, обвал путепровода на Транссибе в городе Свободном Амурской области, расшатавшийся мост в Хабаровске, который едва не привел к трагедии. В сводках - сообщения о десятках других мостов в ДФО, которые или успели вовремя закрыть для движения, или аварии на них оказались менее громкими. Сообщения о новых обрушениях приходят до сих пор.
Разрушаются не только мосты. Под колесами многотонных грузовиков и самосвалов приходят в негодность автомобильные дороги, особенно страдают трассы пригородного сообщения, на содержание которых денег в местных бюджетах и так недостаточно. Например, я каждый день езжу по местным шоссейкам вокруг Хабаровска и вижу, как они буквально на глазах покрываются выбоинами, в которых легко потерять не только попавшее в них колесо, но и всю подвеску. Если раньше эти дыры на дорогах более-менее оперативно заделывались, то сейчас дорожники просто не успевают делать ямочный ремонт. Что происходит?
Оказалось, что 13 июля 2017 года МВД России приняло решение об исключении из обязанностей дорожных полицейских функции сопровождения передвижных постов весового контроля. В каких целях это делалось и с чьей подачи, до сих пор неведомо, но этот документ развязал руки недобросовестным перевозчикам. В погоне за прибылью они стали загружать фуры сверх всякой меры, «забыв» о разрешенной на наших дорогах нагрузке на ось не более 10 тонн. Сейчас на трассах можно увидеть автовозы, тянущие на себе 50, а то и 60 тонн груза. Для дорожного полотна и мостовых опор это критическая нагрузка.
Как объяснили «Дальневосточному капиталу» в «Хабаровскуправтодоре», сотрудники транспортных контрольных ведомств, осуществляющие весовой контроль на дорогах, без полицейских не имеют официального права самостоятельно останавливать для взвешивания большегрузы. На их требования водители фур просто не реагируют, а сотрудники ГИБДД в это время сидят в «засадах по кустам» и отлавливают незадачливых автолюбителей, превысивших скорость. Между тем, по оценке специалистов, ущерб дорогам от грузовиков с нагрузкой на ось в 10 тонн сопоставим с ущербом от проезда по ним почти 40 тысяч легковых автомобилей. И это только разрешенная масса, каждая дополнительная свернормативная нагрузку на ось губительна для «дорожной одежды» еще больше.
На федеральных трассах «Уссури» (Владивосток - Хабаровск) и «Амур» (Хабаровск - Чита) установлены четыре стационарных пункта весового контроля, которые сейчас практически бездействуют. Приобретенные за немалые деньги передвижные пункты весового контроля «Хабаровскуправтодра» тоже не задействованы. Начальник управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Александр ЯКИМОВ привел характерные цифры. Если в 2016 году только в дальневосточной столице с помощью передвижных постов весового контроля были выявлены и наказаны за перегруз несколько сотен автовладельцев, то сейчас этот показатель равен нулю.
«В черте Хабаровска находится пять автопереездов через Транссиб, у двух из них максимальная нагрузка 40 тонн, а мы останавливали самосвалы и миксеры-бетономешалки с весом 60 тонн и 70 тонн. Сейчас контроля нет, и в любой момент из-за фуры с перегрузом может рухнуть каждый из этих и других мостов», - рассказал журналистам городской чиновник.
В «Росавтодоре» считают, что отказ сотрудников ГИБДД от сопровождения деятельности пунктов весового контроля идет вразрез с поручениями президента России, Указом от 7 мая 2018 года № 204 определившего задачи дорожной отрасли на ближайшие шесть лет. Ведомство шлет обращения в МВД, но пока безрезультатно.
В Хабаровском крае решили не ждать, пока полицейский ветер подует в обратном направлении, и на заседании правительства обсудили собственные возможности по обеспечению безопасности дорожного движения. Вопросы безопасности и снижения аварийности на дорогах стали повесткой дня на расширенном заседании регионального правительства. По официальной статистике в Хабаровском крае зарегистрировано 1 454 ДТП, на дорогах погибло 105 человек. Многие аварии происходят на отдаленных трассах в глубинке, где нет никакого контроля. В Хабаровском крае по таким дорогам чаще всего возят лес большегрузы, которые разбивают дорожное покрытие.
Губернатор Сергей ФУРГАЛ рассказал, что лично ехал по аналогичной дороге до Сукпая и насчитал 17 лесовозов. «Сколько раз они проезжают в сутки, какой вес везут? - задался вопросом глава региона. - Это никто не контролирует. Сейчас нет никаких ограничений. Поэтому сколько ты эту дорогу ни чини, через короткое время ее разобьют до основания».
