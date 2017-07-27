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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Монголия впервые может принять участие в Восточном экономическом форуме
Интерес к участию в Восточном экономическом форуме проявил Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Об этом сегодня, 18 июля, заявил заместитель Председателя Правительства России - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания организационного комитета Восточного экономического форума.
Участниками заседания также стали Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, представители ряда ведомств, главы дальневосточных регионов.
Юрий Трутнев отметил, что Монголия впервые рассматривает возможность участия в Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Кроме того, посещение Восточного экономического форума уже подтвердили Премьер-министр Японии Синдзо-Абэ и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Также ожидается визит больших делегаций из Китая и Индии.
По словам главы Минвостокразвития России Александра Галушки, на сегодняшний день заявок на участие в Форуме подано на 30 процентов больше, чем в прошлом году. «С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на Форум», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. В программу включены страновые бизнес диалоги Россия – АСЕАН, Россия – Индия, Россия – Китай, Россия – Республика - Корея, Россия – Япония, кроме того, в рамках Форума будут презентованы инвестиционные проекты, планируемые к реализации в макрорегионе.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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