По мнению губернатора, снизить число аварий и уменьшить риск гибели людей вполне возможно. Для этого необходимо повысить контроль за участниками движения. Хабаровский край занимает лишь 8-е место в ДФО по оснащению видеосистемами. Сергей Фургал сообщил, что уже поручил разработать проект системы весового контроля, которую установят в самых проблемных местах края. Электронные весы будут автоматически измерять тоннаж фур и лесовозов, после чего передавать данные в полицию. Все средства, полученные с нарушителей, пойдут на содержание сельских автодорог.
- По поручению губернатора мы будем устанавливать на краевых дорогах автоматические пункты весового контроля и начнем, скорее всего, с автодороги-подъезда к поселку Мухен, там полное непонимание ситуации. До 2024 года в наших планах - установка не менее 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Автоматические стационарные пункты весогабаритного контроля смогут выделять из общего потока транспорт с весом и размерами выше нормы и наказывать владельца крупным штрафом. В 2020 году на дорогах краевого значения, по плану, появится еще один комплекс, в 2021-ом - три и так далее, количество автоматических систем весогабаритного контроля будем увеличивать», - комментирует решение регионального правительства начальник управления дорожной деятельность министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Павел АНДРЮШКО.
По мнению главы общественного совета регионального Минпромтранса Виктора ШПАКОВА, концептуально проблема безопасности дорожного движения - значительно шире обсуждаемых практических аспектов. Виктор Шпаков - человек, искушенный в дорожной проблематике. Он долгое время возглавлял межрегиональную общественную организацию «Хабаровскавто», занимался практической логистикой, состоит в экзаменационной комиссии ТОГУ, где учат будущих дорожников.
Сейчас, по его словам, специалистов в вузах не обучают таким простейшим вещам, как максимально допустимая нагрузка на ось автомобиля и разрешенная масса автомобиля, правильное распределение груза в кузове. Попадая на производство, выпускники не рассказывают подчиненным об этом, потому что сами не знают, зато слепо выполняют распоряжения хозяев бизнеса, заинтересованных только в прибыли.
Не акцентируют внимание на таких деталях и при подготовке водителей большегрузов в автошколах, не прививают ответственности за соблюдение правил погрузки автомобиля. В результате из этих школ выпускаются, перефразируя слова песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе», этакие Петруши на траке, которые пересели на фуры, ничего не поменяв в менталитете.
Ни в одном из складов логистических компаний региона днем с огнем не сыщешь контрольных весов для измерения веса загруженных машин, а на дорогах появляется все больше китайской автомобильной техники, которой по действующим российским ГОСТам на них просто не должно быть.
Говоря о практических мерах, Виктор Шпаков предлагает сделать товарно-транспортную накладную документом строгой отчетности, которая бы в обязательном порядке передавалась в надзорные транспортные органы. Это заметно бы поубавило пыл любителей перегружать автомобили. В условиях цифровизации экономики это сделать совершенно не трудно. Мо его мнению, система «Платон» также должна переходить от чисто собирательных функций к контрольным, чтобы в автоматическом режиме контролировать вес автомобилей. Это приведет и к повышению собираемости денег, и к большему порядку на дорогах.
Вопросы цифровизации дорожного движения активно обсуждаются и на уровне экспертного сообщества страны. На прошедшей недавно в Москве научно-практической конференции, посвященной перспективам развития дорожной отрасли, было высказано много дельных предложений. «Транспортная сфера - идеальный объект для цифровой трансформации, - подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Максим АКИМОВ, - это зона зрелых технологий, применяя которые, мы сосредоточены на решении нескольких задач. Первая - создание бесшовной мультимодальной логистики, что означает быстрое и качественное сопровождение грузов, удобное информирование о его местоположении, генерирование электронных накладных и пассажирских билетов. Второй вызов - включенность в глобальные транспортные коридоры и, как следствие, достижение договоренностей с соседними государствами о трансграничных перевозках. Третья цель - создание единой и удобной для всех игроков рынка цифровой платформы, исключающей монополизацию данных».
Фото пресс-служб «Росавтодора» и Минпромтранса Хабаровского края.
Олег УССУРИН.
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Росавтодор в своё время похерил весовой контроль, теперь восстанавливает . . . .
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